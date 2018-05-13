巴黎又發生持刀攻擊，犯罪學者：現在有「兩個」伊斯蘭國

法國首都巴黎街頭12日晚發生一起持刀隨機殺人事件，造成一死四傷，兇手行兇時曾高喊「真主至大」。自從2015年造成130人喪生的極端組織攻擊後，法國情報單位加強偵防，但2017年開始，法國發生的六起攻擊案，都是「孤狼式」單人犯案，比過去的大規模攻擊更難防範。

巴黎街頭12日晚發生持刀隨機殺人事件，兇手行兇時大喊「真主至大」，警方已把兇手擊斃。事件導致一死四傷，傷者中有二人輕傷，二人重傷。極端組織伊斯蘭國（ISIS）承認主導攻擊。

目擊者表示，看到攻擊者持刀在街上走著，他的刀和手滿是鮮血，並不斷威嚇路人，路人紛紛走入街上的酒吧、餐廳或咖啡店內躲避。兇手試圖走進店內，但被裡面的人頂住門阻止。

警方表示，接獲第一通報案電話時是當地時間晚上8點47分，事發現場在巴黎歌劇院附近。警員在五分鐘內趕到。有目擊者說，警員曾嘗試用電槍制服兇手，但未能成功，最終向對方連轟兩槍，把兇手擊斃。此時距離獲報時間只有九分鐘。

法國反恐部門已展開調查，內政部官員讚揚警方反應果斷迅速。

— AFP news agency （@AFP） 2018年5月12日

Prosecutors citing witnesses say a knifeman shouted "Allahu akbar" as he went on a rampage in central Paris, prompting the launch of a terror probepic.twitter.com/wjOr6Dlz0P

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則在案發後表示：「法國再次付出了血的代價，但絲毫不會向自由之敵退讓。」

2017年開始，法國「孤狼式」攻擊更難防範

巴黎於2015年11月遭受連環攻擊，極端組織以爆裂物和步槍攻擊群眾聚集處，造成130人罹難，之後，法國宣布進入緊急狀態，維持達兩年之久，2017年11月才解除，改以新的反恐法規配套來預防犯罪。

自那場連環攻擊後，法國情報單位加強偵防，但極端份子同時也傾向改採單人犯案模式，並使用汽車衝撞或持刀傷人等手法，犯案工具比炸彈、槍枝更容易取得，也因此更難預防。

《中央社》報導，2017年開始，法國的攻擊型態轉為單人發動，且多針對軍警，例如2月羅浮宮案、3月歐利機場（Orly）案、4月香榭麗舍大道案、6月巴黎聖母院前攻擊案、8月巴黎近郊樂法洛培瑞鎮（Levallois-Perret）攻擊案、10月馬賽車站攻擊案等，幾乎每一到兩個月就會發生一起，這些案件造成死傷的人數較少，但也更難防範。

犯罪學者包爾（Alain Bauer）接受巴黎人日報（Le Parisien）訪問時說，現在有兩個伊斯蘭國，一個本有實際領土，但在反恐盟軍進攻下，已幾乎不存；另一個是虛擬組織，只存在於網路和加密訊息中，慫恿、協調有意發動攻擊的追隨者，這類行動都是「微型攻擊」，任何地點都可能發生。

比如今年3月，在法國南部特雷比（Trebes）犯下超商狹持案的兇手，早在2014年就因與極端運動接觸而被列入國安單位的追蹤名單，數年間都沒有明顯犯案意圖，卻突然發動攻擊。法國新聞電台（Franceinfo）訪問前司法警察反恐部門主任馬立昂（Roger Marion），他表示，如果被追蹤對象與其他潛在危險人物聯繫，或許還可能阻止攻擊行動，但問題是這些人「透過手機或電腦，在自己的房間裡極端化」，可能某天自己突然就決定行動。

除了這些「成功犯案」的，法國內政部表示，2017年更在境內共阻止了20起可能的攻擊計畫。這些數字顯示，法國居民面臨的風險仍然很高，尤其法國是國際反恐聯軍一員，多次參與針對敘利亞和伊拉克的反恐軍事行動。

新聞來源：

核稿編輯：李修慧、楊之瑜