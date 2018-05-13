《楢山節考》：以生命的傳承為核心，反思生命取捨的界線

「楢山節考」一詞，對關注老人議題的讀者來說並不陌生，多以用來描述邁入高齡化的國家，在照顧者心力交瘁的情形下，遺棄甚至是殺害被照顧者的人倫悲劇。在今年各政黨為了台北市長選舉忙得焦頭爛額之際，擬代表國民黨出征的丁守中，不久前連同前衛生署長楊志良和立委李彥秀，共同召開了一場「不要再有台版『楢山節考』時間銀行」記者會；無獨有偶地，在年金改革風波之中，國民黨立委馬文君也表明在欣賞過電影《楢山節考》後，認為執政黨對軍公教做的事情正是電影裡上演的「棄老」。

Photo Credit：IMDb 《楢山節考》英文版海報

今村昌平所改編執導的版本，以生命的傳承為核心，透過楢山上一個村落裡的棄老儀式，帶領觀眾反思生命取捨的界線。我認為電影最終讓觀眾體會到的是，人並沒有特別偉大或渺小，自然萬物所面臨的生存法則人類亦同。在意識到這道理後，能否繼續謙卑地面對生命中的生與死。

這部源自日本同名小說，先後由木下惠介（1958年）、今村昌平（1983年）兩位日本導演執導的電影，主要的故事內容如下：

敘述日本古代信濃國（今長野縣）寒村的山林內棄老傳說，這個鄉下人民生活非常窮苦，男人為了生存每天都辛苦工作，女嬰一出生就賣給有錢人家，換來的錢來貼補家用，男嬰則丟棄道旁。在這有一個不成文的規定，老人家到了70歲，就要由家人背到深山野嶺等死，避免消耗家中的糧食。 年已69歲的阿玲婆為了讓孫子多一口飯吃，忍痛拿起石頭敲掉自己的牙齒，讓自己看起來蒼老一些。這看似非常荒謬不合人情，卻深刻地描繪出嚴苛的生存環境之下，自然界的殘酷生存法則（摘自維基百科）。

此次4K修復的電影為今村昌平執導的版本，他也因為這部電影獲得坎城電影節金棕櫚獎的殊榮。

大量特寫自然界的生存法則，映照出人類社會的極高相似性

今村昌平執導的電影版本裡，在還沒進到故事主人翁阿玲婆由大兒子辰平背上山之前，村子裡的風景著實令人印象深刻。尤其全片一開始從空中俯視這片由靄靄白雪覆蓋的村落，接著可見到村民耕作以及聽見蟲鳴鳥叫，會讓觀眾感受到這是個相當原始並與自然貼近的聚落。導演別出心裁的第一個地方，我認為在於鏡頭大量特寫村子裡的動物，透過自然界裡弱肉強食和交媾的畫面，彰顯出其實人類也是動物的一種，人類社會與自然生態系有著極高的相似性。

片中除了處處可見動物們交媾的畫面，村民們性交的畫面或慾望也不遑多讓（有好幾處甚至是先呈現人類性交的畫面，接著再呈現動物）。再進一步說，將今村執導的電影版本放回當初發表的年代，日本的經濟在尚未泡沫化之前可說是前景一片看好。伴隨著科技進步與經濟發展，「人定勝天」應是當時的時代氛圍。導演或許透過電影裡人類社會與自然界生存法則的兩相對照，企圖打破人類自以為是的心態，醍醐灌頂地向觀眾傳達人類終究是自然界的一種生物罷了，在我們的身上依然有著原始的慾望。人類透過性交傳宗接代，孕育出來的新生命一樣要接受生存法則的考驗。

Photo Credit：双喜電影 A Really Happy Film 電影上半部經常出現這樣的畫面，特寫村裡動物（交媾）的畫面，背景則是村民正在交媾。

當棄老成為通過儀式，世代才得以傳承

故事中交代了主角阿玲婆的丈夫因為不肯背自己的媽媽上山，爾後遭到村民們鄙視，可知這個傳說（或習俗）在村子裡具有崇高的規範性。無法完成習俗的人得不到其他村民的認可，「異類」也就進而失去了對的尊重。

全片的重心自然是廣為周知的「棄老傳說」，主人翁阿玲婆從全片一開始就不停地為此做準備（例如：將自己的門牙撞斷，並向村民展示自己已經沒了門牙），也多次提醒大兒子辰平千萬別像她的丈夫一樣弱懦。

Photo Credit：双喜電影 A Really Happy Film

阿玲婆的大兒子辰平內心裡其實是相當不願將母親背上山，劇情中曾多次顯露辰平對母親的愛與上楢山的不捨，但一方面無奈於這是村裡的習俗，二來是阿玲婆的心意已決。辰平最終還是遵照了母親的吩咐。這可從母子倆在上楢山的途中，曾在一處泉水湧出處休息的劇情獲得映證。當大兒子靠在山壁間喝水，一轉頭卻發現母親不在身旁。他四處張望後沒見到母親人，此時臉上終於露出了「鬆了一口氣」的神情。正當他心想母親也許已經回家時，回頭才發現母親卻仍坐在剛才他們休息的地方，並用動作知會大兒子要繼續上山的路途。

電影後半部的對白甚少，在村子的習俗中，上楢山的路途是禁止交談的。上山沿途呈現了跋涉的艱辛、大兒子辰平內心的不捨，以及人生終點的遍地荒涼——在佈滿白骨與烏鴉紛飛的山頭上，阿玲婆欣然地接受自己的人生即將在此劃上休止符。

阿玲婆的心意如此堅定可以有許多種解讀，既可說她在這個村落生活已久，這樣的習俗已具有規範性（而她也真心相信上山後會獲得祝福）；亦可詮釋為在艱困的生存環境中，她自知年紀到了也不該繼續浪費家中的糧食；三來則是綜合上述兩者，她的內心早已明白當年事已高，唯有透過上楢山，世代才得以傳承。

Photo Credit：双喜電影 A Really Happy Film 大兒子辰平完成背母親上山的任務，將母親留在佈滿白骨的山頭後轉身離去。此景之荒涼也許代表了人生的終點。然而最後天降瑞雪，覆蓋並美化殘酷的現實場景，亦帶給老者神聖並莊嚴的結局。

春去春又來，每個社會裡都有座楢山

筆者將棄老傳說視為通過儀式的原因在於，透過將自己的爸媽棄置並隔離在楢山，子女輩的辰平等人才能體會到世代已經交替。

大兒子辰平何時才體會到上楢山的意義？是在他返家與其他成員相聚後，其他成員們紛紛說著阿玲婆的運氣實在很好遇到山神來迎接她（在村裡傳唱的歌謠中，若是背老人上山遇到下雪，代表山神來迎接），辰平留意到原先屬於阿玲婆的衣服，紛紛已經改由自己的妻子和兒媳穿著，代表家中女主人的地位已經移交給下一代。

透過這趟楢山之旅，讓辰平領悟到了這其實是一代又一代生命傳承的方式，再過25年之後，便會輪到他兒子背他上山了（另一條生命傳傳承的線索是季節嬗遞，電影從開始到結束歷經了春夏秋冬完整的四季）。

Photo Credit：双喜電影 A Really Happy Film

高齡化的國家如日本或台灣，雖然衣食早已不像楢山這個村落那樣匱乏，但照護資源還是有限。僧多粥少的情形下，福利補助自然無法雨露均霑，未能獲得者便得想辦法自食其力。若說將自己的父母親棄置於山上是齣殘忍的悲劇，當代社會中裡愈來愈頻繁的「介護殺人」亦是一曲悲歌。

文章一開始便提及棄老傳說並未離我們而去，在於撇除掉背老人上山會獲得山神祝福的說法，背後的另一個邏輯是在生活匱乏的村子之中，為了讓家中的糧食無虞，超過一定歲數以上的人必須離家。換言之，這是在資源匱乏的生活環境下，發展出來的生存法則。

這裡的意思並非老人不應受到照顧，而是：不論身處在楢山村落或是當代的台灣社會，面對資源有限的必然條件我們該如抉擇，進而瞭解縱使再無奈與不捨，生命中終將凋零與謝去。換言之，不同的文化之中會孕育出各自向老人告別的儀式，如何讓告別的過程多了些許尊嚴和人性，才更值得我們與未來的世代思索。

想要有尊嚴地死去或許是人類社會追求的目標，但楢山節考向我們所拋出的難題正是：在資源有限的生存法則中，取捨生命的倫理準則何在？

今村執導的《楢山節考》可以說是毫無保留地展現了人性與生存法則，以及其背後的意義。人類透過交媾進而傳宗接代、經由死亡凋零而世代傳承。今村更進一步地引導我們思考：在完成傳宗接代與世代交替的儀式之後，人類能否領悟到「天地不仁，以萬物為芻狗」這番道理，謙卑地繼續與萬物共生死？

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航