「空污貧富差距」惡化，全球95%人呼吸有毒空氣

本報2018年4月20日綜合外電報導，姜唯編譯；林大利審校

僅次於高血壓、飲食和吸菸，空氣污染已成為全球第四大死因。英國衛報報導，一份全球性空污研究指出，全世界95％以上的人口呼吸著有問題的空氣，最貧窮的社區受危害最重。污染最嚴重和最輕微的國家之間的差距迅速增加。

全球三分之一人口受室內外空污雙重打擊

城市是絕大多數人口的聚集地，數十億城市居民呼吸著有毒空氣，開發中國家尤其如此，但在農村地區，燃燒固體燃料同樣造成室內空氣污染的風險。全球有三分之一的人面臨室內外空氣污染的雙重打擊。

「衛生效果研究所」（Health Effects Institute）的報告利用衛星資料和進階監測得到的新發現，來估算有多少人暴露於高於世界衛生組織安全上限的受污染空氣。

專家估計，空氣污染以增加中風、心臟病、肺癌和慢性肺病風險等方式，在去年導致全球超過600萬人死亡。來自中國和印度的死亡人數佔總數一半以上。

報告發現，2016年，在家中燒煤或生物性固體燃料（如木材）以烹飪或供暖，使26億人暴露於室內空氣污染。室內空氣污染也會影響周邊地區的空氣品質，貢獻印度1/4的空污死亡人數，而中國則近五分之一。

最髒和最不髒的空氣 落差拉大

研究所副所長奧基夫（Bob O'Keefe）說，地球上污染最嚴重和最輕微的空氣之間存在驚人差距。雖然富裕國家已經採取清理行動，但許多發展中國家在尋求經濟增長的同時，空污也更為嚴重。

奧基夫指出，污染最嚴重和最輕微的地區之間現在有11倍的差距，而1990年的差距是六倍。「空氣污染控制系統仍然落後於（較貧窮國家）的經濟發展，」奧基夫說。

但奧基夫也補充：「我們有理由樂觀，只是還有很長的路要走。中國似乎正積極採取行動，像是削減煤和加強控制。印度也真正開始加強防治室內空氣污染，例如提供液化石油氣（LPG）作為烹飪燃料以及電氣化。」

Reuter / TPG

室內空污人數減 運輸排放空污增

儘管人口不斷增加，但暴露於室內空氣污染的人數從1990年全球約36億降至今天24億左右。

然而，隨著道路與交通運輸量增加，運輸排放空污問題越來越大。柴油燃料是包括英國在內等富裕國家的空氣污染主因，但在較貧窮的國家，車輛老舊使得汽油發動機的輸出效率變差，更可能排放出每年導致數百萬人死亡的懸浮微粒。

社群網路意識空污風險 防治壓力增

奧基夫表示，各國政府正面臨越來越大的空污監管和防治壓力，尤其來自社群網路的影響力。

「社群媒體一直扮演重要角色，因為越來越多的人可以透過社群媒體取得相關資料和討論（空氣污染相關議題）。人們現在不但有能力擔心他們吃的食物和居住環境，更能在公共場合討論問題。」奧基夫說。

17日發表的這份報告呼應近年來累積的資料，揭露空氣污染如何增加及導致死亡。過去十年間衛星和實地監測已經提供了豐富的資料，而大規模研究也證實更多呼吸髒空氣引起的健康風險，這些風險很少直接殺死人，但可以確定的是，它會使人們更容易死於其他因素。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航