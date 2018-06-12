欠債與還債：債務的社會學世界

文：吳宗昇（輔仁大學社會學系、卡債受害人自救會顧問）

還債

今天要來還稿債，因為害怕承諾沒有完成，虧欠對方，因此必須盡力還債。在社會學界中，如果一直逃債，其實也不會有什麼懲罰機制。但我們常內化這種罪惡感，躲在研究室，總覺得不好意思（巷仔口小編真的沒有討債）。

在進入「欠債文」之前，先釐清幾個類似詞彙，分別是貨幣（money）、資本（capital）、債務（debt）。簡單講，貨幣就是生活中交換的金錢，像是鈔票、銅板這類的東西；資本，就是可以「繁殖錢的錢」，像是工廠的投資、對自己教育的投資；債務呢，是一種虧欠的關係，可以主張並要求某種義務、物品或貨幣。比如說，欠同學50元、跟銀行借5萬元，就是金錢的債。或者常常聽到有人說，「出來混，總是要還的」，就是指某種社會關係的債。

這裡先不去戰精準的定義，三天三夜也講不完，況且在巷仔口社會學也不適合打打殺殺。也先聲明，以下要置入行銷，以兩本新書《債的歷史》、《金融經濟、主體性、與新秩序的浮現》作為切入點，摘錄部分導言還有台灣卡債的情況。請不用擔心，小弟完全沒有抽佣，書賣得好不好跟我無關。

債的道德矛盾

格雷伯（David Graeber）的巨著《債的歷史》挑戰很多債務的義務關係，比如說「欠債的人一定要還錢」，這個主張是不是對的呢？

對格雷伯來說，這不僅是經濟關係的聲明，更是道德的聲明。但他認為這是雙重的道德混淆。比如說，第一，借錢的人要還錢，這是再簡單不過的道德問題；第二，習慣借錢給人的高利貸債主是邪惡的。這兩項宣稱其實非常矛盾，一方面我們罵債務人，卻也討厭不合理的借貸關係。這說明「合理範圍和應得利息」的界線並不容易釐清，高利貸者往往利用第一項原則，將「債務轉換為義務」。如此一來，就可以合情合理地討債了。

社會債務

債務只有錢嗎？

生活中，我們有無數債務。父母的養育之恩、朋友的情義相挺、陌生人的無私幫助、紅白包的有來有往、感情的虧欠……。隨著關係延伸，我們也會欠天、欠地、欠世界、欠父母、欠朋友，我們必須盡力取得平衡（償還），以彌補得之於世間的恩惠。

這些根植於人類的「社會債務」，遠遠超出常識可以想像的範圍，但在生活中到處可見。比如在一般互動中，對於沒有互惠往來的那些人，我們會開始不爽、憎恨、排除，甚至讓這些人遠離社交圈。但如果是家人，我們包容、接受的程度就很高；但面對屢次不還債的人，人們往往會作道德的潔淨切割。當這人可惡，他的可憐會被認為是一種懲罰，是報應。但繼續可憐到一定程度，其可惡便被洗淨。因為他的悲慘遭遇，像贖罪式般的償還了某些社會債務，因此便能得到救贖。

道德關係的偷渡

格雷伯認為人類的經濟關係有三種主要的道德原則，分別是共產原則、交易原則和階級制度。

上述原則可能同時出現在人類社會中，不同的族群有不同的思維模式。他認為的共產原則，更接近共享、共有資源的概念，與一般刻板印象的共產主義有所不同。至於交易原則，反而是更能消除雙方的「債務」。透過類似價值物件的交換，交易雙方債務會互相打平，雖然在交易過程中會假裝有某種社會關係（微笑、噓寒問暖），但實際上這種交易跟持續回禮的互惠、有來有往的關係，是完全不同的。階級制度則通常以慣例方式運作，範圍從最剝削到最慈善都有可能。在這種系統中無法量化雙方的價值，譬如國王或貴族有完全的施捨，但也可能出現完全不合理的稅制徵收。

一般說來，我們不太會混淆不同經濟關係的道德原則。比如說，父母不會叫子女簽下債務表，要他們日後依照數字償還；去百貨公司買東西，領完週年慶禮物，我們不會誤解對方是朋友，之後還回禮給百貨公司。

但在現代社會中市場交易中，許多放貸者往往偷渡道德關係，利用人們道德混淆的過程，創造出商業的利益。

比如說，高利貸業者也會主張「欠債還錢、天經地義」，將這套信用道德觀套用在負債者身上，以強化債務人的義務。如果還不出來，則直接以法律手段來解決債務問題。這樣的「交易」，雖然包裝在互惠原則下，但一旦債務人無法償債，他們也不會顧及對方的生存條件，會無情地直接以法律或暴力的效率原則處理。放款者也會刻意忽略「不合理」利息的道德性，以及各種非法催討的手法，視而不見自己的「不道德」。

有趣的是，利益（interest）這個字眼也是利息，利息原本是要補償放款人將這筆錢投資在其他地方可以得到的利潤。但在歷史的演變過程中，收取利息似乎成為再自然不過的事情，而原來的社會信用、社會債務慢慢退場。同時，中世紀後債務開始有了契約式的安排，並交由國家機關來執行法律，透過法律系統把這個「罪名」確定，放款者甚至只要有聰明的規劃，就可以輕易讓讓負債者入獄。

至此，現代社會中債務的罪名與道德秩序完整化了，放款者同時擁有了道德和法律的正當性。

債的全球化

格雷伯認為在革命年代之後（工業革命、美國革命、法國大革命），資本主義取得驚人的進展。這個體系能對自由流動勞工有效率的配置使用（剝削），加上各種金融體制的建立，對利潤無止盡追求的精神，又有民族國家帝國的軍火、奴隸和毒品的交易系統的加持，使它在十九世紀後取得了全面的控制權。緊接著，為了戰爭需求，國家必須發行公債。當國家不斷擴張時，債務也就越來越多；如果國家破產，人民也會遭殃，所以國家以債養債，綁架了全體人民。以美國來說，戰爭與軍事化力量的過程，迫使美國發行債券給資本家和其他國家，並成為最大的債務人。美國的全球化擴張與不斷發展的思維，背後其實是靠著不斷膨脹的債務。

接下來的一九九○年代，無現金的信用卡金融體系建立。而美國信用卡最偉大的一項勝利，就是取消了對「利息」的法律限制。不斷的花錢、賺錢、借錢、找錢填債，這一系列的循環造就了消費經濟的基礎，也讓亞洲生產國家賺進大把銀子。但是，這些國家同時也是美國債券的主要購買者，包含台灣、日本、韓國以及不斷強大的中國，都「購買／進貢」大量的美國債券。

如果沒有這些「債」，這個經濟世界將缺乏繁榮和快速前進的動力；如果沒有這些天文數字的債務，甚至現在的歷史也會完全不同。諷刺的是，身為最大的債務人，美國政府卻不太需要背負道德上的指責。

在日常生活中，債的必要性也逐步產生。「金融自由化」、「日常生活的金融化」，方便的支付工具讓人們花錢越來越簡單，越來越快速。每個人也必須將自己視為一個「企業」，對自己的「財務規劃」要理性而有長期規畫。這種新自由主義的意識形態，幾乎成為所有事情的指導原則。而窮人或那些被歸因為「自我放縱」的人，則因為還不起錢而必須背上「負債者」的原罪；學貸、生活的種種貸款迫使他們必須破產，用生涯的後半段來償還債務。

二○○○年之後的故事，大家就比較熟悉了。連動債、次級房貸，以及各種「債務／風險」被包裝成不同的商品，不斷連結各種財務槓桿。泡沫破滅後，受苦的卻多是中下階層，多數人從頭到尾搞不清楚狀況，莫名其妙的被牽連動進來這個金融體系。

結局是，在這個時代，不管我們願不願意，都已經捲入這場債務的綿密關係中。生活中的社會債務計算，已經抽離人類生活的脈絡，更多是用價格來計算，而不是人與人的價值。但是，這樣對嗎？

佔領華爾街：債務不應壓迫到生命

廢話，當然不對。對於高利貸業者的道德偷渡，以及壓迫到生命的債務催討當然不對。但這並不是說欠債不還，而是應該讓負債者能生存，重回社會好好的活下來，這樣可以還給整體社會更多。可是這種觀念並不容易被接受，特別是對擁有債權的放貸者，因此全球展開了一系列的反抗。

我認識格雷伯這位人類學家，並不是經由他的著作，而是二○一一年的佔領華爾街運動（Occupy Wall Street）。那時格雷伯《債的歷史》剛出版，旋即成為這場運動的知識配備，他也很自然地成為精神領袖。這場運動透過「匿名者」的助力迅速蔓延，「99%對抗1%」的佔領，後來變成「一起佔領」（occupy together），擴散到全球數百個城市。在台北，則是佔領101大樓，我有位學生也參與其中，因此特別關注這件事情。這場運動的訴求主題是金權政治、貧富差距，以及債務的剝削和支配。美、英學貸問題遠比台灣嚴重許多，因此這議題讓全球大學生們熱血沸騰。

由於佔領運動主張去中心化、去菁英領導的抗爭形式，因此協調與運作緩慢而無效率，後來就逐漸降溫，許多人評論這就像是場沒頭沒腦的鬧劇。但我不覺得這場佔領運動毫無意義，至少它把金融工具的操弄、貧富差距和債務的問題搬到前台，讓大家看清這個問題。後來我仍然保持對「 Strike Debt!」等網站的追蹤，以及全球Jubilee運動的後續發展（類似宗教意涵的禧年債務赦免）。

Photo Credit: Reuters/達志影像 2011年，佔領華爾街運動。

亞洲的債務對抗運動：不是不還錢，是合理的還，公平的還

在佔領運動的前一年，台灣方面已經由簡錫堦先生、林永頌律師組織許多卡債族成立了「卡債受害人自救會」，我也有幸參與其中。實際上，二○○六年卡債風暴時，就有許多社會運動組織投入支援，之後在二○○八年通過實施「消費者債務清償條例」，透過法律扶助基金會許多熱血律師的投入，讓許多債務人重新看到希望。自救會的主張並不是不還錢，而是合理的還，公平的還。

亞洲地區的債務對抗組織交流的算是密切，特別是台、日、韓的「東亞金融受害人交流會」，到現在已經運作至少八年。十年前萬泰銀行由日資複製放貸技術，日本辯聯會律師團也因此追蹤到台灣、韓國，並與在地律師進行交流，支援法律的修訂和輿論的倡議。日本的債務打擊運動經過三十幾年的發展，已經逐漸轉型對抗貧窮的運動，並提供生活貧困者各項支援。

Photo Credit: 本文作者提供 2016.07.30卡債自救會訴求修法。

Photo Credit: 本文作者提供 2011.09.16行政院前修法抗議。

韓國Jubilee運動則發展的相當出色，他們延續禧年債務聯盟（Jubilee Debt Coalition）與資本主義對抗的精神，主張不公正的債務應該要被取消，同時也要積極面對貧窮問題，特別是那些發展中國家所遭受的剝削和不正義的對待。韓國「民主聯合經濟會」於是成立Jubilee銀行，從二○一五年成立至今共消滅了6,303億韓元的債務（38,046人）。他們透過與債權銀行的談判，購買債權然後銷毀，希望債務人脫離奴隸的生活，讓人生重新出發。他們的資金多數來自一般平民捐款，展現了不可思議的生猛活力。

另外，台灣在學術研究方面也往前推進。二○一七年由黃應貴教授、鄭瑋寧教授編著《金融秩序、主體性與新秩序的浮現》一書，討論台灣的新自由主義，金融化和金融主體性的現象和趨勢，其中也包含債務的社會傷害性討論。該書黃應貴和鄭瑋寧的導論非常值得一讀，他們由新自由主義切入，在論述軸線上整理金融、債、金融主體性、金融資本類型的要點，是金融社會學、新自由主義、經濟人類學和經驗研究的集大成作品。假若想看台灣研究者的論證，此書非常值得一讀。鄭瑋寧〈資本的幽靈、分裂的主體〉也提供關於債權人（creditor）與負債者（debtor）關係的演變，人類學家非常細膩的人觀和描述，很值得社會學學習。

生命不只是活下來而已，必須給出希望

關於債務、社會階層、生活狀態的研究，目前全球仍十分稀少。在批判不合理的金融體制時，目前也還沒有完整替代方案。眼前的作法可能是邊走邊修，批判與建設同時進行。

至於《債的歷史》的論點都是對的嗎？我其實並不這麼認為。這不是懷疑格雷伯，恰恰相反；這是出自內心的尊敬。一本好的巨著並不提供所有的答案，而是啟發無數的問題思考。這本書引發了激烈的討論，影響這個時代對債務、金融社會問題的探索；格雷伯批判債務的原罪，更試圖從中給出一個可能性，以及希望。

沒錯，是希望。我們必須給下個世代新的希望，而不是貧窮的複製和債務的無限循環。不管是債務人或親友的放款人，一旦陷入經濟生活危機時，危及的是一個生命、一個家庭，而不是銀行或是法院的一組數字，一個待結案的案號。如同格雷伯一般，我們的分析必須再以社會關係的觀點檢視各種金融制度，分析不公平的結構，勇敢地挑戰債務這個問題。台灣面臨的問題不只是卡債，還有學貸、年金、國家公債……，影響的人數成千上百萬。我們並不知道所有的解答和處理方式，但唯一能確定的是，不應該把上一代的債務丟給下一代。年輕人應該擁有更好的生活條件，不被債務壓迫的環境。

就像格雷伯所說：「我仍然必須強調，對一個真正的人來說，只是『活下來』而已一點也不夠。生命也不應該只是這樣而已。」

本文經巷仔口社會學授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航