北農送菜給公益團體，「消失」的5000公斤被拿去「曬菜乾」

台北農產運銷公司2月休市，造成殘貨太多，這個月5日又遭爆，北農總經理吳音寧動用「公款」買下殘菜，但超過7,000公斤都送給自己家鄉的社福團體，今（13）日，北市議員再度指控，社福團體只收了2,000公斤，質疑剩下的菜去了哪裡。隨後，北農澄清，7,000公斤的確全數送給社福團體，數量有誤是因為被斷章取義。

北市果菜批發市場今年2月連續休市，造成2月27日開市有近3,000公噸到貨量無法完全消化拍賣，最後北農強調，在市場人員努力下，蔬菜仍「全數拍賣完畢」。

（中央社）聯合報5日報導，北農當時動用「總經理業務推廣費」買下其中9.12公噸殘貨，轉送社福團體，但中國國民黨台北市議員王欣儀指出，其中，有超過七成蔬菜送回吳音寧家鄉彰化縣溪州鄉，而吳音寧的表哥黃盛祿已表態參選溪州鄉長，王欣儀質疑她「慷全民之慨做個人人情」。

多位藍營議員5日在議會質詢，以動「公款」買菜送家鄉，來質疑吳音寧的適任性；台北市長柯文哲則表示，自己是第一次聽到這件事，會先讓吳音寧說明理由，也一定會查明此事。

北農總經理吳音寧：不忍蔬菜被丟掉，才送回家鄉給社福團體

吳音寧7日則在臉書發文，當初北市果菜批發市場在2月26日傍晚已出現進貨菜車大排長龍景象，工作人員預估到貨量嚴重供過於求，要全數賣完很困難，賣不完且農民不願載回的「殘貨」依慣例會報廢處理，自己當下和幹部們討論「如何不留殘貨」。

吳音寧說，直到隔天上午7時許，她詢問台北市市場處是否可動支「購貯基金」經費採購「殘貨」轉送社福團體，市場處回覆說這是好事，「但購貯計畫執行項目沒有這項，不宜用此經費」；早先同時也向農委會報告，並獲得願意協助的回應。

即便當天延長拍賣仍有「殘貨」，吳音寧表示，自己決定用總經理室的業務推廣費，以新台幣1.9萬元買下這些蔬菜，並緊急聯絡相關社福團體，也透過市場處和農糧署發佈消息，請他們到第一果菜市場載菜。

吳音寧說，但因當天下午3時前，市場卸貨場地須淨空以迎接隔天拍賣蔬果再次進場，台北的社福團體無法在兩小時內載走現場蔬菜，她才想起家鄉的大庄老人公益食堂及水尾社區發展協會辛苦做公益，最後在彰化貨運司機願無償利用空車回返彰化載運，才將新鮮蔬菜送到老人食堂手上。

經歷過第一次「不留殘貨」的考驗，吳音寧表示，希望這項政策可長可久，北農便於3月起和食物銀行聯合會等團體進行商議，隨後在4月提送和社福團體合作的辦法草案給市場處及購貯基金管理委員會審議，朝向未來制度化而努力。

國民黨議員：公益團體只收到2000公斤，5000公斤不翼而飛？

《中國時報》報導 ，台北市市場處5月11日偕同政風處調查，北農人員卻坦承，並未事前通知市場處和農糧署，且大庄社區發展協會理事長受訪也說，沒有事先接到徵詢，是菜突然送去才知道。

《自由時報》報導，國民黨台北市議員王欣儀、汪志冰今天又開記者會指出，吳音寧說送了近7,000公斤的菜，但根據記者訪問溪州鄉大庄社區發展協會理事長陳政嘉，他表示溪洲鄉才收到2,000公斤，少了5,000公斤。

汪志冰說，吳音寧說了三個謊，首先，北農稱有跟農委會及市場處諮詢，但根據訪談內容則完全沒這件事；第二，吳音寧於臉書說有事前聯絡鄉親，但大庄社區發展協會卻是說貨快到時才聯絡；最後，北農說將7,000公斤轉送給溪州鄉社福團體，但其實只有20、30箱，約2,000公斤的菜量，數量明顯不符。汪志冰說，質疑，吳音寧不送北區社福團體，卻捨遠求近送到彰化，是要照顧已經登記參選溪州鄉長的表哥，等於拿公費幫表哥做選民服務。

《中國時報》報導，市場處長許玄謀則在記者會上說，當天北農只有徵詢是否可用購貯基金支應，沒有就其他部分詢問。上周查核數量，北農只提供贈與10單位的表格，但沒有單據跟領據，要求他們提出證明，才事後開一張「公關請示單」，這部分市場處會直接向10單位查證，預計下周前調查完。

若最終發現北農贈送數量確實謊報，是否會移送檢調？許玄謀說，這部分是屬於公司治理範圍，會跟政風單位研議是否達到移送層級，5月18日北農董事會中，也會提出來討論。

「消失」5000公斤只是被拿去曬菜乾，北農：媒體斷章取義

台北農產則也在今日上午發布新聞稿，北農首先強調，「本公司為民間公司，相關開支，並非公帑」，且只要本當日沒有發生殘貨、報廢、供應人自行載回的情形，就慣稱「全數拍賣完畢」，因此2月時所發佈的新聞也這麼說。

而捨遠求近、買菜送家鄉的部分，北農回應，當天食物銀行也有通知北部社福團體來載，有line截圖為證。台灣食物銀行聯合會秘書長陳玠甫也證實，當日上午確實透過農委會及農委會常務理事方荷生里長通知，協助北農處理剩餘蔬菜，通知北區會員前往載運。在使用「業務推廣費」購入前，也通知市場處表達希望使用購貯基金購入，但市場處回應與購貯計畫執行目的不同，建議用農產公司經費支應。

針對運送量，北農澄清，因為是贈送給社福團體，所以沒有請其開收據，但都有去電各單位，確實收到貨，並列冊在案。至於送至彰化縣溪州鄉大庄食堂的蔬菜，是由大庄村村長陳元振收貨，陳村長當天沒細點件數，不過，事後記者前往採訪也告約150箱，因件數眾多，只留2，30件冰存，其餘拿去曬菜乾，日後仍可食用，完全不浪費。

北農反擊，部分媒體斷章取義，只報導冰存件數，對「其餘拿去曬菜乾」卻不報導，當時受訪的大庄村發展協會理事長陳振家，也於新聞播出後表達強烈不滿，並去電該媒體表達抗議，只是未獲更正。

北農也說，針對購買殘貨捐贈社福的新作法，北農願朝更嚴謹的方向檢討及努力，並期待能建立制度化做法，相關辦法已送台北市政府市場處及購貯委員會。最後，北農表示，一個單純社會公益事件，演變成政治操作，本公司深表遺遺憾，對於受贈社福團體，無端被牽連，深表遺憾。

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核稿編輯：楊之瑜