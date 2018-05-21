莊子「無何有之鄉」何處尋：你患了「二分法」的思想分裂症嗎？

文：葉海煙

在此，且休管「神人」去處，因為莊子一直不提供他確切的「個資」。但是莊子卻興味滿滿地一連說了幾個寓言故事：

宋國有個賣帽子的（他賣的是禮冠、禮帽），有一次到南方的越國去賣，結果都沒生意，都沒人光顧——只因為越人「斷髮文身」，本來就沒有戴帽子的習慣。 （原文：宋人資章甫而適諸越，越人斷髮文身，無所用之。堯治天下之民，平海內之政，往見四子藐姑射之山，汾水之陽，窅然喪其天下焉。——〈逍遙遊〉） 莊子的好友——惠子，有一天對莊子說魏王送他一個容量有五石大的大葫蘆，卻抱怨那葫蘆的皮不夠硬，裝滿水恐怕承受不住，而如果把它剖開來做瓢子，世上也沒有那麼大的水缸可以容納它。 惠子呀！你怎麼不用那大葫蘆來做「腰舟」（救生圈），就把它綁在你的腰，而讓你自由自在地在江湖裡漂浮泅游，怎麼還擔心它大到沒有水缸可以容納呢？惠子呀！可見你的心還真是迂曲不通呀！ （原文：惠子謂莊子曰：「魏王貽我大瓠之種，我樹之成而實五石，以盛水漿，其堅不能自舉也。剖之以為瓢，則瓠落無所容。非不呺然大也，吾為其無用而掊之。」今子有五石之瓠，何不慮以為大樽而浮乎江湖，而憂其瓠落無所容？則夫子猶有蓬之心也夫！——〈逍遙遊〉） 有一次，惠子又發牢騷，說有一棵叫做「樗」的大樹，樹身臃腫而不應繩墨，小枝捲曲也不合規矩，它長在路旁，匠人連看都不看一眼。現在你說的話就像這棵樹，一點也不成材，真是「大而無當」！一點用也沒有，大家全都不相信。 「惠子呀！你怎麼老想利用木頭，用它來做成器物使用。你為什麼不把它種在『無何有之鄉』，在那虛無寂寥的土地上，在那廣大遼闊、無邊無際的原野中，而你就可隨意地在它旁邊徘徊，自在地躺臥在它涼爽的樹蔭下。如此一來，這大樹便永遠不遭到斧頭砍伐，也永遠不會有外物來傷害它。看來，大樹沒有所謂的『用處』，它又會有什麼困苦災禍呢？」 （原文：惠子謂莊子曰：「吾有大樹，人謂之樗。其大本臃腫而不中繩墨，其小枝卷曲而不中規矩，立之塗，匠者不顧。今子之言，大而無用，眾所同去也。」今子有大樹，患其無用，何不樹之於無何有之鄉，廣莫之野，彷徨乎無為其側。逍遙乎寢臥其下。不夭斤斧，物無害者，無所可用，安所困苦哉！——〈逍遙遊〉）

以上這幾個故事，像是生活小典故，和那「神人」的神話不大一樣；而且莊子所以特別講這些有點譏諷意味的事例，顯然是要我們活用腦筋，來開發生活的創意，來拓墾生命的園地。

而世上「死腦筋」（在此，這個詞可不是用來罵人）的人確實不少；可以說，幾乎每一個人都可能會在某一個生活的場合裡出現「死腦筋」的執著、頑固甚至鑽牛角尖的偏激，而做出不理性的事情。特別是那睜眼可見的近利，往往矇蔽了我們的眼睛，而讓我們看不見真實的世界，以及真正對我們有利有用有好處的事物；看來，世上最難解的就是那被「有用」和「無用」的二分法所切割的單向思考，它往往肇致讓我們難以接納外在世界的封閉心態。

在目前多元多變的現代世界裡，「死腦筋」以及種種二分思考是可能為我們的生活平添變數，甚至引來危機。看來，一旦我們被「有用」之物所迷惑，便會變得急切而躁進；而若我們竟落入「無用」的空洞之中，那就可能終日哀怨悲嘆。因此，如果我們能跳出這被「有用」與「無用」切割為二的對立思考與矛盾思考，而轉向互動式思考和整全式思考，再從而轉入於情境思考和創意思考，來應機應時，就事論事，並且扣緊環節，針對問題。如此一來，我們便彷彿為自己投了受益無窮的生命險、心靈險和精神險，我們也就不需硬碰硬地去急著處理周遭所發生的種種意外事故。

看來，世事何止有兩面性？吉凶相續，禍福相依，且讓我們好整以暇，學學那守株待兔者——他不是懶，更不是笨，他其實已對狡兔的行徑瞭若指掌，而他能夠以逸待勞，也算是一種生活本領吧！但願將來莊子再世，這世上將不再出現「惠子們」讓他訕笑了。

相關書摘 ►莊子：千萬別讓別人為你哭泣 ——「死亡」就是那麼回事

書籍介紹

本文摘錄自《莊子一點靈：東方生命療癒先行者》，蔚藍文化出版

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作者：葉海煙

一句「人生在世」，便飽含著生命療癒的意義與效力；

而唯有誠實地面對自己，我們纔可能有真實的存在感與價值感，

而因此變得越來越健康，越來越堅壯。

因為現代醫藥之發達與進步，我們身體的痛已大多有了消解之道；但思想、心理與性靈的病卻是越來越讓我們感到憂傷，越來越教我們心生恐懼，也越來越侵犯到我們原本一心盼望單單純純地「活在此時此刻」這極其謙卑的權利與心願。

顯然，現代科技仍然效力有限，而無端的生命苦難更是難以預期與估量。我們還是得時時回頭看看自己這一身，回頭想想自己這一生，並同時回頭思量自己這一顆心到底蘊藏著什麼寶貝，或許，這樣的自力救濟與自力更生纔是生活的王道。

且讓我們一起來細細品味兩千多年前這一位東方的「生命療癒先行者」――莊子到底是怎麼看待他自己這一身、這一生、這一世以及時時刻刻跳動在「此時此刻」的這一顆心，而其中又有何特殊光景值得莊子大書特書，這也許是人類千年不變的生命共業。

原本，我們一出生就無法自外於大自然，而「自然」原來就在我們完完整整的這一身，它的符碼（甚至是密碼）就藏在我們人人心底，就靠我們自己來記憶，來存取，來開啟我們與生俱來的自我療癒的能力，而莊子如是言，如是行，如是思量，如是觀想，如是腳踏實地，如是心無旁鶩，如是存活於此時此刻──而他已然為我們落下這八個無比精采的篇章：

一、逍遙之遊──莊子一心渴望真自由，而他到底是如何滿足這心底深沉的渴望？又是如何從地面起身躍向那無邊無界的天空？

二、齊物之論──莊子彷彿心無是非，口無虛言，而只是靜觀萬物，平等看待這世上的一切，他是如何能夠保有這份真真切切的「自知之明」？如何在夢醒之際清清楚楚地守著這僅有的清明之心？

三、養生之主──莊子先是如同一般人，一心只盼望健健康康，無疾也無病，但他還深刻地警覺生命最大的痛──死亡隨時隨處在窺伺著我們，我們又能如何真正地跳出這幾乎無所不在的死亡的幽谷？

四、人間之世──莊子深知世上難免無妄之災，更難防故意之敵，但我們還是得盡量避禍，盡力解厄，同時盡心地處理好所有與我們相連相繫的人際關係；不過，當不順心不如意之事迎面而來之際，我們又當如何舉重若輕地一肩承擔？莊子顯然有他自己的法子。

五、真人之身──莊子不是教主，也不想開宗立派，他只是始終關心本來無價無償的生命到底該怎麼被我們認真地看待，而那「無用之用」的奧妙又有誰能真正了解？

六、渾沌之死──就莊子看來，「渾沌」本無生亦無死；而如果說我們總是自己在「找死」，並不是死亡找上我們，這雖然看似重話，卻可能有警醒人心的作用。原來，莊子的「生命之壺」暗藏玄機，而縱然生死之謎究竟無解，但我們又何妨放下心來，自由自在地在這世上走上一回。

七、自然之道──莊子當然不懂現代科技，但他已經知道運用機械的後遺症。設想時下所謂的「科技新貴」能夠放下「釣魚上鉤」的念頭，靜靜地佇立水岸，觀賞那魚兒水中游，大概就將別有一番生活情趣與生命體悟。

八、幸福之夢──莊子應該和任何人一樣，都想幸幸福福過一生，但我們到底該怎麼尋找終生的伴侶（甚至是「絕配」）？日子又該怎麼過得舒適？而和自己又能如何做一輩子的至親好友？這些問題的解答，可能就是打開那幸福之門的鑰匙吧！

Photo Credit: 蔚藍文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺