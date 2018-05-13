齋戒月前夕，印尼3間教堂遭自殺炸彈攻擊，造成11死41傷

印尼第二大城泗水（Surabaya）的三間教堂，當地時間13日上午6時30分左右（台北時間上午7時30分）遭到自殺炸彈攻擊，最新統計已增至11死41傷。印尼情報單位懷疑，攻擊者可能是8日晚間煽動印尼雅加達附近監獄暴動的穆斯林極端組織「神權游擊隊」（Jemaah Ansharut Daulah，JAD）。

印尼第二大城、位於東爪哇的泗水當地時間13日上午6時30分左～7時間，有三間教堂在10分鐘內都遭自殺炸彈客闖入，引爆炸彈，分別是聖瑪利亞教堂（Santa Maria Church）、泗水中央聖靈降臨教派教堂（Centre Pentacostal Church）和GKI教堂（GKI Diponegoro Church）。

《華盛頓郵報》報導，這起事件共造成11死41傷，傷者中有兩名警察， 一名不願透露姓名的高級警官表示，三地的爆炸事件至少由五名自殺炸彈客進行，其中在 GKI教堂引爆炸彈的是 一名帶著兩個孩子的女子。

《中央社》報導，印尼警察總部公關部門主管伊克伯（Muhammad Iqbal）要求民眾不要在網路上散播這波自殺炸彈攻擊的照片和影片，否則極端分子將達到製造恐慌、散播恐慌的目的。伊克伯呼籲印尼民眾，特別是泗水民眾要保持冷靜，泗水和東爪哇的警方已展開全面調查。他指出，警方初步懷疑有些特定團體參與這波自殺炸彈攻擊，並承諾一定會將罪犯繩之以法。

《BBC》報導，印尼有 超過90%的人口的是穆斯林，但也有不少基督徒、印度教徒和佛教徒。印尼基督教會聯會（ Indonesian Communion of Churches ）領袖敦促信徒冷靜，他表示「我們在面臨恐怖威脅時不必害怕，可將事件完全交由政府處理。」

這起事件是2005年印尼峇里島自殺炸彈事件以來，最嚴重的一次攻擊，當時共造成20人死亡。

（中央社）駐泗水台北經濟貿易辦事處表示，經與當地台商會聯繫，沒有台灣人傷亡。外交部發言人李憲章表示，外交部亞太司長陳文儀已於上午代表外交部長吳釗燮致電印尼駐台代表羅伯特（Robert James Bintaryo），轉達對泗水爆炸事件的慰問與關懷。羅伯特也代表印尼政府表示感謝。

李憲章說，駐泗水辦事處已立即向警方瞭解案情，並與各國駐泗水領事館分享資訊，以利應變。駐處同時呼籲台商與僑民切勿驚慌，注意自身人身安全；若無必要，請民眾暫緩前往事故發生場所。

今天除了印尼泗水發生自殺炸彈攻擊，法國也發生極端穆斯林教徒持刀隨機殺人事件。總統蔡英文對此在推特發文表示：「我的精神與所有在法國和印尼攻擊事件中受影響的人同在，台灣和全世界愛好和平的人站在一起。」

My thoughts are with all those affected by the attacks in #France & #Indonesia today. #Taiwan stands with all peace-loving people around the world — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) 2018年5月13日

8日，印尼才發生穆斯林極端份子監獄暴動

《中央社》報導，印尼情報單位發言人普萬托（Wawan Purwanto）表示，這幾起攻擊有可能與雅加達附近監獄8日晚間的一起監獄狹持事件有關，主使者疑似都是受伊斯蘭國（IS）啟發的激進組織「神權游擊隊」。

《自由時報》報導，印尼雅加達南郊德博市（Depok）的機動警察總部拘留中心8日晚間發生暴亂，造成五名反恐特警和一名囚犯喪生。

當時，警方發言人伊克巴爾（Brig Gen Muhammad Iqbal）表示，這起暴動源於一名囚犯對於反恐特警隊Densus 88成員要求檢查家人探視帶來的東西感到不滿，於是煽動其他人暴亂，將警察扣為人質，並闖入監獄槍械庫，搶走武器，控制監獄部份地區，經過36小時的談判，10日上午，警力集結突擊監獄，才控制局面。

這起事件共有150多名囚犯參與，這些犯人大多是神權游擊隊的成員、極端組織伊斯蘭國的支持者。伊斯蘭國也透過阿瑪克通訊社（Amaq News Agency）宣稱，他們的戰士也參與了這次暴動。

《華盛頓》報導，此外，13日凌晨2時，警方在雅加達南部的西爪哇省追捕四名疑似「神權游擊隊」成員時，在槍戰中擊斃四名嫌疑武裝分子，並逮捕了兩人。但目前還不清楚凌晨的這起槍擊事件是否與這次教堂自殺炸彈攻擊有關。

齋戒月即將到來，也是極端穆斯林的「聖戰月」

印尼是目前穆斯林人口最多的國家，且將於5月17日進入齋戒月，依照過去經驗來看，即將進入齋戒月前是治安危險期，也是恐怖組織蠢蠢欲動、發動攻擊的時機點。

齋戒月，是伊斯蘭曆的第九個月，在這個月裡，穆斯林須在日出到日落間齋戒，穆斯林透過齋戒的過程自律、自省，藉由體會飢餓的痛苦，學習到忍耐、自制和感恩。而齋戒的內容，包括吃東西、喝水、性交、抽菸、口出穢言或心有雜念。

《天下雜誌》報導，但許多穆斯林激進分子會把齋戒月當成征服與掠奪之月，相信這是進行聖戰、事半功倍殲滅敵對文明的好機會，因此發動的攻擊比平常更多。

伊斯蘭歷史上也不乏在齋戒月發動戰爭的紀錄。先知穆罕默德在西元624年的齋戒月發動第一場聖戰，史稱「笆都爾之戰」（Battle of Badr）。八年後，他同樣在齋戒月征服了現在的聖城麥加。這讓激進份子更深信聖戰本身不只是軍事化行動，更是一種表達虔敬的宗教儀式，是「在阿拉的道路上」作戰，而且在齋戒月的「神聖」行動會獲得更多回報。

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核稿編輯：楊之瑜