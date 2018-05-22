犯罪搜查216問：腹部中彈有可能熬過12到24小時，之後才接受治療嗎？

文：道格拉斯・萊爾（Douglas P. Lyle）

請問醫師：一個人腹部中彈有可能熬過12到24小時，之後才接受治療嗎？

問：我是電視影集《靈媒緝凶》（Medium）的撰稿助理，我們的作者群希望劇中某人的腹部中槍，在12到24小時內都無法就醫，但不至於喪命。如果彈頭沒有穿透他的器官，在沒接受治療的情況下，他能夠活多久？

答：腹部中槍時，唯有傷及主要血管才會立即致命，好比主動脈或下腔靜脈（inferiorvena cava）受損的情況。這會造成大量出血，迅速死亡。若是肝臟、脾臟或腎臟等器官之一受損，出血會非常嚴重並危及性命，但不會有馬上送命的危險。死亡在好幾個小時之後才會降臨。不過這些選項都不適合妳的情節。

倘若未傷及血管或器官，出血情況會十分輕微，致死風險主要來自於感染。感染有可能過幾天才會形成，而且要許多天、甚至幾個星期才會死亡。

腹部中了一槍會十分痛苦。腹膜（［peritoneum］腹部內襯）神經分布綿密，而這片神經網對痛苦又極為敏感。所以闌尾炎才會那麼痛。就連依照妳情節所描述的槍傷的最小可能血量，都可能刺激這席內襯，而且一切動作都會引來劇烈刺痛，波及整個腹部。被害人會盡量避免動作，但連呼吸也覺得疼痛不已，因為呼吸時橫膈膜會上下移動並帶動腹內器官。要是有人碰觸他的腹部或施力壓迫，他會感到極度痛楚。坐著、站著、翻身到一側，幾乎一切活動全都很難忍受。他會大量出汗，還可能噁心、嘔吐，而嘔吐會帶來劇痛。

所以，那個人物有可能活過妳勾勒的時間範圍。他會承受巨大的痛苦，以及最後當他獲救並送達醫院時，他需要接受手術、積極抗生素治療和疼痛處理。

請問醫師：一個人股動脈中槍能活多久？

問：我的故事寫到某人的股動脈中了一槍。他會流血多久？止血帶能不能幫忙止血？

答：他要多久才會失血休克致死取決於好幾項因素，包括動脈遭受哪種傷害（只受到擦傷或者整個被打斷）、被害人的體型和整體健康狀況，還有運氣。倘若動脈損傷嚴重，血液會強力脈動噴濺並造成迅速失血。隨著被害人血壓的降低，噴濺的距離、強度、血量也會逐步遞減。最後會陷入休克、喪失意識，終至死亡。一旦他陷入休克，血液就只剩涓涓淌流，死亡時會完全停止。這整個過程有可能需要兩分鐘或十分鐘，實際得視多種因素而定。

如果他用力壓住傷口，或將止血帶繫於傷口上端來延緩出血，那麼他有可能活過好幾個小時。腿部在一、兩個小時內不會有問題，不過再久就有可能釀成無法挽回的傷害，甚至嚴重到需要截肢的程度。他可以拿任意柔韌堅固材料當成止血帶，像是皮帶、捲起來的襯衫、長襪、跨接線纜或電線等都行。

請問醫師：一個人腦袋瓜中槍後大量出血，真有可能不受重創存活下來嗎？

問：有個好人跟一名恐怖分子之類的壞蛋短暫搏鬥，最後以一把點二二口徑手槍擊發告終。好人倒地且嚴重出血，於是壞蛋認為他的這一槍已足以致命。倘若彈頭擦過好人的顱骨，有可能只造成腦震盪卻沒有帶來真正的傷害，於是他過一、兩天就能出院嗎？

答：有可能，這樣安排說得通。

像點二二這種小口徑子彈能輕易射穿皮膚，卻射不穿顱骨。彈頭有可能在頭皮底下穿行一路繞過頭部，最後停留在顱骨對側；也可能擊中顱骨反彈並穿出頭皮—此時會有進入和射出傷口，而且相當接近，或位於顱骨的相對兩側。彈頭還有可能在擊中顱骨時變形壓扁，並留在進入傷口的正下方。各種情況都會造成腦震盪，有時傷患還會喪失意識。

當他被送到醫院後會照顱骨X光，檢查是否出現骨折並確認彈頭位置；若彈頭碎裂，也可以靠X光找出來。彈頭碎片在X光片上呈亮白色。治療的下一步，則是將之移除，若仍有碎片也一併移除，然後進行清創、包紮傷口，並為傷患施打抗生素。他有可能待在醫院兩到三天，開立止痛藥和抗生素後就能出院。傷口會在往後幾星期內痊癒。

請問醫師：一個人腦袋瓜中槍後，真有可能完全沒出現腦傷，卻出現記憶受損的情況嗎？

問：期望能夠再次借重你的醫學頭腦為我的新作提供解答。我筆下有個人物頭部中槍受傷。我希望這次槍傷不至於讓他喪命而是陷入昏迷，當他甦醒之後出現記憶受損，而且個性出現部分改變。這樣的傷害有可能造成此類影響嗎？它們會是永久性的，或者過一段時間就能改善？大腦是否有哪個部位受損？

答：妳的情節有幾種可能發展。

彈頭擊中頭顱時變形壓扁，完全沒有射入顱腔。彈頭擊中頭顱後反彈，接著射出頭皮，或在頭皮底下穿行，停留在進入傷口對側。每一種情況都有可能造成傷患腦震盪或腦挫傷（瘀血），也可能導致短暫意識喪失，並改變記憶和個性。不管顱骨有沒有骨折，這種情況都有可能發生。

彈頭也可能射穿顱骨，造成程度不一的腦傷。此時受損程度和修補成敗都會影響治療過程及最終結果。外科醫生在為傷患進行手術取出彈頭的同時，也會全力修補受損部位。接著，他會被送進加護病房並接上呼吸器，至於不省人事的時間長短則因人而異。有可能持續一天、數日、幾週，甚至幾個月。他會接受抗生素、呼吸器和營養支持治療。

他在甦醒後有可能完全正常，不過也可能出現重大問題，波及他的運動、記憶和認知功能。他或許永遠不會甦醒，長期持續昏迷或死於腦傷、繼發感染，特別是肺炎及泌尿道感染。

一個人的性格、與他人的互動狀況部分受到額葉（frontal lobe）控制，因此大腦前額部位受損，有可能改變他理解以及與人交往的能力。運動機能多半由頂葉（parietal lobe）控制。頂葉位於頭部兩側耳朵正上方，這個部位受傷有可能造成身體另一側永久（或暫時性）的完全（或局部）癱瘓。意思是右頂葉區受損會造成身體左側運動障礙，必須長期復健才能重新學會安穩起身，邁步行走。這可能要花上好幾週、幾個月或幾年，或者永遠無法恢復正常。

記憶就稍微困難一些，因為我們並不知道涉及記憶形成和回憶的腦區究竟位於哪些部位。但是額葉或頂葉受損很可能造成記憶喪失。失憶有可能是永久性或一時的，嚴重或輕微的，完全或零星的，他的記憶也許會迅速恢復或拖延許久，局部或完全回復。

因此當頭部前方或側邊受到槍擊，彈頭射穿頭顱傷及腦部，就必須接受緊急手術，接著住進加護病房至少幾天或幾個星期。隨後妳可以依照情節在任意的時間範圍內安排他康復，而且物理復健的強度和持續長度也都能隨心所欲。他有可能完全或局部康復。他的記憶喪失可能有各種不同形式和程度，持續時期則如上述。

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書籍介紹

本文摘錄自《法醫．屍體．解剖室：犯罪搜查216問─專業醫生解開神祕病態又稀奇古怪的醫學和鑑識問題（最新修訂版）》，麥田出版

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作者：道格拉斯・萊爾（Douglas P. Lyle）

譯者：蔡承志

D. P. LYLE 「醫生在線」鑑識問答系列

諸多懸疑、刺激、有趣、超乎想像、想問又說不出口的疑問全都在這一本裡！

請問醫生：

一個人腦袋瓜中槍後，真有可能完全沒出現腦傷，卻出現記憶受損的情況嗎？

被人用鏟子擊打會受到哪些傷害？

法醫能不能看出被害人生前曾跌落樓梯？

犯案時戴的手套會不會留下指紋？

凶手以勒頸的方式殺人要多久才會致人於死？

怎樣做才能完全毀屍滅跡？

不管是應劇情轉折需要，還是老掉牙的安排，為什麼好看的書，好看的戲，常常有人受傷、有人死？這次就以他們為主題好好研究，增進一些醫學常識吧！

作者道格拉斯・萊爾是位專業醫生，也是小說家、編劇家。書中除了分析案例外，也將他與知名影集如《CSI犯罪現場：邁阿密》、《怪醫豪斯》、《神經妙探》等編劇一同工作的經驗納入其中，分享創作時，如何讓不具醫學背景的讀者或觀眾能快速融入劇情中。萊爾醫生由衷希望這是本令人覺得有趣的書，並解答讀者長久以來的疑問，增進醫學常識。最後他溫馨地提醒大家，這只是本休閒讀物，切勿用於犯罪用途喔！

本書特色

全書由教授法醫科學課程的執業醫生D.P.萊爾，回答喜好推理小說以及犯罪影集的讀者的諸多疑問。內容共分為五個部分，依照常見的元素劃分，如犯罪現場、鑑識人員、外傷、屍體、死亡原因等，總計216道問題。讓人腎上腺素飆升的深度提問，滿足你強烈好奇心以及渴求正解的高度欲望。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺