習近平仍未摸透「川普作風」，美國打亂了「北韓、中國」章法

政治領袖愈講理想，世界愈亂？

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我們日常聽說一個人「很功利、很現實」，十之八九都是貶意，總認為做事絲毫不講價值原則的人，絕不可取；不過，「個人」層面或者如此，若放諸「國家」層面，則不盡然。

學者摩根索（Hans J. Morgenthau）就曾說過：「個人可以對自己說⋯⋯『即使世界毀滅，也要伸張正義』，可是國家沒有權利以在它照護下的人民之名義這麼說。」（“The individual, may say to himself … ‘Let justice be done, even if the world perish,’ but the state has no right to say so in the name of those who are in its care.”）

正當《富比世》雜誌（Forbes）近日公布「世界最具影響力人物」排行榜，首二位是中國習近平、俄羅斯普亭，第三位才是美國川普。

可是，數月以來頻頻打亂亞洲局勢的人，卻是川普。有些朋友對新局感到一頭霧水，明明這位美國總統上任之初，做事看似顛三倒四、反覆不定，隨著一年多以來的國際局勢，在他強硬的作風底下，形勢竟然算不上明顯轉壞，到底是怎麼回事？

確實，不到100年的光景，世界秩序正步入一種「弔詭」狀態，令一些人感到違反慣常直覺。

回望20世紀，政治領袖嘴巴愈是大談理想，人人自以為有「正當性」，世界愈是充斥慘痛禍亂；到了21世紀，當他們愈是講求權謀利益、博弈計算，世界卻變得相對平穩，未見推近大戰邊緣。

曾幾何時，當20世紀歐亞列國對民族榮耀、思想觀念偏執狂熱之時，以納粹德國為首的軸心國，希特拉對外宣稱要實現雅利安人無比優越的「民族理想」，許下豪情壯語，誓言：「我的意志將戰勝一切」，用盡一切軟硬手段，牽動軸心國向世界侵略步步進迫。

與此同時，英國首相張伯倫則大力揮舞「和平理念」，站在另一極端，腦海一廂情願信任片面承諾，不顧現實制衡手段，使全球百姓陷於水深火熱的大型戰亂之中；到邱吉爾改為堅決採取「能戰才能和」的實際戰略，不但保住了英國免於淪陷，更成功與美軍反攻獲勝，推倒少數軍國意圖征服世界的野心（對他們來說是「理想」）。二戰後數十年的冷戰時期，美國、蘇聯兩大陣營對峙，雙方也不惜「為了」印證治理信仰的正當性，支援多場重大戰爭。

踏入21世紀，各國變得愈來愈計較「經濟效益、現實策略、人命傷亡」，那些昔日既漂亮又美麗的政治理想，開始淪為口術、形式和姿態，「湊巧」讓南海問題未有觸發軍事大戰，中印洞朗對峙不了了之，武統台灣停留在宣示立場，韓半島局勢趨向和平進展。

筆者姑且將上述這種演變，稱之為——「現實主義的弔詭」。

這是後冷戰時代以來，踏入「治理信仰落幕」的歷史轉捩點。

意思就是，隨全球經濟秩序影響多年之下，國際舞台實際不再執著某種主義、觀念、價值等「意識形態」作為治理本位，也不執意要對外傳播重大理念，紛紛靠向講求經濟效益、國家安全的「現實政治」（realpolitik），而川普正在大力加劇這股勢頭。

天時、地利、人和，是時代選中了川普？

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以往不管是柯林頓抑或小布希，並非完全沒有想過對北韓開戰，他們之所以滋養了拖延心態（甚至有指大可等北韓自然倒台），除了因為十多年前，白宮尚且在評估、懷疑「流氓國家」核武的成熟程度，乃至911事件後，美國在中東戰事泥足深陷之外；但更重要的是，美國礙於顧忌嚴重的人道災難和盟國南韓安危，根本毫無決心開戰。

是故在小布希時期，當2002年發現北韓有濃縮鈾的秘密工廠，即使十分懷疑跟北韓持續談判還有多大意義，只好無奈地維持下去；到了歐巴馬一屆甚至全面倚靠外交解決。換言之，不論任何人真心假意，之前「身為美國總統」擺出來的說辭，沒有任何一人大膽不顧對盟友的道德責任，決意劃線開戰，終極試探北韓虛實。

唯獨川普徹底揚棄所有包袱，在各方面擺出開戰準備，情況等於美國不惜出賣南韓的利益，也要限時解決美國國家安全問題，加上另一邊廂，金正恩的如意算盤打不響，他無法得到中國的協助確保北韓「擁核自保」，才致使南北韓破天荒緊密靠攏，大開和談之門。亦可以說，當北韓感到被中國出賣，而南韓感到被美國出賣，使兩個韓半島小國突然別無他途，只有「稱兄道弟、血濃於水」起來。

歸根究柢，是時代選中了川普，他上任之初，已基本確實了北韓擁有對美國構成威脅的核武，再不必無了期持續猜測評估，確認這一點無比重要。皆因長期以來，美國國策大致區分兩大類議題，一種是「國家級重大議題」（例如國安），另一種是「國內分配議題」，一旦位列至國家級別，總統便大有空間採取最強硬的手段解決。

美國像全力經營一盤生意，不再想改造其他國家

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對川普來說，強硬回應北韓問題，遠比老布希時期的波斯灣戰爭（Gulf War）更容易取得認同，始終後者被批評有「擴大」與「駐守」別國的問題，現在，只要克服盟友壓力，向北韓開戰完全不必重蹈覆轍，只消單純摧毀對方為求自保即可。而且，美國當下已不再糾纏在伊拉克戰爭，不必跟IS無盡消磨。川普適逢如此時代，他要選擇出賣南韓，未至於承受前幾屆美國總統的巨壓。

足見，川普正在全面扭轉從老布希乃至歐巴馬時期那「改造其他國家」（the remaking of other countries）的傾向，實際政治操作全是盤算力量、策略、條件和利益（對他來說，民主自由精神在「有利用價值」的時候才會說），一旦沒有了改造他國家的理念或包袱，使政治、外交如經營一盤生意，在限定時期取得實際成效變成了首要考慮。

那麼，川普自然難以忍耐，此前一段長時間，有中國背後以資源扶助北韓政權，美國只能屈服藉外交談判，期間甚至輸送了超過十億美元的援助，換取北韓短暫讓步，若再讓金正恩順利重施父親故技，借核試對美國「循環敲詐」，此舉恰恰是一盤永遠不會有好結果的虧本生意。

中國仍未完全適應「川普作風」

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如此形勢之下，文在寅一邊堅執要取回「在韓美軍作戰指揮權」，另一邊積極向金正恩招手，成了金願意和談的下台階；同時，亦充分印證了近年重新評估北韓的研究，金正恩跟前兩代領導人截然不同的態度，很可能願意局部開放，與舊日專制模式漸行漸遠（文在寅根據多年的情報，比較相信金正恩未至於冒險開戰）。

芭芭拉．德米克（Barbara Demick）就曾交代金正恩上台後的變化：

「2012年，我在中國遇到一名來自平壤的女性，她告訴我：『他這麼年輕。我們認為他會開放北韓。他不會像其他人那樣治理國家。』

金正恩此時上任可謂相當走運，一波和2012年金日成百歲冥誕綁在一起的建設計畫已經動工。數以千計的住房單位有著現代主義大師柯比意所設計的流線形外觀。

⋯⋯成為領導人不久後，金正恩娶了年輕迷人的李雪主為妻⋯⋯她往往身穿香奈兒風格的訂製套裝，而最引人注目的是，她沒有配戴金日成肖像的襟章。

⋯⋯至少在一開始，金正恩表現得比他父親對經濟改革的態度更為開放。金正日最後幾年執政的特色是幾乎持續不斷地打擊市場———政府頻頻禁止大豆、馬鈴薯、化妝品或任何『中國製』的東西。

2009年底，更以迅雷不及掩耳的速度作廢北韓貨幣，藉以控制市場。此舉引發連月混亂，幾乎掀起暴動。金正日死後，壓力減輕，市場獲准更為自由地運作，民眾稍微鬆綁。北韓官員會私下告訴高層代表，新的領導人會將經濟擺在第一順位。」

老實說，從亞洲的本位看，北韓只是緊隨中國數十年前的步伐，發展資本主義經濟不必須走民主路線，照樣可以保存專制政體，金正恩的留學和婚姻背景，令他蛻變成為北韓最沒有「治理信仰」的一代領導人，接手後每一位脫北者對他來說都是羞辱，圖親手讓北韓推上「新發展」的國際政壇（有趣的是，李雪主頗喜愛出席外交活動）。

於是在美國、南韓、北韓回到「各有各現實盤算」之下，看來剩下和談妥協一途才可能三方共贏。

順著這股勢頭，川普跟中國開打貿易戰，最近退出伊朗核協議，全都是針對實際成效出發。正由於此，中國早前厲聲以全球化貿易理念，痛斥美國走保護主義，屢次根據「原則、觀念」向對方施壓，卻促成不了雙方任何進展，就是中國仍未徹底適應這位「純講效益和目標」的美國總統，只要沒有「利益」（版權、逆差）的實際變化，無法達成重整貿易關係的「目標」，國際環境未變，勢難以一面說辭動搖美國決定。

同理，跟北韓面對的新形勢相似，自鄧小平改革開放以來，中美外交過於習慣「柯林頓式」向外傳播美國價值，直至美國漸進抽身中東事務，覺察中國經濟崛興後變得強硬，才深刻注意經濟發展未有帶動中國政制改變，轉而認真對待「重返亞洲」策略，這經已是相當晚近的事了，變相，川普突如其來拋棄了昔日「改造他國」和觀望態度，不帶特定理念的外交姿態，中國隨即要應接一波又一波「強硬手段」的新式博奕。

然而，無論美、中之間外交「說辭」如何強硬，至少，數年來再三被一些人強調的「中美終須一戰」，卻依然沒有發生，或許，中美關係將再一次對新局給予啟示。

參考資料：

麥可．曼德爾邦（Michael Mandelbaum）著：《美國如何丟掉世界？後冷戰時代美國外交政策的致命錯誤》（Mission failure: America and the world in the post-Cold War era），新北市：八旗文化，遠足文化，2017年6月，初版一刷。

李永鍾著：《金氏家族的女人：北韓王室你不知道的秘密》，新北市，八旗文化，2017年10月，初版一刷。

芭芭拉．德米克（Barbara Demick）著：《我們最幸福：北韓人民的真實生活》（Nothing to envy: Ordinary Lives in North Korea by Barbara Demick），臺北市，麥田出版，2017年5月，二版十刷。

延伸閱讀：

核稿編輯：周雪君