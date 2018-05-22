犯罪搜查216問：在埋屍地點添加什麼東西可以加速屍體分解？

文：道格拉斯・萊爾（Douglas P. Lyle）

請問醫師：在埋屍地點添加什麼東西可以加速屍體分解？

問：凶手把屍體埋在一處曠野，他希望在上面放些東西來助長分解。我記得撒點石灰有助於毀壞屍體。這樣可行嗎？或者該用別的東西？

答：屍體腐敗作用取決於細菌生長。任何能促進細菌生長的東西都能加速破壞，任何能抑制繁殖的東西都會延緩破壞。熱度是主要因素。溫暖環境利於生長，低溫則會延緩成長。道理和冷藏牛肉一樣。

酸和鹼液可以摧毀部分組織，但是它們也能殺死細菌，所以凶手使用這些東西恐怕還會帶來反效果。最好的選擇是把屍體擺在溫暖的地方並添加細菌。肥料（糞肥，不是化肥）能為屍體帶來大量飢餓的細菌，於是腐敗歷程就會開始狂飆。

請問醫師：怎樣做才能完全毀屍滅跡？

問：我筆下有個凶手燒毀了好幾具屍體。他會怎麼做，有沒有辦法把屍體完全燒毀？罪犯試過哪些不管用的手法？我希望安排他嘗試幾種不同的東西，最後才成功。

答：想用火燒毀屍體不是不可能，只是非常困難。火葬場以大約攝氏816度至982度左右焚燒兩小時，結果仍經常殘留小塊骨頭和牙齒。所以焚燒溫度必須非常高，並且持續好幾個小時。這表示單是添加木料或縱火燒屋恐怕不夠，還得加入某種助燃劑才行。汽油和煤油都很好取得，若把屍體擺進金屬容器中，然後不斷地添加燃料，就有可能摧毀屍體。不過也可能不行。以你的故事來說，可以安排屍體被火焰吞噬，或者有幾顆還是全部牙齒存留下來，於是調查人員可由此辨認死者身分。你可以任意安排。

鹼液是這種情況的慣用材料，結果有好有壞。有可能會成功，但通常起不了作用。即使有效，也可能得費時多週甚至多月。有時鹼液只會讓屍體外表受到損傷，甚至消滅造成腐敗的細菌，反而利於屍體防腐。因此鹼液的作用緩慢，結果難料。

另一種選項是強酸，像是濃鹽酸、濃硫酸或濃氯磺酸。若用量和作用時間都很充裕，這類酸液能溶解骨頭和牙齒。這同樣需要幾個小時，甚至好幾天才能完成。

酸液有好幾個問題。酸會侵蝕配管和金屬浴缸，蒸氣還會導致塗料和壁紙剝落，而且附近所有人的皮膚、眼睛和肺部也都會受損。況且鄰居還會注意到難聞的霧氣。所以，凶手必須在偏遠地帶使用舊式浴缸。接下來他就可以不斷添加酸液，直到屍體化為一團黏糊物質。

請問醫師：屍體藏進冰櫃沉沒水中60年會變成什麼樣子？

問：我正在撰寫我的小說處女作。故事背景設在1950年代的北喬治亞州。凶手殺了人之後，把屍體分別擺進冰櫃裡，然後上鎖，以螺絲固定在房子的地板上。那棟房子位於一處大型的蓄水預定地，整個地方後來被水給淹沒。事隔60年，當湖水被排乾，房子才露出水面。這個時候屍體會剩下什麼？能不能找到DNA？留在被害人身上的紙張、皮夾或照片呢？

答：冰櫃沉沒水中，當然動力也就沒了，冰櫃溫度也很快就與水溫相等。經過60年，屍體幾乎完全化為骨架。由於造成腐敗的細菌出自胃腸道，並不是從環境來的，而其中多半是厭氧菌，意思是它們並不需要氧氣。所以屍體只剩下一堆骨頭。皮夾或者有塑膠封套的執照都有可能完整存留下來，至於紙張很可能完全分解。也或許不會。兩種結果都有可能。若是存留下來，油墨也會消退，不過文件檢驗員會先讓紙張乾燥，接著說不定有辦法以雷射、紫外線、紅外線，或其他不同光源來讀出所有文字。皮帶、皮鞋、首飾以及其他堅固物品仍有可能完整無損，通常也能用來辨識身分。

DNA可以從骨頭或是牙髓中取得。然而，DNA也可能在腐敗歷程嚴重損傷，完全找不到。同樣是兩種都有可能。

請問醫師：有沒有可能拿別人屍體移花接木來假裝自己遭遇不測？

問：我的問題是，如果在夏末把一具屍體丟到近海（新英格蘭），能不能成功隱瞞死者身分？凶手試圖假裝自己遭遇不測，所以找了一個年齡、體格及健康狀況都跟他相仿的人，朝他的臉部開槍射擊，還砍下他的手腳。他想藉此爭取一到兩週的時間。為死者進行身分鑑定需要多久？我假定找出他過去的醫療紀錄有點費時，還有犯罪實驗室也不會匆促完成驗屍。此外，由於被害人的手腳遭到切除，而且屍體泡在水中（加上海洋生物咬噬）一個星期腐敗得非常嚴重，以至於鑑識進度延後。請告訴我，這樣安排行不行得通。

答：新英格蘭的水域即使在夏天也很寒冷，因此經過一週的時間，屍體並不會有多大幅度的腐壞。不過，海洋生物的確有可能讓屍體毀損。妳筆下的法醫所處理的那具屍體應該相當完整。當然，遺失的部分除外。

在這種情況下，會有一具無名屍以及一個疑似身分。這比對死者的身分毫無頭緒要好太多了，否則他會不知道從何下手，必須透過失蹤人口檔案來縮小搜查範圍。這麼做相當的費時費力，而且不見得會有收穫。

法醫進行身分鑑定最快也最好的做法是借助指紋、牙齒比對和DNA分析。死者也可能裝有心律調節器等醫療器材或做過髖關節植入，兩類裝置都有序列號碼可供追查。他還可能有獨特的刺青、手術傷疤或畸形情況。

以妳的情節來說，不會有指紋。我也假定死者沒有醫療裝置或可辨識的記號。所以法醫會使用手邊現有的資源。假如警方找到被害人的頭部，還取得凶手（疑似被害人）的牙科紀錄，便能判定他們並非同一人。而且只要一、兩天就能比對完成。即使死者的牙齒因為槍擊而部分損壞，還是能以僅存的牙齒鑑定。不過要是沒有紀錄，或者凶手把死者的頭一起砍下，這項檢驗也就無用武之地了。

若能取得凶手的DNA，便能拿來和死者進行比對。即使完全拿不到凶手的DNA，也不至於前功盡棄。若凶手有個近親，可以從死者和那位親屬身上同時採得DNA或粒線體DNA，比對之下或許能夠判定兩人毫無關係，也就不是凶手。檢驗可以在幾天到幾週之內完成。如果沒有已知近親，那麼要辨識被害人的身分，通常得經過一段漫長歷程。

倘若凶手把被害人的頭、手全都都砍下，而且被害人也沒有近親，那麼他就可以藏匿數月、數年，甚至永遠躲藏下去。

相關書摘 ►犯罪搜查216問：腹部中彈有可能熬過12到24小時，之後才接受治療嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《法醫．屍體．解剖室：犯罪搜查216問─專業醫生解開神祕病態又稀奇古怪的醫學和鑑識問題（最新修訂版）》，麥田出版

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作者：道格拉斯・萊爾（Douglas P. Lyle）

譯者：蔡承志

D. P. LYLE 「醫生在線」鑑識問答系列

諸多懸疑、刺激、有趣、超乎想像、想問又說不出口的疑問全都在這一本裡！

請問醫生：

一個人腦袋瓜中槍後，真有可能完全沒出現腦傷，卻出現記憶受損的情況嗎？

被人用鏟子擊打會受到哪些傷害？

法醫能不能看出被害人生前曾跌落樓梯？

犯案時戴的手套會不會留下指紋？

凶手以勒頸的方式殺人要多久才會致人於死？

怎樣做才能完全毀屍滅跡？

不管是應劇情轉折需要，還是老掉牙的安排，為什麼好看的書，好看的戲，常常有人受傷、有人死？這次就以他們為主題好好研究，增進一些醫學常識吧！

作者道格拉斯・萊爾是位專業醫生，也是小說家、編劇家。書中除了分析案例外，也將他與知名影集如《CSI犯罪現場：邁阿密》、《怪醫豪斯》、《神經妙探》等編劇一同工作的經驗納入其中，分享創作時，如何讓不具醫學背景的讀者或觀眾能快速融入劇情中。萊爾醫生由衷希望這是本令人覺得有趣的書，並解答讀者長久以來的疑問，增進醫學常識。最後他溫馨地提醒大家，這只是本休閒讀物，切勿用於犯罪用途喔！

本書特色

全書由教授法醫科學課程的執業醫生D.P.萊爾，回答喜好推理小說以及犯罪影集的讀者的諸多疑問。內容共分為五個部分，依照常見的元素劃分，如犯罪現場、鑑識人員、外傷、屍體、死亡原因等，總計216道問題。讓人腎上腺素飆升的深度提問，滿足你強烈好奇心以及渴求正解的高度欲望。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺