台大校務會議77比30通過：教育部應儘速發聘給管中閔

（中央社）教育部日前駁回台大校長遴選結果，台大今天召開臨時校務會議，經冗長討論，最後提案表決，以77票贊成、30票反對、3票空白，要求教育部依法「儘速發聘」，必要時將尋求救濟。



台灣大學校長遴選委員會1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原預訂2月上任，因遭質疑擔任企業獨立董事、論文案、赴中國大陸活動等爭議，教育部4月27日正式以有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮為由，駁回遴選結果，要求重新回到校長候選人推薦資格初審階段。



台大今天召開校務會議，經過冗長討論，針對校務會議代表的各種提案逐一表決。其中第一案由經濟系教授鄭秀玲提出，要求解散遴選委員會，以及在確認候選人無不法情事下，儘速重新遴選。這案獲得46票贊成、74票反對、4票空白，沒有通過。



第二案由心理系教授徐永豐、農經系教授官俊榮提出，要求教育部依法儘速發聘，必要時學校可以依法尋求救濟。在新校長就職前，由代理校長郭大維行使完整的校長職權。這案獲得76贊成、43票反對、3票空白、2票廢票，通過。



第三案由電機系教授吳瑞北提出，要求組成專案小組提供法律意見和風險分析，同時重啟遴選。這案獲得55票贊成、66票反對、3票空白，沒有通過。



第四案由學生會長林彥廷提出，要求全面檢討遴選案的法規及行政爭議，重新調整遴選會、校務會議代表組成，並設置常態性意見表達區。這案獲得贊成52票、反對66票、空白5票，沒有通過。



最後第二案再經全體表決，以77票贊成、30票反對、3票空白，要求教育部依法「儘速發聘」，必要時將尋求救濟。

《鏡傳媒》報導，台大代理校長郭大維一開始宣布開會時，就刻意說：

「台灣大學是一所一流大學，今天正在寫下歷史，讓後人評價。」

但上午校務會議代表一直再討論包括管中閔擔任獨董以及學校同意之間時間落差是否違法、學術倫理以及教育部是否有權駁回等問題，一直無法有效聚焦，但郭大維持續讓代表充分發言，直到中午才宣布休息。

中午過後，原本唯一的提案「因應教育部107年5月4日發函本校應迅即重啟校長遴選程序案與釐清大學自治的範圍。」經過修正提案，改歸納為四個不同提案，其中第一案是由台大經濟系教授鄭秀玲所提的重啟遴選、第二案則是「儘速發聘」、第三案是組專案小組研議並重啟遴選，第四案則是台大學生會長林彥廷所提，要釐清大學自治以及增加遴選委員會的師生代表比例。

但最終僅有第二案贊成多於反對，其餘三案都因反對票數超過贊成票而遭否決；進入最終輪第二案更以壓倒性的票數通過，郭大維立即宣布散會。

《自由時報》報導，提出第二案的徐永豐教授表示，他的提案是要讓學校正常運作，依照遴選委員會決議，另就是支持現在的行政團隊，教育部的說法似乎沒有法源依據，要不然早就一槍斃命，台大如果重啟遴選，是幫教育部解套，且會造成台大無法提訴願、沒有其他救濟程序，他並批評教育部在政治霸凌一個校長候選人，有可能發生在台大每個教授身上。

《風傳媒》報導，會議中，學代會議長周安履發言時表示，如師大校長當初遴選資格不符合，即便被選上，還是把他拔下來，民國105年成大校長爭議時，法院也肯認，教育部有資格做適法性的監督，不因《大學法》修法後，校長遴選當選人僅限一人而受限，仍可給予監督，此外他也要質問，兼職資格可以追溯，法源依據在哪？

對此人事室回答，「依照什麼規定可以追溯？通例就是這樣」，按照《公立各級學校專任教師兼職條例》，要有產學合作才可以兼職，所以學校行政的通例就是這樣。

對於遴選結果，農經系教授官俊榮表示，教育部不該做實質審查，《大學法》明定大學校長是由遴選委會產生之，所有跟遴選相關的事項，都已經規定給大學了，教育部怎麼能進來說你獨董沒有揭露？這個獨立自主是絕對的。

而對於是否要發起行政訴訟，經濟系教授鄭秀玲則認為，「建議台大不要用納稅人的錢去打官司，有爭議的是管老師，他賺那麼多錢，他去打官司。」鄭認為，管的違法證據很明顯，重啟遴選也不能加入。

台大學生會：漏洞未釐清下次遴選仍有爭議

台大學生會今天也全程進行現場直播，並在臉書上以文字寫下校務會議的過程，

《經濟日報》報導，台大學生會在會前屢次強調，學生意見應被重視，更提案要求在校長遴選會、校務會議中增加學生比例。不過提案遭否決。學生會長林彥廷會後受訪表示，此次校務會議許多制度漏洞未釐清，接下來這些危機或爭議，仍會在下次校長遴選出現。

連彥廷表示，這段期間許多老師跟同學都支持大學自治應以學生為主體，同時更應該要保障大學的言論自由，而更重要的是，這次看到許多的爭議，事實上很多都來自於制度上的漏洞及台大校方本身行政的疏失，如果沒辦法好好釐清及整頓，接下來這些危機或爭議，仍會在下一次校長遴選或教育部接下來的動作裡持續出現，對台大來說恐不是最完美的落幕方式。

林彥廷說，今天的會議雖有委員提到，教育部駁回是否為行政處分，但最後並沒有做出決議，接下來要走訴願程序，或是透過司法程序，這對台大全體師生的影響都非常重大，希望能有進一步釐清，這樣才能維持學生基本的受教權。

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核稿編輯：楊之瑜