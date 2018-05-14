管中閔請總統「解決」台大校長爭議，蔡英文：這不就是政治介入？

針對台大校長遴選爭議，教育部和台大校方各持己見，台大校長當選人管中閔昨（13）日向總統蔡英文喊話，希望總統在520就職兩週年前，解決台大校長遴選爭議，而蔡英文今日受訪時則表示，這起爭議越不政治化越好，「按照管中閔的說法，不是要求總統做政治介入嗎？」

教育部日前就台灣大學校長遴選結果，要求台大重啟遴選，台大校務會議12日做成結論，要求教育部依法「儘速發聘」。前副總統呂秀蓮和前行政院長張善政昨（13）日共同發布聲明，建請教育部依法聘任管中閔為台大校長。

（中央社）管中閔昨日接受部分媒體訪問時表示，台大校務會議做出的決議就是尊重校長遴選委員會的決定，他作為被遴選者，也尊重遴選會的決定，站在大學自治和守護台灣價值的立場上，希望能尊重台大自主的決定。

管中閔也向蔡英文喊話，他表示，相信總統不願意看到這場風暴引起的動盪不安，甚至影響台灣高教，他誠懇希望總統以政治智慧與高度，在七天內設法解決弭平因台大校長遴選而衍生的風暴。管中閔指出，今年520剛是總統任期滿一半的日子，應該對社會有適當交代與回應，要不要做、怎麼做就在總統一念之間，為台灣高教保存一線生機、讓台灣高教繼續走下去，未來七天將是關鍵時日。

另外，管中閔提到，相對於前幾年邁向頂尖大學計畫，台大今年在高教深耕計畫獲得的經費僅約過去六成，加上台大常年有財務缺口約新台幣3億至5億元，面臨高教強烈競爭，要改善學校情況，讓留才、攬才發揮作用，預估台大真正財務缺口可能約17億至20億元，他也希望各界以實際捐款支持台大。

而總統蔡英文今天早上接受Hit Fm聯播網節目「蔻蔻早餐」主持人周玉蔻專訪時，首度對管中閔台大校長案作出回應。

蔡英文表示，政府處理教育問題要特別謹慎，專業處理最重要，這件事越不政治化越好，「很不幸有些事情被政治化了」。她覺得教育部是依法處理，這是法律問題不是政治問題，到現在看到有些人試圖政治化，「按照管中閔的說法，不是要求總統做政治介入嗎？這反而是不好」。

蔡英文說，這件事就是交由教育部依照法律既有程序和教育部權責做專業處理。對於管中閔希望蔡英文不要讓拔管案的政治風暴越滾越大，成為520就職演說的不可承受之重，蔡英文說：「這本身就是政治化。」

蔡英文認為，如果管中閔有事要說，就回到體制裡按照程序表示意見，她也注意到，整件事管中閔似乎都沒有回應外界質疑的問題，把很多事情就只有一個解釋，就是政治化。

周玉蔻表示，管中閔是台灣大哥大獨董，張善政是台哥大董事，台大校長遴選委員蔡明興是台哥大副董，這裡面利益衝突非常不避嫌，蔡英文怎麼看這件事。蔡英文說，教育部在前階段對這事有著墨，教育部既然已經形成看法，她就尊重教育部，總統不會有自己判斷，本來就有權責機關處理。

對於管中閔說蔡英文一定知道做出這些決策甚至拍板拔管的那位決定者是誰，蔡英文反問：「可不可以告知一下？」

《新頭殼》報導，周玉蔻也詢問，蔡英文就職即將屆滿兩週年，但從各媒體民調數據來看，施政滿意度似乎有所下滑。

蔡英文表示，現在正在做的事情，現在是很多改革到了最關鍵階段，有人試圖把她拉回去或往前推，雙方人馬都不滿意，她表示，在此情境之中，滿意度不可能太高，但必須讓他們覺得在平衡當中持續往前走。而周玉蔻也緊接著問，這些改革的過程是否會對連任產生影響，蔡英文回應，尋求連任言之過早，在任務完成後，相信民眾會回頭來看你有沒有做事。

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核稿編輯：楊之瑜