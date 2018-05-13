官網貼文拼字錯誤、誤植圖片，還封鎖網友，觀光局要要求駐外辦事處道歉

4月，部落客Kathy Cheng撰文表示，台灣觀光局推銷台灣的社群帳號，不僅英文錯誤百出、誤植圖片，Kathy Cheng在臉書上分享了貼文的錯誤後，她竟遭官方帳號封鎖，質疑觀光局對廣告包商的缺乏審核。對此，觀光局今（13）日表示，已請各駐外辦事處對所有委外廠商的宣傳內容建立檢核監督機制，如果效益不彰，將要求停止經營。

拼錯字、附錯圖，被指正還還封鎖網友

4月18日，旅遊部落客Kathy Cheng在自已的部落格Tricky Taipei撰文指出，觀光局的駐紐約辦事處Twitter及Instagram官帳號「Trip To Taiwan」發文時英語錯誤百出，將威士忌的英文「whisky」拼成「wishky」、把「甜點Dessert」寫成「沙漠Desert」，此外，甚至在介紹鼎泰豐小籠包的貼文中，放了新加坡餐廳的彩色小籠包照片，也將「神隱少女靈感來自九份」這樣的不實謠言，寫入貼文。Kathy Cheng更表示，她將這些貼文截圖發到臉書上後，經然遭到Trip To Taiwan的管理者封鎖。

除了「Trip To Taiwan」，英國辦事處的臉書「Taiwan Tourism UK」也有不少令人匪夷所思的貼文，比如介紹台灣美食時，將「牛排」也列入，或是以台灣的「治安安全」來推銷台灣。

Kathy Cheng更查詢了觀光局13個海外辦事處的Instagram官方帳號，發現，包括洛杉磯辦事處（已經關閉）、新加坡辦事處的帳號，至少2016年就創立，但發文數都不到50則，粉絲更少於1,000名，紐澳辦事處甚至只有300多名粉絲。Kathy Cheng以印尼旅遊部IG官方帳號、日本的IG帳號做比較，其他國家都有超過十萬粉絲，南韓旅遊組織帳號IG帳號也有6萬名粉絲。

台灣觀光局帳號推廣成效不彰，但「Trip To Taiwan」的外包商「The Tiger Party」紐澳辦事處的外包商「NewBase」，竟都多次標到台灣觀光局的廣告案。Kathy Cheng質疑，觀光局沒有積極審查包商，也沒有清楚的行銷策略，更質問道「你今年打算花多少錢毀容台灣呢？」

觀光局：已要求駐外辦事處建立檢核監督機制

（中央社）對此，觀光局今（13）日表示，上月獲熱心網友反應之後，隨即於當天通知駐紐約辦事處與委辦廠商全面檢視該活動相關社群網路的所有貼文，有誤之處立即修正，並責令駐紐約辦事處加強後續貼文品質管控。

針對網友熱心反映問題卻被封鎖帳號一事，觀光局也表示，駐外單位一時不察且做法非常不妥，已責由駐紐約辦事處於4月21日透過社群網頁向該名網友表達歉意並即時解除封鎖。

除對紐約辦事處的個案立即檢討改善外，觀光局也強調，已請各駐外辦事處針對所有委外廠商的宣傳內容建立檢核監督機制，對於部分辦事處自營但效益不彰的社群帳號，要求評估並提出後續改善措施，如評估後無效益，則應暫時停止經營，待提出更有效措施後再研議恢復，應避免發生設有帳號卻無積極經營狀況發生。

觀光局說，會虛心接受各界指正，也會參考建設性的建議，來精進各種觀光宣傳作為，後續也將持續檢討網路宣傳策略及效益。

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核稿編輯：楊之瑜