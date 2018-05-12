敢叫阿姨，大刑伺候！有那麼嚴重嗎？

文：果子離

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以「被叫阿姨」為關鍵詞，上網搜尋，筆數十分驚人。自己什麼年齡時被什麼年齡的人喊阿姨，第一次被喊阿姨的感受，如何反制人家喊阿姨，如何調整心情，等等討論，非常熱烈。

一聲阿姨，喊碎了多少玻璃心。

在臉書看到，一名婦人帶著兩名國中生年紀的孩子到餐廳用餐，兩名少年一直對女服務生喊「阿姨」，女服務生明白表示：「其實可以叫我姐姐。」但是他們還是阿姨長阿姨短，女服務生臉色不太好看。婦人結帳時，嗆聲：「我小孩叫妳們阿姨那裡錯了，妳們擺臭臉，我要上網留負評。」臉友紛紛討論，是不是女生真的很在意被叫阿姨？是服務生沒禮貌？還是這媽媽？

又有一則，天津大學的餐廳貼出公告：「凡年滿十三周歲在校學生，誰再叫我阿姨，立馬拖出去大刑伺候。」據說這名常被叫阿姨的女員工，年僅二八。公告雖然誇大帶有戲謔成分，但許多女生在意這事，由此可見。

年輕女生被叫阿姨，不舒服。但被喊老了不爽，不是女生專利，男人也一樣。就算真的老了，也不能把人家喊老，這是出社會的人第一要學會的事。看看演藝圈。即使現在余天七十歲了。主持、唱歌，生龍活虎，綜藝節目裡，無論男女，年輕小輩一律叫余天余大哥，沒人叫余爺爺、余伯伯、余叔叔，這樣喊以後這節目不用來了。

剛過世的孫越，直到八十七歲，還是「永遠的孫叔叔」。而費玉清，過六十了，還是小哥，大哥留給他哥哥張菲當。這幾年費玉清紅遍中國，在那邊節目裡，年輕歌手叫得很甜：費玉清叔叔。相比之下，台灣這方面還真的較有人情之美。

有人不能想像，被叫老了，有這麼嚴重嗎？這得看個人感受，在意的就很在意，但往往說者無心，挑動了對方敏感神經而不自覺。這類失言，不只反應於年齡問題，其他方面都有可能。

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當年轟動一時的日劇《美麗人生》敘述圖書管理員杏子（常盤貴子飾），天生有疾，以汽車、輪椅代步，她與髮型設計師柊二（木村拓哉飾）相遇、相戀。儘管她家人反對他們交往，怕情緒起伏影響她的健康，儘管她行動不便，兩人不能親熱，柊二始終不離不棄。

但杏子對自己身體的障礙十分敏感，有一回他們在餐廳用餐後，外頭大雨，只好向餐廳借傘。她在門口等他把她的車開過來，撐著傘的他，隨口一句：「真是麻煩的呀。」

在車上，兩人因故拌嘴，她才把耿耿於懷的事說出來：「剛才說了很麻煩吧？」他先是否認，繼而解釋是指下雨一事。但是，他說，就算真的這樣說了也沒什麼大不了吧？

他忽略了她的敏銳心思，以為她胡理取鬧。兩人愈講火氣愈大，最後不歡而散。

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梁羽生武俠名作《白髮魔女傳》寫道，「玉羅剎」練霓裳因為情傷，遠走邊疆，避居山上。傷了她的卓一航，後來終於放下羈絆，攀山越嶺，尋找她。見到她時，她已是白髮蒼蒼，雞皮鶴髮的老婦人。

鶴髮是因為傷心過度，一夜白頭，雞皮其實是戴了面具。卓一航向練霓裳告罪，向她表明決心，此後地久天長永不分離，不管她的樣子變得如何。

卓一航說：「練姐姐，我說過的話絕不會忘記，我一定要為你找尋靈丹妙藥，令你恢復青春。」「我知道這草原上有一種仙花，可令人白髮變黑，返老還童，咱們同去找吧！」

聽到這些話語，白髮魔女會感動涕零，盡釋前嫌麼？並沒有，她冷笑道：「我可沒有這樣功夫。你對臭皮囊既然如此看重，你自己去找，世間盡有如花美女，與你一同享用。」

卓一航無法理解白髮魔女心情的矛盾。小說寫道：「她既惋惜自己的容顏，但又不願所愛之人提起。」這就是關鍵。很多事情心照不宣，點明了，說破了，就毀了。

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畢飛宇小說《青衣》有這麼一段：知名青衣筱燕秋，十九歲那年，在《奔月》飾演嫦娥，人紅，戲紅。卻在如日中天時與一名資深青衣衝突，此後退出表演，教書去了。沒想到一隔二十年，得到一名企業家贊助，有了復出的機會。

這時的筱燕秋四十歲了，功力猶在，但身形已走樣了。她努力減肥，漸有成效，卻因營養不良，終日恍惚、頭暈、乏力、心慌、噁心，說話氣息弱細。排練時聲音顯得虛，一次排練時居然破音。畢飛宇寫道：「那聲音不像是人的嗓子發出來的，像玻璃刮在了玻璃上，像發情期的公豬趴在了母豬的背脊上。」

其實演員唱多了難免破音，然而，筱燕秋不能忍受，她強作鎮定，連唱幾次，無奈嗓子就是不配合，高音爬不上去。在場每個人都不敢吭聲，不敢看她。這時團長喬炳璋對眾人宣布：「筱燕秋老師感冒了，就到這兒，今天就到這兒了，哈。」

重點來了。表面上喬炳璋打圓場，以感冒為由讓筱燕秋有台階下，她應心存感激吧？錯。結果「筱燕秋淚汪汪地盯着炳璋，知道他的好意。可是筱燕秋就想撲上去，揪着炳璋的領口給他兩個耳光。」

解圍，解尷尬，不是功德嗎？怎落得她想給他兩個耳光？音可以唱破，話不能點破，惦靜當沒發生才是正道，說出來，就等於宣示「你唱破音了。」不管什麼理由，好強的筱燕秋，心裡就會淌血。喬炳璋無從感受筱燕秋的敏感神經。

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本文從「被叫阿姨」開始講起，好像講的都是女生反應，男生不會嗎？也會，尤其到了中年。那天在某場所，發現原來免費如今要收門票了，我探頭探腦，躊躇不前，驗票員看著我說：「六十五歲以上免費。」這我知道啊，但為要何對我說呢？不看了。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰