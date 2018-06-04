大腦忘了，但身體還記得：程芝鳳用舞蹈治療喚起失智長者的深層記憶

文：小虎文

「他是人，不是病人。」說這句話的人是舞蹈治療師程芝鳳，溫柔的眼神裡有一種難以撼動的堅定。

「看他有用的地方，而不是無用的地方」我們在採訪非藥物治療的過程中，都會聽到相同的話，而程芝鳳又加上：「如果是你自己，永遠不知道下一秒自己會變得怎樣，同樣會焦慮、恐慌、害怕......」奶奶在晚年罹患了失智症，她特別感同身受－進入她的世界，同理她。

舞蹈治療師程芝鳳曾在表達性藝術治療中心以及復健科協助民眾、失智失能者，並與天主教康泰醫療教育基金會長期合作，藉由肢體的律動，重新去喚醒、去記憶、去開啟自我的覺察。

我們藉著「動作」去建立關係，因為動作是失智長者最後退化的地方，有時大腦忘了，身體會記得。可惜，我們也經常忘記自己身體的存在；許多失智長者坐太久，身體像是「融化掉」似的，需要透過一些動作的引導，讓他們再記起身體的生命力。

雖然俗稱為「舞蹈治療」，但程芝鳳説，她並不是在教大家怎麼跳出令人目眩神迷的舞蹈，而是透過細膩的觀察與引導，從每一個人的需求出發，與疏離的身體再度連結，與淡忘的靈魂再度相遇；電光火石的瞬間， 讓許多長者的心靈重新有靠岸的機會，這是科學很難量化的時刻。

Photo Credit: 程芝鳳

「有一次我帶著長者做一個『腳踏』的動作，本來一直意興闌珊的一位奶奶，突然興高采烈起來。是的，這一個動作對她有所意義。」原來奶奶過去是一位裁縫師，在台灣經濟起飛的年代，她靠著一台裁縫機，在家接單貼補家用、養活孩子。但是當她老了、退休了，也忘了自己需要些什麼。」

這一個看起來不起眼的小動作，讓她想起過去三、四十年的青春，有辛苦，當然也有甜蜜。其他的奶奶聽到後，也對此動作樂此不疲，程芝鳳再打開自己的「百寶袋」（裝滿舞蹈治療的道具），讓奶奶們拿著一片片、色彩鮮豔的布條，跳起舞來。在那一個時刻，奶奶們的臉頰紅潤起來，青春不再只是記憶中的一部分，也是身體的一部分。

「我在英國實習時，也帶過四名住在日照中心的老太太，那次的經驗對還是新鮮人的我，是一場震撼教育，她們都有輕微失智症，伴隨著憂鬱症。但在團體課程裡，她們卻開始為彼此打氣、鼓勵。最後她們跳起了舞，拿起我發給她們的孔雀羽毛，很優雅地跳起舞來，和在病房中的樣子判若兩人。」

「她們舉起羽毛跳舞，回頭跟我說：『我們要把憂鬱揮出去、要把沮喪揮出去。』她們是這麼有生命力、想像力！她們是人，不是病人。每個人都有那樣美麗的、獨特的氣質，我們作為舞蹈治療師，要讀到那些訊息。」

Photo Credit: 程芝鳳

程芝鳳說明，舞蹈治療是「以人為中心取向（person-centred approach）」，非語言溝通的時刻有70%-90%，這對已經難以用言語表達的長者而言，是另一種正統醫療之外的輔助選擇；加上過去照顧自己失智奶奶的經驗，讓她更加投入失智症的舞蹈治療。

「其實對於失智症長者，我們要多一份同理與耐心，因為他的世界已經變得不一樣了，無論他現在出現哪些惱人的舉止，他真的不是故意的，如果我們這時還用否定的語氣跟他說：『不是這樣，你錯了』、『你怎麼老是這樣，講不聽』，他們聽到，心裡會很難過。」



「記得有一位失智中期的爺爺，旁邊的家人和看護都說：『小心，他會打人』，好在我本身學肢體溝通，爺爺拳頭來，我就接住，不礙事。但引導爺爺的每一個動作，我都清楚、簡單地告知爺爺。課堂結束，爺爺的心情穩定很多，連看護都說：『爺爺變乖了』。」

「想想，這些老人家，經常地被推到一個又一個不熟悉的地方，他們的行為可能是潛意識的展現，也就是，他們會害怕；當我們更有耐心地與爺爺解釋，每一個動作『手到、眼到、心到』，爺爺比較能理解，他現在在哪裡？在做什麼？心情安定後，情緒自然能比較穩定。」

「請在我最不值得愛的時候愛我。」這一句瑞典俗語，也是程芝鳳對失智長者的關懷寫照，人生到了最後，什麼才是存在的價值呢？我們是否願意打開另一雙眼睛，去看失能、失智者的靈魂？是否能在脆弱的時候，了解什麼是愛的本質。

補充說明：舞蹈治療師程芝鳳目前不定期與天主教康泰醫療教育基金會合作「舞蹈治療」，有興趣的家屬可關注天主教康泰醫療教育基金會。

本文經愛長照授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航