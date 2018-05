不只「自由」——略談「Liberty」的字義

上星期川普在美國全國步槍協會年會演講,其中一句是"We believe that our liberty is a gift from our Creator and that no government can ever take it away",香港無綫新聞在報導時將"We believe that our liberty is a gift from our Creator"譯為「我們相信我們的特權是來自法庭」,顯然是譯錯了︰"from our Creator"固然絕不應譯為「來自法庭」,而"liberty"在其他語境雖然可以有「特權」的意思,但在川普演講的這個語境,正確翻譯應是「自由」而不是「特權」。

有趣的是,有網民猜測無綫新聞的翻譯可能源自中國網站《百度翻譯》,因為《百度翻譯》除了將"liberty"譯作「自由」,也譯作「許可權」。這是大膽假設,卻不見得有小心求證;陸谷孫主編的《英漢大詞典》"Liberty"一條就有「特權」一義,無綫新聞的翻譯為甚麼不可以是源自《英漢大詞典》而是源自《百度翻譯》呢?其實,無綫新聞為何錯譯得這麼離譜,除非有確實證據,否則任何解釋都不過是猜測而已。

更有趣的是,網民在《百度翻譯》有「開心大發現」,就是︰

中國人把Liberty譯做「放肆、無禮、有權的、擅自、冒昧」,完全就係奧威爾在 1984/動物農莊內篡改字義的劇情。

這個「開心大發現」實在可笑,因為《百度翻譯》根本沒有錯,更談不上「篡改字義」——"liberty"的確有那些字義。就以「放肆、無禮」為例,這是 "liberty" 較不常用的字義,但英文字典有列,以下是《Cambridge English Dictionary》的解釋和例句︰

這是《Oxford Advanced Learner's Dictionary》的解釋和例句︰

還有《Macmillan Dictionary》的解釋和例句︰

這不是"liberty"的常用字義,但是否十分冷僻呢?那倒不是,雖然美國人不會這樣用"liberty"這個字,但英國人會這樣用,例如英國電視喜劇小品《The Catherine Tate Show》其中一個主要角色Joannie Taylor有句口頭禪,是她被人冒犯時會衝口而出的,就是 "What a fucking liberty!",看看以下片段︰

報紙文章也會見到這個用法︰

這個故事教訓我們,指責別人英文有錯時,還是小心點好,除非是自信心爆棚,否則先查查字典是免不了的。

