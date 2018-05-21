莊子：千萬別讓別人為你哭泣 ——「死亡」就是那麼回事

文：葉海煙

活得自由自在，確實是一件幸福的事；而死得安安穩穩，不也是一樁讓人了無遺憾的「終身」大事？

為了在生與死之間做出美好的聯結，莊子講了一個表面看來稀鬆平常，其實寓含極深道理的故事：

有一個名喚「老聃」的人死了，他的朋友秦失去弔祭，結果秦失竟隨便哭幾聲就出來。老聃的弟子就問秦失：「你不是我老師的朋友嗎？」秦失說：「是的。」老聃的弟子又問：「但是你這樣的弔唁不會太失禮了嗎？」秦失回說：「我這樣弔唁一點也不失禮，原先我以為你老師是一個『至人』，現在纔知道他不是，剛才我進去弔唁，看到有老年人哭他，就如同哭自己的兒子一樣；有年輕人哭他，就如同哭自己的母親一般。由此看來，老聃生前和一般人相處，一定有不求別人讚譽他，但最後卻還是讓別人讚譽他；不求別人哭他，但最後卻還是讓別人哭他的地方，這就已經逃遁了天理，背離了實情，同時也忘了他所稟受的天賦本真，古人把這種違背天理的作為叫做『遁天之刑』。」 （原文：老聃死，秦失弔之，三號而出。弟子曰：「非夫子之友邪？」曰：「然。」「然則弔焉若此，可乎？」曰：「然。始也吾以為其人也，而今非也。向吾人而弔焉，有老者哭之，如哭其子；少者哭之，如哭其母。彼其所以會之，必有不蘄言而言，不蘄哭而哭者。是遁天倍情，忘其所受，古者謂之遁天之刑。」——〈養生主〉）

事實上，我們幾乎都難免犯下這「遁天之刑」——而這其實是自作自受，自取其辱，自討苦吃，甚至是自取滅亡。不過，話雖說得如此沉重，如此直率，一旦「死亡」臨頭，又有誰能徹徹底底地無動於衷呢？

看來，莊子的意思應該是希望我們能死得清清白白，死得簡簡單單，死得自自在在，因為「死亡」這一回事，完完全全是一個人的事，而且是自自然然的事，最好不要連累任何人，牽動任何人，而這道理一點也不難懂，祇是人之常情難以割捨，人與人之間的來來往往更是教人無法阻擋。

由此看來，為某人之死而哀悲而哭泣，由此吐露的真切之情可以不必有所壓抑，但莊子認為所謂的「至人」或「真人」，他的道行與修行則已經超越人情世故，超越人為造作，而最終回返天地的懷抱，而因此視生生死死、死死生生的輪轉，乃自自然然的尋常之事。

至於一旦到了生死關頭，一般人大多很難保持鎮靜與冷靜，而在「死別」之後，死亡所發揮的震懾之力道更幾乎全部落在生者身上，特別是那些和過往之人有著密切關係的生者，而在這個時候，那秦失的至理之言便可派上用場，來為我們上一堂真真實實的「生死教育」。

從來，對世人而言，很多事情雖然「合理」卻不一定「合情」，而縱然「合情」也不必然「合理」。至於所謂「合乎情理」，也得看看究竟是合乎什麼「情」，什麼「理」——在莊子眼裡我們的「生」，是應時而生；我們的「死」，則是順理而返；生死之理乃自然之理，而「生死」其實只在來去之間。因此，我們對應生與死的「情」便該是從從容容、和和緩緩、平平靜靜，而如此含蓄且深沉厚重的情，並不是大哭一場或是哀傷逾恆的情緒反應所能表達的。

當然，我們可以認為秦失弔唁老聃，是有些不近人情，不過，莊子卻認為秦失這樣的作法其實貼近天理。由此看來，在人情與天理之間，顯然有可以讓我們做抉擇做決定的自由的空間，一切就看我們對「天理」體認到什麼地步，而我們心靈自由的程度，也同時依我們被「人情」所牽絆的程度而定。看來，我們可以哭，我們也可以不哭，如果哭與不哭都不違逆天理，也不背離人情的話。

而莊子又為何在「庖丁解牛」的精采演出之後，竟將他的關注轉向「生死」這亙古以來任誰都無法逃避的生命課題？其實，在庖丁眼裡，終究沒有那等待被支解的「牛」存在；同理，在秦失眼裡，真實的死亡並無法在哭泣與讚譽二者交錯之間作現場的演出。

因為在「自然」的加持之下，生與死只是自自在在來去一回，就像那花開花落，草綠草枯，或是風生水起，履霜而堅冰至，只是季節的交替與時間的輪轉罷了。而在這寓含生命至理的故事背後，莊子似乎是要我們珍重自己的生，並同時坦然迎向自己的死。如此一來，我們那有限的精神與力氣纔可能得到足夠的撫慰與充分的滋養，而這不也就是我們生命自我反饋過程中不間歇的精神療癒？

顯然，我們那與生俱來的精、神、氣、力以及百種「思」、千種「念」與萬種「情」，在在是我們小小生命裡不容輕忽的自療、自治、自癒、自生、自長以至於自保自存的珍貴資源。而如何善用這些「用之不竭，取之不盡」的天賜的寶物，來從事這標榜「養生主」的終身志業，來讓我們這一生有個「主」——這主便是我們的精神與力氣，這顯然需要我們向那神乎其技的庖丁，向那性好自由的野鷄，同時也向那洞明天地自然道與人性自在之理的秦失，不間斷地討教，並努力地學，努力地修，努力地做——這不也就是「精神療癒」的真功夫、真實踐、真修行嗎？

相關書摘 ►莊子「無何有之鄉」何處尋：你患了「二分法」的思想分裂症嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《莊子一點靈：東方生命療癒先行者》，蔚藍文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：葉海煙

一句「人生在世」，便飽含著生命療癒的意義與效力；

而唯有誠實地面對自己，我們纔可能有真實的存在感與價值感，

而因此變得越來越健康，越來越堅壯。

因為現代醫藥之發達與進步，我們身體的痛已大多有了消解之道；但思想、心理與性靈的病卻是越來越讓我們感到憂傷，越來越教我們心生恐懼，也越來越侵犯到我們原本一心盼望單單純純地「活在此時此刻」這極其謙卑的權利與心願。

顯然，現代科技仍然效力有限，而無端的生命苦難更是難以預期與估量。我們還是得時時回頭看看自己這一身，回頭想想自己這一生，並同時回頭思量自己這一顆心到底蘊藏著什麼寶貝，或許，這樣的自力救濟與自力更生纔是生活的王道。

且讓我們一起來細細品味兩千多年前這一位東方的「生命療癒先行者」――莊子到底是怎麼看待他自己這一身、這一生、這一世以及時時刻刻跳動在「此時此刻」的這一顆心，而其中又有何特殊光景值得莊子大書特書，這也許是人類千年不變的生命共業。

原本，我們一出生就無法自外於大自然，而「自然」原來就在我們完完整整的這一身，它的符碼（甚至是密碼）就藏在我們人人心底，就靠我們自己來記憶，來存取，來開啟我們與生俱來的自我療癒的能力，而莊子如是言，如是行，如是思量，如是觀想，如是腳踏實地，如是心無旁鶩，如是存活於此時此刻──而他已然為我們落下這八個無比精采的篇章：

一、逍遙之遊──莊子一心渴望真自由，而他到底是如何滿足這心底深沉的渴望？又是如何從地面起身躍向那無邊無界的天空？

二、齊物之論──莊子彷彿心無是非，口無虛言，而只是靜觀萬物，平等看待這世上的一切，他是如何能夠保有這份真真切切的「自知之明」？如何在夢醒之際清清楚楚地守著這僅有的清明之心？

三、養生之主──莊子先是如同一般人，一心只盼望健健康康，無疾也無病，但他還深刻地警覺生命最大的痛──死亡隨時隨處在窺伺著我們，我們又能如何真正地跳出這幾乎無所不在的死亡的幽谷？

四、人間之世──莊子深知世上難免無妄之災，更難防故意之敵，但我們還是得盡量避禍，盡力解厄，同時盡心地處理好所有與我們相連相繫的人際關係；不過，當不順心不如意之事迎面而來之際，我們又當如何舉重若輕地一肩承擔？莊子顯然有他自己的法子。

五、真人之身──莊子不是教主，也不想開宗立派，他只是始終關心本來無價無償的生命到底該怎麼被我們認真地看待，而那「無用之用」的奧妙又有誰能真正了解？

六、渾沌之死──就莊子看來，「渾沌」本無生亦無死；而如果說我們總是自己在「找死」，並不是死亡找上我們，這雖然看似重話，卻可能有警醒人心的作用。原來，莊子的「生命之壺」暗藏玄機，而縱然生死之謎究竟無解，但我們又何妨放下心來，自由自在地在這世上走上一回。

七、自然之道──莊子當然不懂現代科技，但他已經知道運用機械的後遺症。設想時下所謂的「科技新貴」能夠放下「釣魚上鉤」的念頭，靜靜地佇立水岸，觀賞那魚兒水中游，大概就將別有一番生活情趣與生命體悟。

八、幸福之夢──莊子應該和任何人一樣，都想幸幸福福過一生，但我們到底該怎麼尋找終生的伴侶（甚至是「絕配」）？日子又該怎麼過得舒適？而和自己又能如何做一輩子的至親好友？這些問題的解答，可能就是打開那幸福之門的鑰匙吧！

Photo Credit: 蔚藍文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺