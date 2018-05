習近平仍未摸透「川普作風」，美國打亂了「北韓、中國」章法

政治領袖愈講理想,世界愈亂?

Photo Credit: Kevin Lamarque / Reuters / 達志影像

我們日常聽說一個人「很功利、很現實」,十之八九都是貶意,總認為做事絲毫不講價值原則的人,絕不可取;不過,「個人」層面或者如此,若放諸「國家」層面,則不盡然。

學者摩根索(Hans J. Morgenthau)就曾說過:「個人可以對自己說⋯⋯『即使世界毀滅,也要伸張正義』,可是國家沒有權利以在它照護下的人民之名義這麼說。」(“The individual, may say to himself … ‘Let justice be done, even if the world perish,’ but the state has no right to say so in the name of those who are in its care.”)

正當《富比世》雜誌(Forbes)近日公布「世界最具影響力人物」排行榜,首二位是中國習近平、俄羅斯普亭,第三位才是美國川普。

可是,數月以來頻頻打亂亞洲局勢的人,卻是川普。有些朋友對新局感到一頭霧水,明明這位美國總統上任之初,做事看似顛三倒四、反覆不定,隨著一年多以來的國際局勢,在他強硬的作風底下,形勢竟然算不上明顯轉壞,到底是怎麼回事?

確實,不到100年的光景,世界秩序正步入一種「弔詭」狀態,令一些人感到違反慣常直覺。

回望20世紀,政治領袖嘴巴愈是大談理想,人人自以為有「正當性」,世界愈是充斥慘痛禍亂;到了21世紀,當他們愈是講求權謀利益、博弈計算,世界卻變得相對平穩,未見推近大戰邊緣。

曾幾何時,當20世紀歐亞列國對民族榮耀、思想觀念偏執狂熱之時,以納粹德國為首的軸心國,希特拉對外宣稱要實現雅利安人無比優越的「民族理想」,許下豪情壯語,誓言:「我的意志將戰勝一切」,用盡一切軟硬手段,牽動軸心國向世界侵略步步進迫。

與此同時,英國首相張伯倫則大力揮舞「和平理念」,站在另一極端,腦海一廂情願信任片面承諾,不顧現實制衡手段,使全球百姓陷於水深火熱的大型戰亂之中;到邱吉爾改為堅決採取「能戰才能和」的實際戰略,不但保住了英國免於淪陷,更成功與美軍反攻獲勝,推倒少數軍國意圖征服世界的野心(對他們來說是「理想」)。二戰後數十年的冷戰時期,美國、蘇聯兩大陣營對峙,雙方也不惜「為了」印證治理信仰的正當性,支援多場重大戰爭。

踏入21世紀,各國變得愈來愈計較「經濟效益、現實策略、人命傷亡」,那些昔日既漂亮又美麗的政治理想,開始淪為口術、形式和姿態,「湊巧」讓南海問題未有觸發軍事大戰,中印洞朗對峙不了了之,武統台灣停留在宣示立場,韓半島局勢趨向和平進展。

筆者姑且將上述這種演變,稱之為——「現實主義的弔詭」。

這是後冷戰時代以來,踏入「治理信仰落幕」的歷史轉捩點。

意思就是,隨全球經濟秩序影響多年之下,國際舞台實際不再執著某種主義、觀念、價值等「意識形態」作為治理本位,也不執意要對外傳播重大理念,紛紛靠向講求經濟效益、國家安全的「現實政治」(realpolitik),而川普正在大力加劇這股勢頭。

天時、地利、人和,是時代選中了川普?

Photo Credit: Joshua Roberts / Reuters / 達志影像

以往不管是柯林頓抑或小布希,並非完全沒有想過對北韓開戰,他們之所以滋養了拖延心態(甚至有指大可等北韓自然倒台),除了因為十多年前,白宮尚且在評估、懷疑「流氓國家」核武的成熟程度,乃至911事件後,美國在中東戰事泥足深陷之外;但更重要的是,美國礙於顧忌嚴重的人道災難和盟國南韓安危,根本毫無決心開戰。

是故在小布希時期,當2002年發現北韓有濃縮鈾的秘密工廠,即使十分懷疑跟北韓持續談判還有多大意義,只好無奈地維持下去;到了歐巴馬一屆甚至全面倚靠外交解決。換言之,不論任何人真心假意,之前「身為美國總統」擺出來的說辭,沒有任何一人大膽不顧對盟友的道德責任,決意劃線開戰,終極試探北韓虛實。

唯獨川普徹底揚棄所有包袱,在各方面擺出開戰準備,情況等於美國不惜出賣南韓的利益,也要限時解決美國國家安全問題,加上另一邊廂,金正恩的如意算盤打不響,他無法得到中國的協助確保北韓「擁核自保」,才致使南北韓破天荒緊密靠攏,大開和談之門。亦可以說,當北韓感到被中國出賣,而南韓感到被美國出賣,使兩個韓半島小國突然別無他途,只有「稱兄道弟、血濃於水」起來。

歸根究柢,是時代選中了川普,他上任之初,已基本確實了北韓擁有對美國構成威脅的核武,再不必無了期持續猜測評估,確認這一點無比重要。皆因長期以來,美國國策大致區分兩大類議題,一種是「國家級重大議題」(例如國安),另一種是「國內分配議題」,一旦位列至國家級別,總統便大有空間採取最強硬的手段解決。

美國像全力經營一盤生意,不再想改造其他國家

Photo Credit: Carlos Barria / Reuters / 達志影像

對川普來說,強硬回應北韓問題,遠比老布希時期的波斯灣戰爭(Gulf War)更容易取得認同,始終後者被批評有「擴大」與「駐守」別國的問題,現在,只要克服盟友壓力,向北韓開戰完全不必重蹈覆轍,只消單純摧毀對方為求自保即可。而且,美國當下已不再糾纏在伊拉克戰爭,不必跟IS無盡消磨。川普適逢如此時代,他要選擇出賣南韓,未至於承受前幾屆美國總統的巨壓。

足見,川普正在全面扭轉從老布希乃至歐巴馬時期那「改造其他國家」(the remaking of other countries)的傾向,實際政治操作全是盤算力量、策略、條件和利益(對他來說,民主自由精神在「有利用價值」的時候才會說),一旦沒有了改造他國家的理念或包袱,使政治、外交如經營一盤生意,在限定時期取得實際成效變成了首要考慮。

那麼,川普自然難以忍耐,此前一段長時間,有中國背後以資源扶助北韓政權,美國只能屈服藉外交談判,期間甚至輸送了超過十億美元的援助,換取北韓短暫讓步,若再讓金正恩順利重施父親故技,借核試對美國「循環敲詐」,此舉恰恰是一盤永遠不會有好結果的虧本生意。

中國仍未完全適應「川普作風」

Photo Credit: Yuri Gripas / Reuters / 達志影像

如此形勢之下,文在寅一邊堅執要取回「在韓美軍作戰指揮權」,另一邊積極向金正恩招手,成了金願意和談的下台階;同時,亦充分印證了近年重新評估北韓的研究,金正恩跟前兩代領導人截然不同的態度,很可能願意局部開放,與舊日專制模式漸行漸遠(文在寅根據多年的情報,比較相信金正恩未至於冒險開戰)。

芭芭拉.德米克(Barbara Demick)就曾交代金正恩上台後的變化:

「2012年,我在中國遇到一名來自平壤的女性,她告訴我:『他這麼年輕。我們認為他會開放北韓。他不會像其他人那樣治理國家。』

金正恩此時上任可謂相當走運,一波和2012年金日成百歲冥誕綁在一起的建設計畫已經動工。數以千計的住房單位有著現代主義大師柯比意所設計的流線形外觀。

⋯⋯成為領導人不久後,金正恩娶了年輕迷人的李雪主為妻⋯⋯她往往身穿香奈兒風格的訂製套裝,而最引人注目的是,她沒有配戴金日成肖像的襟章。

⋯⋯至少在一開始,金正恩表現得比他父親對經濟改革的態度更為開放。金正日最後幾年執政的特色是幾乎持續不斷地打擊市場———政府頻頻禁止大豆、馬鈴薯、化妝品或任何『中國製』的東西。

2009年底,更以迅雷不及掩耳的速度作廢北韓貨幣,藉以控制市場。此舉引發連月混亂,幾乎掀起暴動。金正日死後,壓力減輕,市場獲准更為自由地運作,民眾稍微鬆綁。北韓官員會私下告訴高層代表,新的領導人會將經濟擺在第一順位。」

老實說,從亞洲的本位看,北韓只是緊隨中國數十年前的步伐,發展資本主義經濟不必須走民主路線,照樣可以保存專制政體,金正恩的留學和婚姻背景,令他蛻變成為北韓最沒有「治理信仰」的一代領導人,接手後每一位脫北者對他來說都是羞辱,圖親手讓北韓推上「新發展」的國際政壇(有趣的是,李雪主頗喜愛出席外交活動)。

於是在美國、南韓、北韓回到「各有各現實盤算」之下,看來剩下和談妥協一途才可能三方共贏。

順著這股勢頭,川普跟中國開打貿易戰,最近退出伊朗核協議,全都是針對實際成效出發。正由於此,中國早前厲聲以全球化貿易理念,痛斥美國走保護主義,屢次根據「原則、觀念」向對方施壓,卻促成不了雙方任何進展,就是中國仍未徹底適應這位「純講效益和目標」的美國總統,只要沒有「利益」(版權、逆差)的實際變化,無法達成重整貿易關係的「目標」,國際環境未變,勢難以一面說辭動搖美國決定。

同理,跟北韓面對的新形勢相似,自鄧小平改革開放以來,中美外交過於習慣「柯林頓式」向外傳播美國價值,直至美國漸進抽身中東事務,覺察中國經濟崛興後變得強硬,才深刻注意經濟發展未有帶動中國政制改變,轉而認真對待「重返亞洲」策略,這經已是相當晚近的事了,變相,川普突如其來拋棄了昔日「改造他國」和觀望態度,不帶特定理念的外交姿態,中國隨即要應接一波又一波「強硬手段」的新式博奕。

然而,無論美、中之間外交「說辭」如何強硬,至少,數年來再三被一些人強調的「中美終須一戰」,卻依然沒有發生,或許,中美關係將再一次對新局給予啟示。

