孟德斯鳩《法意》剖析：中國是一個專制國家，以恐懼作為統治的原則

文:史景遷

評論中國人的道德優越性時,萊布尼茲(Gottfried Wilhelm Leibniz)提及了一個問題。雖然中國人的紀律、服從,以及諸如孝道這類的價值觀念確實高度發展,但有些人可能覺得中國人的行為模式「頗具奴性」。萊布尼茲駁斥這樣的觀點,在他看來,抱持如此負面眼光的西方人「尚未習慣於依循理性和規範行事」。

不過他確實觸及了一個敏感議題,日後狄福在探討中國人的「奴性」(slavishness)時,就曾在這個議題上大作文章。而到了孟德斯鳩(Montesquieu)筆下,萊布尼茲這樣毫不起眼的評注,卻搖身一變成為西方世界普遍接受的系統(universal system)裡的主要成分。

設若萊布尼茲的建議成真,中國學者在十八世紀初期就遠赴歐洲宣揚中國文化價值,那麼實在很難推測這對於歐洲文化會帶來怎樣的效應。不過一七一三年,孟德斯鳩的例子卻說明這樣的衝擊也許是含糊不清的,也可能被運用在意料之外的層面。孟德斯鳩當時是二十四歲的年輕人,正積極拓展自己的視野,同時在巴黎從事法律相關工作;他聽說有位學識淵博的中國人黃某(Hoange) 在巴黎落腳,於是透過中間人安排了一次會面。

法國天主教傳教士把這位黃嘉略從中國帶來歐洲,原本是希望他能皈依天主教會,不過黃嘉略後來決定離棄聖召,另外找到一份中國圖書編目的工作,並為法國宮廷編纂中法字典。孟德斯鳩與黃嘉略曾多次面談-他只說多次卻並未指出確切次數-這位法國貴族的心智充滿活潑生氣,向黃某提出各式問題,而從他的筆記裡我們也可窺測一位中國人是如何應對這樣的提問。

孟德斯鳩提出的第一個問題是關於「中國宗教的本質」。黃嘉略回答,中國宗教主要有三個派別:儒教、道教和佛教。孔子並不主張靈魂不滅,而是認為人有精氣或魂魄充盈於體內,死亡之際這股精氣或魂魄就會慢慢消散。正因為如此,中國的社會菁英在面對死刑時總會選擇繯首,而非斬刑,以免身首異處致使魂魄一分為二。中國學者也向先人獻祭,他們相信在祭祖的場合,體內的精氣將和先祖魂魄的精氣欣悅地合而為一。

在教義上,他們持無神之論,或傾向於史賓諾莎(Baruch de Spinoza, 1632–1677)的神學見解,視天堂為俗世的精華。至於在社會習俗的實踐上,婦女完全被排除在外,就連大部分的姻親也是這樣對待她們;刑罰則是非常殘酷,就連朝廷裡向皇帝諍諫的大臣,也難逃刑戮。日常生活上的大小細節幾乎全都受到風水相術的制約,因此歪曲事實甚至鬥毆已是家常便飯-情況嚴重至此,孟德斯鳩寫道,他懷疑「是否有可能完全瞭解中國人」。

穿著打扮已不再受限於禁奢令的規定,而可依個人意願選擇衣著。家族內資產共享,若有家族成員犯罪,其他家人也必須共同承擔罪名與刑罰,因此也就形成了舉世聞名的刻苦耐勞及家族凝聚力。 孟德斯鳩與這位黃先生花了很多時間討論中國語言的本質。中文的文法簡單,而且除了一些特殊的發音外-比方聽起來像法國「車夫趕馬」的「驅」聲(qu)—其他沒什麼特別的問題。

最難應付的應該是數量龐大的中國字,總共超過八萬字;儘管只要大約一萬八至二萬個字就足以應付日常生活,然而歐洲人大約要耗費三年的時間學習中文,才能閱讀無礙。 孟德斯鳩推測這種文字系統可能起源於古時某個祕密團體,如同他所處的年代也有「猶太祕法家」(cabalists),排斥簡單的象形文字系統,反而採用比較抽象的文字形式。

黃嘉略向孟德斯鳩解釋,若針對康熙皇帝大力推廣的語言革新而言,中文字的基礎結構是由二百一十四個部首再加上筆劃—最多約三十三個筆劃—搭配組合而成。他並以一位字典編纂者的嚴謹修為,為孟德斯鳩示範一些字體組合的方法,並且吟誦了〈主禱文〉(The Lord’s Prayer),又唱了一首歌,示範聲調之間的差異。

黃嘉略和孟德斯鳩也討論到以中國人的世界為主題去撰寫一部有趣的小說,有何困難,因為在中國「男女授受不親,女子必須費盡心思才能瞄一眼心上人,接下來還得再等個四、五年,才有機會相互交談。」中國人在議論或演說時看似輕聲細語、溫文有禮,然而實際上「身分地位高的人可以出手毆打身分地位低的人,而且被打的那個人還不敢還擊。」

接下來,孟德斯鳩和黃嘉略自然而然從社會及法律上的各項特點,轉而談到中國的文官系統、武官考試,以及這兩者各自的階級制度,最後談論到國家的體制。黃嘉略解釋,中國的國家體制並非亙古不變。很久以前,即基督紀元開始之前,由於國家經常處於分裂狀態,曾經出現三王並立的局面,某些時期甚至還出現共和政府。

如今已是第二度由韃靼人(Tartar)統治中國,「雖然未將中國政府制度破壞殆盡,卻也修改得面目全非」,「 國家最神聖的律法已遭褻瀆」,而中國人民「 依然在暴政下呻吟」。皇帝的權力高漲,已達空前絕後的程度,由於受到長城、荒涼邊疆及沙漠的屏障,國家仍得以偏安一隅。不過顯然早在外族入侵之前中國政府就已積弱不振,因為從來沒有一個泱泱大國像一六四四年的中國一樣,那麼迅速就被征服了。

孟德斯鳩進一步補充,他繼續針對中國政府的本質與黃嘉略深入探討,而得到以下結論:「那裡的統治者擁有無限權威,他集天上、人間的權力於一身,因為皇帝也是知識界的主宰。於是,在他統治之下,臣民的生命和財產完全操控於帝王的手中,任憑暴君的喜怒哀樂和一時的興致處置一切。」

在結束最後談話之前,他們還深入探究其他廣泛議題:嚴峻的司法制度、淨身的太監、選妃制度、滿洲軍隊的編制和中國科學發展的侷限,以及行禮時的荒謬手勢和動作,還有中國人對談時習慣夾雜一些繁文縟節,以及中國歷史悠久且繁雜的文獻記載。

在談話的尾聲,黃嘉略向孟德斯鳩補奏一段佳音:滿洲人已經稍微放寬先前對婦女的壓抑,如果開放滿漢通婚,那麼放寬的腳步勢必會更快,只是當時的禁令仍在。黃嘉略自己不久前才與法國妻子完婚,信奉天主教的孟德斯鳩也即將迎娶新教徒為妻;相較於中國市井小民,他們顯然有較多選擇的自由。

孟德斯鳩與黃嘉略對談時,年紀尚輕,他花了很多年時間才完全消化當時的談話內容,並構想出《法意》(The Spirit of the Laws [De l’esprit desloix])的大綱這部書直到一七四八年才告竣。這段期間內,他也完成了《波斯人信札》(The Persian Letters [Lettres persanes],1721)和歷史書《羅馬興亡史》(The Roman Greatness and Decline [Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence],1734),並在英國四處遊歷,成家立業,經營他的資產,還大量研讀關於人類政治史及法律史的各類書籍。

孟德斯鳩的目標是以實際經驗為依據,剖析出明確的法律原則,而不是仰賴自然法(natural law)及普遍原則(universal principle)的一般理論;顯然,黃嘉略的見解在這方面對他助益良多。《法意》一書中,孟德斯鳩將政府區分為三大類型—君主制(Monarchies)、專制(Despotism)及共和制(Republics)—而這三種政體的治理方向分別為榮譽、恐懼,以及訴諸道德的小規模政府。

由於君主制以榮譽為治理原則,造就嚴明的體制階級;專制政體則是以恐懼為治理原則,導致統治者形單影隻,成為自己政治狂熱下的奴隸;至於共和政體則因其小規模及以道德為導向,啟發了公民之間人人平等。在此論證的附帶說明中,孟德斯鳩繼續探討某些社會的權力平衡,例如:英國的君主制是由立法、司法和行政三權分立所組成。他還分析了氣候、民族氣質、家庭結構、商業、宗教及歷史等因素對政府類型的影響。

他還討論了經常遭人混淆的三股力量,其間的關聯:一為社會共有的道德觀(mores),乃社會內部的自我規範力量,無法由上而下強加於民,亦不可或缺於社會;二為風氣規矩(manners),用以約束外在的舉止;三為法律,用來規範特定的個人行為。

孟德斯鳩對於中國的評論多數散見於《法意》這部精心構思的鉅作之中,而這些見解也逐漸累積成為他對於中國的嚴厲指控。起初,孟德斯鳩描述耶穌會士讚許中國的論點,不過後來他漸行漸遠,最後反而更偏向於狄福小說中的嚴厲批評-他應該讀過《魯賓遜漂流記》,也肯定曾經翻閱過安森的報告。關於這些面向的論述,大多匯合在第一卷第八章「論三種政體原則之淪喪」(“On the Corruption of Principles of the Three Governments”)的結論,即該章第二十一節—孟德斯鳩題為〈論中華帝國〉(“On the Chinese Empire”)。

文章開頭,孟德斯鳩首先提問,中國的案例是否牴觸他自己廣泛的理論:「我們的傳教士提到廣闊的中華帝國時,都對這個帝國的統治方式讚譽有加,稱它集恐懼、榮譽、道德等信念於一身。如此看來,我建構出來的這三種類型的政府區分原則,似乎不過是泛泛之談而已。」但他以現實為根據,駁斥傳教士的詮釋:榮譽感在君主制的社會裡是不可或缺的中心價值,然而中國社會卻展現出榮譽感匱乏的現象:「對於一個習於奴役沒有被抽幾鞭子就做不了事的民族,我不知道該怎麼跟他們開口談榮譽感?」

此外,共和政府特有的道德感,中國也同樣付之闕如,因為「由我們商人的口中,完全聽不到我們傳教士所謂的道德,反倒是中國人的盜匪行徑時有所聞。關於這點,從偉大的安森男爵那裡可見其詳」。傳教士的書信中也詳述因為冊立太子而引發的喋血政爭,孟德斯鳩認為這更加鞏固了他的論點。在他看來,「傳教士讓表面上的安定假象給蒙騙住了」,並未見到事情的真相。

孟德斯鳩也承認中國具有獨一無二的特性,這也解釋了中國當前的局面,而令人覺得諷刺的是:「中國的特質或是舉世無雙的境遇,造就了今日的中國,所以這個統治者才沒有如預期中的腐化。這個國度裡發生的一切大多數取決於氣候這個自然現象,並且推動了道德理想,在某種意義上造就非凡的盛況。」中國得天獨厚的風土條件繁衍出大量的人口,「當地婦女生育率之高,世上絕無僅有。再殘酷的暴君也不能阻止人口繁衍。」

但是人口過剩導致饑荒接二連三地爆發,於是盜匪猖狂橫行。儘管朝廷剿滅了大多數盜匪,但偶爾也有逃過一劫的盜匪結伙成隊,居然日益壯大,甚至進逼京師,推翻王朝的統治者。這樣的結果演變出一種畸形的宿命論,因為中國皇帝「不像我們的君王那般體察民情,深知如果治績不彰,不僅來世幸福不再,今生的權力更會因此削弱,財富也會縮水;中國皇帝只知曉一件事,那就是如果政府無能,除了他的江山不保,連他的腦袋也得搬家。」

皇帝因這座皇位終日惴惴不安,人民則為生計奔波奮鬥,天子與人民成為了脣齒相依的共生體。這個系統的輪廓也開始逐漸清晰:儘管不時可見父母遺棄骨肉,中國人口的數量還是太多,以致於他們必須胼手胝足地耕作才能填飽肚皮;政府特別關注這部分的問題。只要人人一年四季都有工作可以勞動,不必擔心辛苦耕耘卻沒有收穫,那麼,統治者就能坐收最大利益。這不是公民政府,充其量只能稱之為家族政府。 正因如此,才育孕了備受議論的政治制度。

有些人希望法治和專制政治並存,但只要專制涉入其中,任何制度都不再發揮功效。儘管已經受困於各種災禍,專制政治還是沒能懸崖勒馬,它只能利用更多規範的枷鎖來武裝自己,因此而變得更加駭人。故而,中國是一個專制國家,以恐懼作為統治的原則。也許當中國剛開始以王朝的面目出現時,帝國幅員有限,政府的極權意識尚不強烈。但是今日的局面已非如此。

在《法意》其他章節的剖析中,孟德斯鳩研究了中國的地理與環境條件如何以獨特的方式合而為一,致使中國不太有機會像歐洲一樣健全發展。在亞洲,強國與弱國比鄰而居,「驍勇善戰的民族直接與柔弱、散漫又怯懦的民族接壤,於是註定了一方將成為霸主,而另一方則變作被征服者。」反觀歐洲,鄰國之間有著相似的鬥志。「歐洲的自由與亞洲的奴役」這兩股趨勢於焉成形,孟德斯鳩也自豪地表示,「至今尚未有人探得這樣的觀察。這也就是為何自由的權利一直無法在亞洲擴張,而在歐洲則由於局勢的變化而有所增減。」

