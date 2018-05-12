「499之亂」門市加班到半夜，各縣市啟動勞檢開罰揭中華電信派遣血汗真相

電信三雄紛紛祭出新台幣499元吃到飽方案，限時7天，從原本僅限軍公教人員，擴大為開放全民申辦，將上網吃到飽、網內打到飽下殺不到500元，這也引爆空前熱潮，民眾紛紛到門市或打到客服，想知道違約金計算方式等相關資訊，讓中華電各地門市一早就大排長龍，員工忙翻天，並恐引發過勞疑慮，更爆出原來大多數客服人員都並非中華電信的「正職員工」，而是中華電信子公司的「派遣員工」。

《自由時報》報導，各大論壇湧入眾多網友回報「災情」，還有不少門市工作人員大吐苦水，稱業務量暴增導致同仁加班到凌晨3點才下班，甚至連廁所都沒得上，更有員工家屬在靠北電信業奧客上呼籲客人要有點耐心，為了這方案，他的家人幾乎天天都凌晨三點後才回到家。

事件地平線指出，在這場499大戰的背後，面對顧客的其實並非中華電信的員工，而是中華電信在2013年新創立子公司「宏華國際股份有限公司」，中華電信將其通路、客服、以及網路等業務分予這間公司承攬。

原本負責相關業務的員工，由於業務被分撥到了子公司，所以先前在中華電信母公司享有的公司福利，就在這個轉移的過程中消失，成為底薪僅有2萬多，得靠業績與獎金來撐住生活的派遣員工，而2017年中華電信董座換人後，又開始大規模的濫用派遣勞動人員，這些派遣員工在這次的「499之亂」中，加班超過4小時就不給報，甚至要求打卡後繼續工作。

宏華企業工會也在臉書上發出聲明，

然而這則貼文卻成為員工吐苦水大會，《自由時報》報導，員工紛紛表示，「已經不是第1次了」、「我今天一邊上班一邊流淚，這樣的生活一直重覆」、「難道要跟客人說，「為了不影響身心健康及違反勞基法，我先下班了唷」，不被現場打爆頭才怪」。

也有不少員工表示超時加班，或沒有拿到加班費：「最後加班費還是無疾而終」、「根本不用陳情，所有員工都超時，請直接處理」。甚至還有人爆料，有主管要求員工晚上10點先提前打卡，回來繼續加班。

《蘋果日報》報導，台灣通信網路工會痛批，中華電信服務櫃臺都是子公司宏華國際員工，499元優惠方案推出後，員工頓時陷入超時工作、過勞的處境並承受高度壓力，甚至部分服務處出現營業時間延長至凌晨2時才結束的亂象。

更諷刺的是，中華電信以「慶祝母親節為名」推出優惠方案，事前完全沒有做好完整配套措施。限期優惠直接導致消費者必須大排長龍、引發抱怨連連，更形同惡整忠實老客戶，造成公司、員工、消費者三輸局面。

台灣通信網路工會呼籲，此刻才是勞動部長許銘春應帶隊主動勞檢的時候；高雄市獨立總工會也已經正式向高雄市政府具名檢舉，要求立刻到中華電信各地服務中心勞檢，同時中華電信公司董事長鄭優、總經理謝繼茂應針對此事紛亂公開向消費者及基層員工道歉。

台北、高雄、台中、桃園紛紛勞檢查獲違法開罰

（中央社）台北市勞動局昨天前往2家中華電信門市進行勞動檢查，發現2家門市都有員工工時超過12小時情形，將依法處以新台幣2萬到100萬元罰鍰。

台北市勞動局勞動檢查處處長江明志表示，針對電信業促銷方案引爆申辦人潮，因民眾檢舉中華電信門市出現員工超時工作情形，勞檢處昨天下午派員前往中華電信台北南區服務中心與信義威秀服務中心，進行勞動檢查。

江明志說，中華電信門市店長、副店長為中華電信員工，其他第一線服務人員多為中華電信子公司宏華國際員工。勞檢結果發現，店長、副店長與第一線員工都有超時工作情形，即每天工時超過12小時。

他指出，由於中華電信實施限時促銷，員工根本忙不過來。以信義威秀服務中心為例，24名員工中，勞檢處抽檢6名員工，發現他們上午11時上班，直到隔天凌晨才下班，6人都超時工作。

江明志說，中華電信要進行促銷，卻沒有考慮到員工工作時可能遭遇到的情況，顯然沒有事先完整規劃。員工超時工作方面，勞動局將裁處2萬到100萬元罰鍰；違反職業安全衛生法部分，將通知業者改善，業者若未改善，後續也可能開罰。

《中國時報》報導，此次勞檢也稽查《職安法》部分，宏華國際違反324-2條、324-3條，分別是沒有訂定「過勞預防」、「暴力預防」的計畫與措施；中華電信則在暴力預防部分，雖有計畫，但是近3年都無實施記錄。江明志說，這部分第一次稽查違規並無罰則，會先通知業者改善，若之後又發現違規，則可處分3萬至15萬元。

他也透露，此次稽查發現，電信業者推出的促銷方案真的苦了第一線員工，尤其華納威秀旁的門市，因為規模大，勞檢員看了都覺得不忍心，「真的是一團亂！」

勞動局也表示，中華電信昨日（5/11）下午在記者會中說，將採取門市業務分流、延長營業時間、擴大人力彈性調度等措施因應消費者湧入門市，但如果因此無足夠支援人力、改善勞動條件，不排除勞檢處繼續進行勞檢。

《新頭殼》報導，台北市勞動局表示，經查促銷方案並非突發事件，雇主事前應依職業安全衛生法針對輪班、夜間工作、長時間工作等異常工作負荷促發疾病啟動預防機制，勞動局指出，過去業者也曾辦理類似促銷活動，針對本次活動投入大量人力，應事前啟動預防方案，避免勞工超時過勞。

勞動局強調，勞工每7天一定要有1天做為例假及1日做為休息日，若使勞工於休息日出勤者，雇主即應給付加班費，而雇主延長勞工之工作時間連同正常工作時間，一天不得超過12小時，勞工連續工作4小時即應給予至少30分鐘休息，業者務必遵守勞基法規定，切勿觸法。

《中央社》報導，高雄市政府勞工局也前往五甲及林森服務中心勞檢，查獲五甲服務中心有4名中華電信員工，其中2人昨天正常工時連同延長工時超過12小時；林森服務中心有11名中華電信員工，也有有2人昨天工作超過12小時。

勞工局表示，五甲服務中心另有4名、林森服務中心另有14名勞工屬於宏華國際公司員工，事業單位以出勤資料不在高雄為由不受檢，將函請宏華國際到勞工局說明，一併釐清有無勞工超時工作情形。

《聯合新聞網》報導，台中市勞工局也在昨天勞檢2家中華電信門市，查詢班表工作時間確實都超過12小時，門市明顯已違法；而派遣公司「宏華」也沒有確實記載加班時間，均會依法開罰，到15日前會不定時再抽查勞檢。

記者到中華電信第一線門市了解，員工說，「違反勞基法，我也想投訴超時啊！」但是連吃飯時間都沒有，號碼牌處理不完，怎麼檢舉？

《聯合新聞網》報導，桃園市政府勞動檢查處也派出5名勞檢員，到中華電信桃園、龜山3間門市突襲勞檢，確實發現其中2間門市員工1天上班超過12小時，經勞檢員現場確認門市人員分別為神腦國際企業股份有限公司、宏華國際股份有限公司所僱用之勞工，超時工作明顯違反勞基法，將裁處2萬到100萬元不等罰款。

中華電信：向員工及客戶致歉，優惠期限不會延長

《經濟日報》報導，中華電董事長鄭優昨天則召開記者會表示表示，中華電信特別推出讓所有消費者都可申辦的特惠方案，主要是要回饋廣大客戶長期以來對中華電信的信賴與支持，優惠不會再延長，感謝民眾反應熱烈，但也出現部分社會大眾對於等候申辦時間稍長的抱怨，鄭優說，對此中華電信深感抱歉，經過內部檢討後，採取的幾項因應措施，包括門市業務分流、部分門市延長營業時間、擴大人力彈性調度及配合主管機關查核。

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核稿編輯：楊之瑜