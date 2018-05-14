外省人世代追尋的「美麗中國」早已不復存在，這才是他們痛苦的來源

經過導演澄清後，我們知道這又是一篇刻意誤導的新聞，但正是因為在演藝、文化甚至教育圈都長期被政治掌控下，我們對「外省人被台灣人嘲笑、歧視甚至霸凌」這種情節並不陌生，統媒才有機會見縫插針。

事實上弱勢族群是無法霸凌強勢族群的，就像窮人永遠無法歧視富人一樣；即使政府不斷粉飾，但我們都清楚國民黨長久統治下的台灣確實存在著族群階級，被稱作「外省人」的1949年移民無疑是金字塔頂端。移民有移民的痛苦，但痛苦不是更弱勢的、被統治的台灣人造成的，而是移民者無法放棄過去、無法融入現實所造成的。

外省作家白先勇曾在一次專訪中這樣說：「也許你不明白，在美國我想家想得厲害。那不是一個具體的家、一個房子、一個地方或任何地方，而是這些地方所有關於中國記憶的總和，很難解釋，可是我真想得厲害。」

這種流亡、這種沒有根的感覺，才是他們痛苦的來源，即使是一部分仍然認同中國的外省第二第三代，根本沒有親身經歷過1949年，但他們的精神依舊是流亡的，他們對台灣這片土地沒有認同也不願去理解融入。而他們世代追尋的「美麗中國」早已不復存在，靈魂的旅途充滿折磨卻沒有終點，這才是他們痛苦的來源。

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而台灣人，1949年後，成為了他們筆下那些沒有文化的人，被掠奪了資源後又反過來被笑窮，被消滅了語言後又反過來被指責是多數族群的霸凌者。他們把台灣變成了名為中華民國的中國，說他們的國語、崇尚他們的文化，甚至連歷史都要和中國相連，至此台灣人也失去了文化的根，在自己的家鄉流亡著，這是我們痛苦的來源。

事實也許殘酷，但我們都需要認清，只有強勢者才有辦法打造地獄，台灣人無法造成外省人的痛苦，反而是外省人努力打造了一個像中國的台灣，成為了台灣人的地獄，但這個台灣永遠不會是真正的中國，所以也成了他們自己的地獄。

這是一座沒有快樂的島嶼，這跟我們有多少存款、豪宅或房車一點關係都沒有，而是我們跟這片生我育我的土地失去了連結。這裡的每一個人，都跟這座島嶼格格不入，所以我們必須費力地追求一次又一次的成就才能感到自信與驕傲，而無法單純地為自己的歷史跟文化、為「我是台灣」而感到驕傲，因為我們的歷史是捏造、文化是四不像，就連國家都不是台灣，只是一個不被承認的中國。

跟土地失去連結、對族群沒有認同的人是不可能快樂的，無論哲學或是心理學都得出過一樣的結論。「建國」從來不只是一個經濟上或外交上的問題，而是更實際地與我們每個人的「快樂」息息相關，終結中華民國也從來不只是什麼政治問題，而是更實際地，終結我們共同的痛苦來源。

本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

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