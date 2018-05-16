科學界低估素食好處：人類改吃猩猩的菜單可降膽固醇

文：Sarah Knapton《每日電訊報》

譯：觀念座標

哈佛的科學家說，英年早逝的病例，有三分之一是可以避免的——如果他們改為吃素的話。哈佛醫學院流行病暨營養學教授威列特（Dr. Walter Willett）表示，科學界過去太過小看素食的好處。

根據英國國家統計局的資料，英國14萬件的死亡案例中，約有24％可以及早避免——只要他們生前戒煙、戒酒、或者減重。

然而哈佛的新數字顯示，如果人們放棄吃肉，每年至少可以拯救20萬人的性命。

在梵蒂岡的國際第四屆團結療癒研討會上（Unite to Cure Fourth International Vatican Conference），威列特教授表示：「根據我們的估算，如果人們改為吃素——不盡然是純素——這樣可以降低的死亡率，大概是三分之一左右。」

「這還不算運動、戒煙的好處，而且此處的死亡率包括全部的，不只是癌症造成的死亡。而且這個數字很有可能是低估，因為我們還沒有算入很重要的肥胖症。」

「我們看到的，是健康的飲食習慣，幾乎與降低所有疾病的風險都有關連。這不意外，因為身體裡的所有東西，都跟新陳代謝的過程有關連。」

多倫多大學的教授簡金斯（Professor David Jenkins），也是發明升糖指數（glycemic index）的專家，也告訴與會的學者，素食主義的好處，「實在沒有好好地被宣揚。」

簡金斯教授表示，對於人類健康有好處的飲食，應該是「猿猴類」飲食法，尤其應該模仿低地猩猩吃東西的內容——以樹莖、葉子、樹藤、水果為主食，而不是「舊石器時代」（paleo diet）或穴居人飲食法，後者戒絕澱粉，卻允許吃肉。

他所領導的研究團隊，最近跟紐約的布朗克斯動物園合作，前往中非研究猩猩的飲食習慣。

當他們讓人類改吃等同於低地猩猩的食物時——大約一天吃63份的蔬菜與水果——他們發現膽固醇在兩週年就降低了35％，與降膽固醇的藥物Statin有同樣的效果。

他表示：「太驚人了。我們發現素食的效果與服用Statin的效果是一樣的。」

目前英國服用Statin降血脂以防止心血管疾病的人大約有1,750萬人——絕大多數超過60歲的男人、超過 65歲的女人都在服用。但許多人都抱怨這種藥具有負作用，甚至決定停藥。

簡金斯博士表示：「我們要傳達的訊息是，我們有兩個選項。我們可以改變飲食習慣，讓它具有療癒的作用，或者你可以服用Statin。」

責任醫學會議（Physician Committee for Responsible Medicine）主席柏納德博士（Dr. Neal Barnard）也表示，人們有必要了解素食、純素的好處。

他告訴在場的人：「我認為我們低估了素食的效益。大家以為吃蔬菜水果只有些微的好處，或以為吃素大概可以幫忙減輕一點體重。但假如我們好好地選擇所吃的素食，我認為它將成為很有威力的藥。」

「在我看過的所有飲食法中，低脂的純素飲食對於改善糖尿病的效果是最好的。」

「若是發炎性疾病，例如類風濕性關節炎，我也見到純素飲食法的強大潛能。原因很可能是它幫助降低膽固醇、讓我們避吃了一些東西，但也因為蔬菜水果所包含的神奇物質是午餐肉沒有的。」

文章來源：Third of early deaths could be prevented by everyone giving up meat, Harvard says（The Telegraph）

本文經觀念座標授權刊登，原文發表於此

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