《看得見的人體結構》：「好入喉」？喉部有食物你就慘了

文：竹內修二

好茶好酒「好入喉」？喉部有食物你就慘了

咽喉是兩種器官

咽喉是解剖學中咽頭和喉頭的總稱，為消化系統和呼吸系統的一部分。喉頭是有聲帶的發聲器官，位在氣道的中途。氣管連接喉頭，就是讓空氣流通的管子。聲樂家都是靠訓練進行腹式呼吸，事實上發聲和呼吸息息相關。

喉頭連接著咽頭。咽頭是張開嘴巴就可以看見的深處部分。可看到的部分稱為口咽部，上方連接鼻腔的部分則是鼻咽部。口咽部的下方稱為咽喉部，在後面的下方連接食道，前面則是喉口，連接喉頭。因此，咽頭既連接消化道，亦連接氣道。

Photo Credit: 大是文化

放進骨灰罈裡的佛像狀骨頭是喉結？

喉結不是骨頭，而是軟骨。喉結稱為喉頭隆起，是構成喉頭的甲狀軟骨突出物。

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喉頭內部有聲皺襞（聲帶），是發聲器官。而所謂的喉結，就是成人男性向外突出的喉頭，會在第二性徵如長體毛時出現。就算是原本有著男童高音的孩子，聲音也會在這時變得低沉。

順道一提，喉結又被稱為「亞當的蘋果」，《聖經》提到，亞當在偷吃蘋果的時候，蘋果不小心卡在喉嚨裡，才會導致喉頭向外突出，所以亞當是男性。

咽頭連接口和鼻，之後連接到哪裡？

鼻子藉由鼻淚管和眼睛相通。如果捏住鼻子，從嘴巴吸氣，把空氣送往鼻子，耳朵裡會感覺空氣向外擠壓。鼻咽部的側壁有開孔，有一條管子從這個孔通往中耳（鼓室），稱為耳咽管。也就是說，咽頭和耳朵是相通的。在前文曾經提到，耳咽管由鼓膜分隔成外耳和中耳，中耳內也需要外面的空氣，所以呼吸時，空氣通道是從鼻腔接到咽頭，藉由鼻咽部和耳咽管相連。

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來自外鼻孔和鼻腔的空氣，會通過口咽部和咽喉部；它們同時也是口腔的飲食物通道，等於是氣道和消化道的共通通道。

來自咽喉部的飲食物為什麼不會跑到喉頭？

氣道和消化道，在口咽部和咽喉部交會。位於咽喉部前面的氣道，是軟骨構成的管腔，亦即喉頭和氣管，使空氣可以更容易通行。不過，液體或固體的飲食物無法進入。

位在咽喉部前方開口的喉口上有會厭，是覆蓋一層黏膜組織的軟骨，位於口腔內的舌根正後方。被舌頭往內推的食塊經過咽門後，會推動會厭，使會厭產生活蓋板的作用。

另外，從咽門上方往下懸垂的懸壅垂（小舌頭）會往後上方拉提，形成鼻咽部的底部，阻斷來自鼻腔的空氣流通。所以吞嚥時，無法做出鼻腔呼吸、口腔呼吸，自然就能阻止吞嚥的食物流進氣道。

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相關書摘 ▶《看得見的人體結構》：睪丸裡面有800條管子！

書籍介紹

本文摘錄自《看得見的人體結構：你吃喝拉撒睡走跑跳時，96個身體器官如何運作？讓你一看就懂，從此好好愛自己。》，大是文化出版

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作者：竹內修二

譯者：羅淑慧

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想長壽就得多走動，但折騰的卻是腰。那，怎麼辦？

憋尿苦的是膀胱還是腎臟？突然快跑，體側會痛，不是腎裡尿太多，是怎麼回事？

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你認為的享受人生，身體哪些組織飽受折騰？

你鍛鍊、你保養，你對自己的身體下對功夫了嗎？

作者竹內修二是日本知名醫學博士，他將身體分成6個部位，

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航