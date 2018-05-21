《看得見的人體結構》：睪丸裡面有800條管子！

文：竹內修二

每個蛋蛋各有800條管子

年邁的男性排尿困難，是因為什麼肥大？

攝護腺。攝護腺肥大會有尿流細弱、久站不尿、排尿時必須用力，或是頻尿等症狀。以男性的情況來說，從膀胱延伸出來的尿道會直接貫穿攝護腺。

所謂的攝護腺是男性的生殖器官，是位在膀胱正下方、大小如栗子般的分泌腺。攝護腺會在射精時，會分泌活化精子且帶有腥味的鹼性分泌液。負責運送此分泌液的攝護腺管有15至20條，而攝護腺中央，則會敞開一條供尿道通行的通道（按：攝護腺液占精液20％至30％，功能可能是維護精子活動力與免於尿道感染）。

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攝護腺會隨著年齡增長產生生理變化，高齡者就經常因為攝護腺肥大，壓迫到貫穿內部的尿道，而引起尿道狹窄或排尿困難的問題。

輸精管連接到哪裡？

輸精管連接尿道。陰囊內、體腔外都有副睪，連接副睪管的輸精管，是精子的運送通道，且會經由雙腿內側名為腹股溝管的空間，進入腹部。接著從膀胱的上方繞到膀胱後方，抵達攝護腺。在快抵達攝護腺之前，輸精管會擴大，形成輸精管壺腹。這條輸精管及輸精管壺腹也是貯藏精子的場所。

位在膀胱下方的攝護腺，是直徑約四公分的細長肌肉性器官。從膀胱連接出來的尿道，會從攝護腺的中間貫穿，而接續輸精管的射精管，則開口於尿道。

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睪丸沒有在陰囊裡面？

陰囊是男性兩腿之間、下腹部的皮膚延展形成的囊袋，裡面有兩顆卵圓形的器官，就是生成精子的睪丸。陰囊的皮膚沒有皮下脂肪，完全靠平滑肌層的伸縮來調節溫度。

在胎兒時期，睪丸位在腹部裡、腎臟的下方。睪丸會生成精子，可是如果睪丸裡的溫度，沒有低於體溫攝氏2至3度，就無法順利生成精子。因此男性在出生的時候，睪丸就必須離開腹部，下降到體溫比體內略低的陰囊裡面。這種發育過程稱為睪丸下降，這個時候，有時會出現睪丸停留在原地，導致陰囊內沒有睪丸的情況。

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這種現象稱為睪丸下降不全，平均約有3％至5％的新生兒會發生這種現象，屬於男性生殖器異常中最常見的疾患。

脫腸也算疝脫嗎？

說到疝脫，最常聽到的是椎間盤疝脫。疝脫（Hernia）在拉丁語中代表脫落、位移的，當器官經由縫隙，從原本應有的位置跑到其他位置時，就會稱為疝脫（疝氣）。例如，腸道等腹部內臟應該收納在腹肌壁內，所以內臟跑到腹部以外的場所，或腸子位移（脫腸），都屬於疝脫。

當腸子跑到雙腿內側附近時，稱為腹股溝疝。大腿的根部附近有個管狀的空間，那是為了讓胎兒時期在腹部裡的睪丸，下降到陰囊用的通道，稱為腹股溝管。經由腹股溝管所造成的脫腸，就稱為腹股溝疝。

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睪丸裡面有800條管子！

陰囊裡面有生成精子的睪丸，俗稱「蛋蛋」。睪丸的裡面布滿了管子，稱為曲細精管或生精小管，精子會從曲細精管的管壁生成。

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曲細精管呈纖細的捲曲狀，光是單邊的睪丸就有800條左右的曲細精管。一條曲細精管的長度約80公分，所以加總起來的總長度約達640公尺。

曲細精管會呈現U字形，最後形成一條直精管，並且在末端相連，形成網狀的睪丸網。睪丸網上有15至20條輸出小管（從睾丸運送精子的小管），連接延伸到睪丸外面。

睪丸的上方到後方的部分，被稱為副睪，是管子進入的器官，輸出小管和副睪內的副睪管相連。副睪管是呈捲曲狀、長約七公尺的細管，在副睪下方的尾端與輸精管連接。

圍繞著卵子的精子數量眾多，通常大約有幾個？

卵子排出（排卵）後，卵子會移動到輸卵管壺腹，而來到卵子周圍的精子約有一百隻左右。可是，只有一隻精子能夠使卵子受精。

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當卵受精後，卵母細胞的細胞膜會產生變化，使其他精子無法受精。明明來到卵子身邊的精子多達100隻，卻有99隻精子無法完成任務。可是，來到卵子身邊的100隻精子也不容易，因為他們是10,000隻中的100隻。

通常在一次射精中，被射進陰道內的精液約含有2億隻精子。其中，穿過子宮來到輸卵管的精子大約是10,000隻，而其中僅有100隻精子能夠順利抵達輸卵管壺腹。

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書籍介紹

本文摘錄自《看得見的人體結構：你吃喝拉撒睡走跑跳時，96個身體器官如何運作？讓你一看就懂，從此好好愛自己。》，大是文化出版

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作者：竹內修二

譯者：羅淑慧

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航