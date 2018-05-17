卡夫卡〈中國長城〉：以中國為題材的小說中，最具美學成就的作品

文：史景遷

以中國為題材的小說中，最具美學成就的三部作品都是在二十世紀寫成—卡夫卡的〈中國長城〉（“The Great Wall of China,” 1933 [“Beim Bau der chinesischen Mauer,” 1917]），波赫士的〈歧路花園〉（“The Garden of Forking Path,” 1948 [“El jardín de senderos que se bifurcan,” 1941]），以及卡爾維諾的《看不見的城市》（Invisible Cities, 1974 [Le città invisibili, 1972]）。

就三部作品在時間軸上的分布來看，彼此相互間隔大約四分之一個世紀：一篇發表於一次世界大戰期間，另一篇則是二次世界大戰，一本乃成書於一九七○年代早期。而觀諸成長過程抑或智識上的根底，三位作家又都有錯綜複雜的背景。

法蘭茲．卡夫卡（Franz Kafka, 1883–1924）一八八三年出生於今日捷克的一個猶太裔家庭，以德文寫作；豪爾赫．路易斯．波赫士（ Jorge Luis Borges, 1899–1986）一八九九年出生於阿根廷，自幼就接受英文教育，而後遷往瑞士又習法文和德文，最後再返回阿根廷以西班牙文寫作；伊塔羅．卡爾維諾（Italo Calvino, 1923–1985）一九二三年出生於古巴，孩提之際返回祖國義大利，後來在都靈（Turin）取得文學學位。

他們三位都是著作等身、孜孜不倦而且天賦異稟的作家，儘管對中國及其人民所知有限，卻都曾一度以中國為題材揮灑文采。三位作家分別選擇從不同的觀點切入，而這些觀點在中國歷史上確實茲事體大，非容輕議：卡夫卡討論權威問題，波赫士探討根源問題，卡爾維諾探索的則是受觀察的觀察者。三位作家筆下不見故作姿態的文字，反而隨處可見精確與洗練，又迴避愛慾與煽情，他們創造的故事純屬虛構但卻幾可亂真，經得起一讀再讀，品味再三。

卡夫卡在一九一七年春天撰寫短篇小說〈中國長城〉，當時他在布拉格的「勞工職災保險組織」工作，一天輪值六小時（若依德文逐字對應，這篇故事的標題應譯作〈中國長城之修築〉）。長城作為中國輝煌歷史最磅礡的象徵，屏障萬里幅員，巍然屹立多少世紀，堪稱最廣為人知的中國事物；卡夫卡也透過漢學家衛禮賢（Richard Wilhelm, 1873–1930）的德文翻譯，持續研讀與中國有關的題材—包括儒家典籍和道家／道教思想—而幾乎與此同時，衛禮賢的這些譯作也深刻影響魏復古。

卡夫卡的辦公室抽屜裡，至少都會放上一本衛氏翻譯的道家經典，對於感興趣的段落他還會在書頁空白處加上眉批。 不過卡夫卡的長城徹頭徹尾都出自他個人的創造，甚至對於建築工法以及為何要修築長城，都有他自己的一套詮釋。按卡夫卡自己的說法，儘管中國的這座萬里長城是極為審慎的工事，卻是零星以小段興建：這些各自盤據一隅的零星城墉每段約莫五百碼，由一隊隊二十名上下的民工興建。

某一隊在興建某處城墉的同時，另一隊也在他處興建，而各自興建的五百碼城墉延亙出去，終將各有一端能兩兩相連，不過建築工事一旦完成至此，這兩隊民工對於接下來長城全貌的發展，便再無所知。因為此刻這兩隊民工們就會被送到另外一處工地，重新開始一段城墉的建築工事。

卡夫卡在敘事上的縝密使故事具有百分之百的說服力，他化身為敘事者，置身於中國歷史的洪流之中，回顧自己孩提時期如何在「接近西藏高原的交界處」長大成人，即使身處南疆，距離上述長城輪替而築的工地有迢迢千里之遙，然而每當聽聞那些可能發生在長城與北疆外族之間的種種傳聞，他的心神仍然避無可避地受到影響。

就連他在童稚時期所受教育，也是為了日後參與築牆工事預作準備：

如今我還記得非常清楚站在老師的庭園裡，那時我們尚在稚齡，連站都站不穩，老師就指揮我們用小卵石堆砌一堵類似城牆的結構。接著老師提起長袍束在腰間，全力向城牆衝刺，想當然耳，這座小石牆應聲而垮；老師怒不可遏，斥責我們堆砌的城牆粗製濫造，於是我們嚎啕大哭，四散跑回父母身邊。這不過是件微不足道的小事，卻深刻反映了那個時代的精神。

敘事者接著以同樣縝密的敘事手法，道出自己的好運：長城開始興建的時候他正好滿二十歲，因此他不會像前人一樣，雖然接受築牆技術的訓練卻毫無用武之地。敘事者若有所思繼而言之，這些前人「腦海中有最壯麗的建築藍圖，卻落得無所事事、遊手好閒，成千上萬的人都身陷這種沒有指望的人生」。

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反之，他除了能將所學派上用場、實際投入長城的興建之外，他甚至還是長城的歷史見證人，成為長城「守正不阿的觀察者」：「我的探索是純然歷史性的；雷雨雲層既然消逝已久，又何來轟雷掣電；對於長城分段而築的這套系統，當時自有讓人們滿意的解釋，不過我斗膽謀求的是一個更為深入的答案。」 然而這樣的探索，其範疇卻是「無垠的」。

敘事者提出的每個問題都可以找到答案，不過每個答案立刻又會歸結成更深入的問題。也許有人會問「為什麼要興建長城？」為了抵禦北境外族；但是為什麼來自遼遠南方的人，就像敘事者和他的家人，必須全心投入一件距離他們這麼遙遠的事情呢？因為領導階層頒布了這樣的命令。但是領導階層可不是「匆匆忙忙把官員們聚集起來，為的只是心血來潮開個會，討論某人的春秋大夢，然後同樣匆匆忙忙宣告散會」－領導階層「自古以來便一直存在，興建長城的決議也是如此」。

因此，如果興建長城的構想一直存在，那麼北疆的外族自然就不可能是興建長城的動機；因為在古遠的時代根本就沒有這些北方人，也沒有皇帝頒布過興建長城的詔令。

為了加強探索的複雜性，某位學者提出另外一種理論—我們所知的長城只不過是地基，目的在於建造新的巴別塔（Tower of Babel）。「因此先建長城，然後才蓋高塔」。但是怎麼會有這種事呢？也許答案就在中國這個民族的心裡。

敘事者若有所思說道：

自從長城開始興建以來直到此時此刻，我幾乎廢寢忘食，一心只思考民族間的比較歷史—有些問題甚至可以說非得要藉著這種方法，才能探究其中的精髓。我發現我們中國有好些民間的機構與政府的機構，其中有些機構的獨特之處在於其耳目昭彰，然而另外一些的獨特之處則在於其晦澀不明。我一直以來都想追溯這些現象的成因，特別是後面一種現象，這個念頭不斷深深吸引我，於今猶然；而長城的興建在本質上就是和這些問題息息相關的。

藉由卡夫卡一絲不苟精心建構的論點，我們可以看出他小心翼翼另闢蹊徑，洞察這個國家及其領導階層的晦澀難明。

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〈中國長城〉原先曾遭退稿，而從該版本中倖存的一段文字，我們得以一窺卡夫卡最初的構想：在他寫下這部短篇小說的時代，異國風情仍然蔚為風潮，也因此使那些因襲陳腐的中國形象為人熟知；而卡夫卡當時意欲采用的，正是這些形象。

這個卡夫卡棄用的段落有如下的摹寫：

興建長城的消息如今傳遍大地—不過消息實在來得太晚，距離初次昭告天下已過去三十個年頭。那是在夏日的垂暮，當年十歲的我，傍著阿爹站在河岸上。那是個諠譁熱烈的重要時刻，至今我還記得所有的細枝末節。阿爹一手牽著我—他到晚年都還喜歡這麼做—另一隻手攥著他又長又細的煙桿來回把弄，好像那是把笛子一樣。他頷上的鬍鬚稀疏而粗糙，一根根直挺挺地伸展，他一邊將目光橫過河面，微微仰首顧盼，一邊陶醉地抽著煙桿。由於他後腦的長辮，孩子們特別敬重他；頭這麼一仰，這下他的辮子又垂得更低了些。阿爹身上是那套只有重要節日才穿的金絲繡花長袍，長辮輕輕摩娑著，隱隱約約沙沙作響。

煙管、長辮、繡花絲綢，這些早年中國風流行時期囤積下來的庫存物件，藝術家卡夫卡後來全都捨棄，一件不留。他反而讓這位身為歷史見證人的敘事者，將探索的方向轉移到社會核心。

〈中國長城〉裡有一段描繪十分精采，其中卡夫卡觀察中國皇帝的著眼點，是中國的老百姓壓根弄不清楚現在是什麼朝代又是哪一位皇帝當朝—不過一如典型的卡夫卡，對於接下來要描述的故事，他最後都會補上一句否認：

我們的國土幅員廣袤，就算用虛構的故事都沒辦法比喻得恰當，連天幕都幾乎蓋不住她—北京不過是其中一個點的大小，紫禁城甚至連一個點都不夠格。不過就另一個角度來看，紫禁城裡的皇帝權力卻是凌駕塵世所有位階之上，這已是舉世公認。但是……皇帝身旁總是圍繞一幫貴族和朝臣，他們才氣縱橫但身分卻曖昧不明—在忠僕和良友的偽裝下，其實包藏著惡意與敵意—他們形成一股反面力量與皇權抗衡，日日夜夜想方設法，企圖用毒箭這樣的陰謀把統治者拉下寶座。



帝國是永垂不朽的，但皇帝卻可能在王位上搖搖欲墜，甚至跌落，沒錯，所有的朝代最後都將頹喪，在奄奄一息的喋喋不休中，嚥下最後一口氣。老百姓永遠都不會知道這些掙扎和痛苦。他們就像姍姍來遲的人，又像城裡初來乍到的異鄉客，從容自得地站在水泄不通的小巷盡頭，津津有味大聲嚼食著自己帶來的食物，而在大老遠的前端，在城區中心的街市廣場上，他們的統治者馬上就要被斬首示眾。

一九二四年，卡夫卡因為結核病辭世；從一九一七年秋天起，結核病就無情摧殘著他的身體。卡夫卡並未在生前發表〈中國長城〉，不過他曾在一九一九年擷取其中片段，發表於布拉格的一份猶太週報上。他把這篇半成品定名為〈皇帝的敕令〉（“An Imperial Message” [“Eine kaiserliche Botschaft”]）。讀者們因此可以推測，卡夫卡認為這段文字完全足以自成文章—雖然在完整版的故事手稿裡也可見這個段落的蹤影，因此卡夫卡故去之後，隨著〈中國長城〉的出版，這個段落又再一次呈現在世人眼前。

中華帝國的遼闊及其在意義上的模稜兩可，便是卡夫卡思索再三的主題；假若安放在〈中國長城〉的脈絡裡閱讀，這段插曲看似便只是卡夫卡沉思中的一部分。不過若獨立觀之，則這段文字的含義則更顯得赤裸裸—這是一首讚詩，旨在頌讚認知的不可能性（impossibility of knowing）：

有則寓言故事是這麼說的。皇帝下了一道諭旨給你這位卑微的子民，你這個在皇天杲杲朝日之下、蜷縮在最迢邈的遠鄉裡微不足道的一抹影子。皇帝在他臨終之際的龍榻單獨給你下了道諭旨…… 皇帝的函使即刻啟程；他是個孔武有力而且不屈不撓的傢伙，這會兒伸出右手推開人群，過一會兒又用左手，就這樣左右開弓，開闢一條自己傳旨的路線；一旦遇上阻撓，他就指一指胸口閃耀熠熠光華的朝日徽飾，便能輕而易舉繼續前進，如入無人之境。但是老百姓的數量盈千累萬，人山人海似乎永無盡頭。如果能穿過人群來到一馬平川的開闊原野，那麼他便能健步如飛地奔馳，如此一來，無疑過不了多久，你就會聽到他拳頭捶門的佳音。



但事實卻背道而馳，他只是徒勞無功、費盡力氣：他仍在持續前進，穿越宮闕最深處的廳堂，但他永遠也到不了重重廳堂的盡頭；就算他通過了也無濟於事，因為接下來他還得奮力奔下重重臺階；就算他奔到底了，還是一樣無濟於事，因為他得繼續穿越重重庭園。然而在這重重庭園之外，還有第二環的宮宇必須穿越，等著他的是更多的臺階和庭園；穿越之後又是再一環宮宇；如此環環復環環以至無量，重重疊疊的宮宇就算耗費幾千年也到不了盡頭。



就算最後他終於衝出了最外環的宮門—這永永遠遠不可能發生—他來到的地方也只是京城，那裡是世界的中心，塞滿數千年的沉積就在迸裂邊緣。即使帶著死人的口諭，也沒有人能夠從這裡穿越。這一切只不過是夜幕降臨時，你斜倚窗邊的遐思而已。

卡夫卡在〈中國長城〉裡選擇的敘事聲音（narrative voice）出自一位無所不知但又無所不困惑的觀察者（一如他筆下諸多故事和寓言）；對於親眼目睹卻仍一知半解的事情，這位觀察者奮力理出頭緒，他同時相信只要拿出破釜沉舟的決心，必然可使真相大白，或者最起碼也得以從正確的角度思考評斷。

不過在接近故事尾聲時，卻出現一段古怪又唐突的批判：按這位敘事者之見， 他所描述的中國長城建築工人裡，普遍「沒有堅定的信念，想像力也十分虛弱」，以致於他們無法「使帝國從北京的沉沉暮氣中起死回生，也無法在他們胸臆之間，掌握帝國顯而易見的實際現況」。不過「這項弱點」，卡夫卡補充說明，「卻使我們民族團結一心至為重大的作用力之一；不錯，如果我們有足夠的勇氣承認這點，這就是我們賴以生存的基礎了。」

相關書摘 ►孟德斯鳩《法意》剖析：中國是一個專制國家，以恐懼作為統治的原則

書籍介紹

本文摘錄自《大汗之國：西方眼中的中國》，臺灣商務出版

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作者：史景遷

譯者：林熙強

不可不讀的西方漢學著作：穿越八世紀的歷史時空，重構四十八個文本的歷史觀。在虛構與非虛構的文本交錯之下，找尋自己在歷史中的定位。全新重譯：新版《大汗之國》譯者林熙強博士，具有比較文學形象學的專業背景，且研究專長為中西交流史。──知名譯者陳榮彬盛讚：「新版《大汗之國》譯本絕對會是史景遷作品在台所有譯本中的代表作。」

一覽西方的商賈、探險家、傳教士和外交使節他們眼中的中國。從首位由內容觀察中國的旅人手記，到迷戀或批判這片山河的西方訪客，以及小說家想像中的虛構世界，周遊世界。

Photo Credit: 台灣商務

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航