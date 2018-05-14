廢掉失能的考試院，公部門的惡疾才有可能根治

文：方彥鈞

公務人員是轉動國家機器的螺絲，看似不重要卻也不可或缺，但公務人員近年飽受各種批評，究竟是公務人員本天性惡劣、好吃懶做，又或是結構制度導致公務人員習得無助、淪為大結構下的庸才，筆者認為係公務人員和整體制度互動的結果，兩者互相依賴、強化，但也因制度設計的天生缺陷，而落入惡性循環。

制度設計導致惡性循環

以層級節制的從屬關係而論，上級長官強勢的替下屬決定案件走向，不僅忽略基層公務人員的專業判斷，也讓公務人員拒絕再為案件負責，久而久之成為一顆被異化的螺絲，對公務麻木不仁。又論考績制度，沉痾已久，該制度假設機關首長是全知聖人，賦予其無上的權力，希冀達到綜覈名實、信賞必罰的目的，但運作已久的考績制度並非那麼美好，聽話、拍馬屁者拿甲，不聽話、被上級討厭者拿乙，考績沒有獎優汰劣，反而成為排除異己的工具。而考績結果最直接影響即考績獎金和升遷，這種制度設計強化機關首長的權力，也讓某些公務人員爭得你死我活，而能在利益爭奪遊戲中獲勝者通常為背景強大者，非認真工作者，循此往上升遷者是否適任非無疑慮。

另外，我國官僚組織的地位年資制度，鼓勵公務人員保守從事、避免犯錯、久任不流動，與考績制度互相作用強化後，產生民眾討厭的公務人員。當然，仍有許多其他制度強化上述的互動模式，例如貪汙治罪條例、採購法、公務人員服務法或公務人員協會法等，影響公務人員行為，而公務人員被塑造的偏好又再強化制度，形成惡性循環。

制度需要開放性改革

筆者認為，公部門目前情況不能單一歸責公務人員或是制度，公務人員和制度都是原因，也是結果。要改變首先必須針對現有制度進行破壞和改造，例如考績法公平性的修正、公務人員基準法的立法、考試制度的變革等，這些制度都亟待改革；再者，這些改革並不只是單純修正，而是將開放性帶入制度中，例如考績制度應放棄甲乙等比例限制、實施雙向（上下）考評制度、公務人員基準法確立公務人員權利義務、開放公務人員言論權、開放公務人員合法兼職、開放公務人員組織工會等，都是開放性改革，筆者相信唯有開放性改革才會帶來制度與公務人員創新，進而改變整個公部門的組織文化。

考試院該廢了

我國畸形的五權分立制度下的考試院掌管公務人員相關法規，而該院實際上處於失能狀態，例如前些日子於考試院舉辦的考績法修正案公聽會，銓敘部拿2012年過時的修正案出來討論，會中各位委員、學者及人員，一場公聽會各自表述，當然沒有結論；再把時間往前追溯，今年初於「公共政策網路參與平台」通過的公務人員休假以時計算案，行政院函轉銓敘部建議修正現行休假規定，部分考試院委員竟以該案論述不足要求補強而退案（詳考試院第12屆第183次會議紀錄）。上述兩個例子明係考試院治理失能，但立法院質詢時，該院官員卻以和議制卸責，導致考試院有權無責，每年消耗上千萬的國家預算，又是改革的絆腳石，考試院還有存在的必要嗎？

筆者見過許多新進的公務人員，大多在畢業五年內即通過考試進入公部門，他們一身才氣，希望能大展身手為民眾、國家服務。但進入國家機器後，卻無處不受其制度影響，而制度設計缺陷削弱公務人員的才能和創造力，使他們成為機器中的小螺絲，而又再強化制度的缺陷，造成惡性循環。唯有破壞現有制度再改造開放性的制度，並廢掉失能的考試院，讓公務人員能真實為自己的行為思考且負責、真實的讓制度公平的對待機器裡的每個小螺絲，公部門的惡疾才有可能被根治。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航