【Spotify特輯】愛媽咪就獻上「母親節歌名接龍」16連發

前言

「母親節快樂」五個字從小講到大講膩了嗎?愛聽音樂的你,今年母親節就用音樂來和媽媽玩點不一樣的文字遊戲吧!SpotifyX關鍵評論網推出專屬於母親節的歌單,除了康乃馨以外,今年送媽媽一個特別的小驚喜——把歌單的歌名連貫起來,你發現Spotify的小巧思了嗎?

B1A4是紅片韓國及日本的韓國五人男子團體,而Mommy Mommy是收錄在2018年發行的最新日文單曲專輯《會えるまで》。這首關於失戀的歌曲,第一句歌詞就是「Mommy Mommy 我該怎麼辦?」就算長大了,傷心難過時,會不會還是想投入媽媽溫暖的懷抱呢?

二、Frank Sinatra:The Most Beautiful Girl in the World(世界上最美麗的女人)

出自於1935百老匯劇院的經典音樂劇Jumbo,在1966年由美國著名歌手法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)翻唱,發行在Strangers in the Night的專輯中。全世界有76億人,每個人對於美女的標準都不同,但你心目中最美麗的女人,是把你帶進這個世界的那個人吧?

三、Van Morrison:Have I Told You Lately(我最近有告訴你嗎?)

Have I Told You Lately是收錄在Van Morrison1989專輯Avalon Sunset中的得獎作曲,得過葛萊美獎也曾登上Billboard chart更是婚禮必播的經典歌曲也曾被多部好萊塢愛情電影作為配樂。「我最近有告訴你我愛你嗎? 我有沒有告訴過你沒有別人在你之上? 你讓我感到慶幸,你帶走我所有的哀傷,你緩和我的煩惱。」還記得上次告訴媽媽你有多愛她又是甚麼時候呢?

四、Fytch:That I Love You(就是,我愛你)

Fytch 是位年輕的電子音樂創作家,從高中就開始玩音樂,大學順利進入音樂學院,繼續追夢。That I Love You是收藏在2013年的單曲專輯What If EP,專輯裡只有兩首歌, What If I Told You 和That I love You,跟這次的歌單似乎有異曲同工之妙。

五、Man of Leisure:You Are My Home(你是我的家)

Man of Leisure發行在2017的單曲專輯歌曲You Are My Home用輕快的節奏及烏克麗麗的背景音樂,製造出家的舒適還有歸屬感,You are my home wherever I go,無論我走到哪你都是我的家,無論長多大,有媽媽的地方就有家的溫暖。

六、GFRIEND:You are My Star(你是我的星星)

GFRIEND是2015出道的六人韓國女子團體,僅出道三年的她們,今年的主打歌Time for the Moon Night已登上美國的Billboard,而今年也宣布在日本正式出道。收錄在2018年專輯的You are My Star 是向粉絲致謝的歌曲,感謝他們一路的支持,你生命中也有如此支持著你的人嗎?

七、Bon Jovi:Thank You for Loving Me(謝謝你愛我)

搖滾巨星邦喬飛(Bon Jovi)的Thank You for Loving Me是發行在2000年Crush這張專輯中的歌曲,由他獨特的嗓音唱法配上抒情搖滾的背景音樂,發行後馬上擠進各國的歌曲排行榜。

由英國YouTuber起家的網紅Beth翻唱原唱Katy Perry的歌,2013年在自己的Youtube頻道釋出,大獲好評,自今已累計超過85萬觀看次數。歌詞說,別害怕,因為我會無條件的愛著你。

九、Nick Colionne:If You Ask Me(如果你問我)

Nick Colionne的抒情爵士歌曲If You Ask Me出自2006年的專輯Keepin’ It Cool,是一首帶著輕快節奏的創作,在2007年曾登上Billboard第18名。

十、Angel Ramchand:I Would Say(我會說)

Angel Ramchand是近兩年在紐約走紅的菲律賓裔歌手,她獨特沙啞的歌喉贏得觀眾的喜愛。

十一、W&W, Groove Coverage:God Is A Girl (神是個女人)

荷蘭的W&W雙人DJ團體今年將德國樂團的Groove Coverage於2002年的爆紅單曲重新翻唱。今年三月在YouTube釋出,短短兩個月內已累計超過266萬觀看次數。「神是個女人,你相信嗎? 你聽到了嗎?」

Tegan and Sara 2016年專輯Love You to Death中的That Girl 為兩位歌手的自創曲,來自加拿大的兩位酷兒雙胞胎姊妹在表演之餘,也積極推廣同志運動,並曾在2014年的多倫多的世界同志日演唱會演出。

Funguypiano創辦人Jeffrey是位熱愛韓國歌曲的加拿大華僑,因為時常在網路上找不到流行歌曲的鋼琴譜所以決定自己編製並公開在網路上分享給大家使用。It’s You 是韓國男子團體Super Junior 2009年在爆紅專輯Sorry, Sorry中的其中一首曲目。

牙買加歌手Mr. Vegas的雷鬼樂風曲目My Mommy出自於2017年的單曲專輯My Mommy,歌詞講述自身媽媽如何在貧困中以單親媽媽一手把他養大,而他用這首歌感謝媽媽,My mommy, Mi love her infinite,我的媽媽,我會永遠愛她。

十五、Chris Hart:I LOVE YOU(我愛妳)

從小在美國長大的日本裔歌手Chris Hart,大學主修音樂和日文,但一直到了24歲才移居日本東京,決定以歌手為業。I Love You這首歌是分手後的告白,試圖挽回錯過的情人,而有些話如果在當下沒有說出口,之後可能就沒機會說了。

Luciano & Volente在2016年釋出的單曲專輯Happy Mother’s Day,用歌聲感謝媽媽並祝媽媽母親節快樂!

責任編輯:游千慧

核稿編輯:翁世航