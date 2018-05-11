《復仇者聯盟3：無限之戰》：用18部前作交織出的熱血、激情與感動

記得當年看第一集《復仇者聯盟》，我對電影的認知從此改變了。原來電影不只可以用來創造出角色，更可以創造出一整個「宇宙」。這個概念由漫威首創，前無古人，後縱有來者，也只不過是東施效顰。時光荏苒，轉眼十年，漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe, MCU）終於要步入最終的高潮。

要談電影，始終很難不劇透，小弟就嘗試先談不需劇透的部分，之後再作略帶劇透的討論。

角色太多的電影是很難拍得好的，一不小心就會顧此失彼，忽略了某些角色，令人物描寫變得片面。但這部電影是如此完美地平衡了十多位超級英雄的戲份，由最核心的Iron Man、美國隊長、雷神，到冷門的黃、Nebula、War machine，全部都有戲可演。當然，各位角色出現難免有多有少，但總的來說是分配平均，就算多麼次要的角色都最少有一兩幕令你印象難忘的戲份。能夠做到這效果，大概是因為早有之前十八套電影的鋪排，大家早已認識各個人物的心路歷程，可以投入在角色中，所以今集可以二話不說，幕幕高潮。

有一點我相信很少人有留意，但我覺得做得出色的地方就是主題曲的運用。談起經典電影系列，無論是《星際大戰》系列、《哈利波特》系列，或是《007》系列，都總有一首深入民心的主題曲。但作為其中一套史上最成功的《復仇者聯盟》系列竟然缺少了一首令人耳熟能詳的主題曲，實在是很可惜。其實《復仇者聯盟》的主題曲是很熱血的，只是過往宣傳得不多，不夠入腦。今次加入了宣傳片中，又在片中最熱血的兩個場景響起了這段音樂。相信經過今集後，這首主題曲應該可以更入屋了。

接著的討論開始有劇透了，未看電影的朋友請注意。

MCU最為人詬病的地方就是壞人太弱，除了Loki外，MCU基本上很少出現令人印象深刻的壞人。但看完《無限之戰》後，相信大家都另眼相看了。Thanos強得令人難以置信，稱他為超級英雄電影史上最強的壞人也不為過。難得的是，電影也深入地描繪了Thanos的心路歷程，雖然他滅世的動機仍然比較片面，但電影很立體地帶出他內心的掙扎，又描述了他為了自己理想而作出的犧牲，大家完全可以感受到他是有血有肉的。

除了Thanos外，比較多內心戲的角色就是Star-Lord與Gamora、Vision與Scarlet Ｗitch兩對苦命鴛鴦。兩對情侶今集情感大爆發，牽動大家情緒，是劇中最感動的部分之一。除了他們外，雷神是最搶戲的角色。這位最強的復仇者卻在電影中失去了最多，他在最軟弱的時候遇到Rocket，這對令人意想不到的組合卻甚有火花。

本集的動作場面也非常出色，最大規模的自然是Wakanda之戰，但真正令人拍爛手掌的卻是Iron Man與Dr. Strange帶領的太空之戰，每個角色各顯神通，明顯經過精心設計，每人的特性都在這場動作戲中發揮得淋漓盡致，簡直拍得上《美國隊長︰英雄內戰》中的機場大戰。

至於結局當然精彩，大家在看電影前都很擔心被劇透，提早得知哪位復仇者會戰死。但真正看過的人就會知道，其實想劇透都不知道如何透起，結局已經遠遠超越了誰人會戰死的層次。這也許是MCU史上最藝高人膽大的結局，任你多厲害都不會猜得到結局是這樣。看完結局，大家自然更期待第四集《復仇者聯盟》，但其實單獨一集來看，故事也是非常完整而精彩。

那麼《復仇者聯盟3︰無限之戰》有沒有做得未夠好的地方？我覺得也不是沒有的，例如電影完全略過某些前作鋪排的人物關係，例如美國隊長與Iron Man在內戰後的關係，而Banner與黑寡婦的暖昧關係也只以一句說話交代了。不過我也明白由於片長關係，某些情節總要犧牲，也許導演會在第四集才作更好的處理吧。

總的來說，電影劇情豐富，幕幕高潮，角色眾多但導演駕馭得很好，導技真心令人拍爛手掌。不過看《復仇者聯盟》系列其實不止是為了看一部電影，而是為了見證一個時代的回憶。電影的好看是累積回來的，如果沒有長達10年18部前作的鋪排，跟本不可能出現一部如此成功的電影。單論電影，跟《復仇者聯盟3︰無限之戰》同樣好看，甚至比它更好看的電影為數不少，但若以一個系列計算，MCU及復仇者聯盟系列，肯定是這個時代中最成功最好看的。

史丹福推介度︰87/100

本文獲授權轉載，原文見史丹福狂想曲。

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