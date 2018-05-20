被「帶壞」的攝護腺癌：轉移或不轉移，受油膩的飲食影響

文：陳俊辰

攝護腺癌在台灣男性10大癌中發生率排第5名，它的特性跟其他癌症不一樣，它可以很溫和，新光醫院院長侯勝茂為《攝護腺癌：男性的隱形殺手》寫序，就提到「很多攝護腺癌是進展緩慢的腫瘤，終其一生不會引起嚴重的健康問題，更不會死於攝護腺癌」。然而攝護腺癌也可能變臉的，向外擴張，侵入骨頭、肺、肝，引起劇烈疼痛甚至奪命。轉移和不轉移之間，很大的程度受飲食左右，吃得油膩膩最危險。

但為何脂肪（尤其是動物脂肪）對攝護腺癌有興奮劑般的效果？20年來始終疑團不解。先前的公共衛生調查只指出兩者相關，無法精準抓出原因。

現在從微觀角度出發的研究有望揭開一部分謎底，甚至可能帶來全新、副作用少的療法。先談結論，未來治療某些病人的攝護腺癌可能變得像在減肥──原來脂肪吃下肚後，會刺激癌細胞產生一種和基因突變類似的變化，「帶壞」安分的癌。

高脂吃下肚，威力不亞於基因出問題

美國麻州貝斯以色列女執事醫療中心癌症研究所所長潘鐸菲（Pier Paolo Pandolfi）率領的研究團隊指出，大約七成原發性攝護腺癌和細胞裡一個叫做PTEN的抑癌基因的不正常關閉有關，這些只有PTEN出問題的癌細胞相對溫和，很少會跑出攝護腺外。不過，當另外一個抑癌基因PML也關閉，忽然間這群惰性細胞像悍馬咬斷韁繩，往外擴散，大約兩成病人身上有這種雙重缺失。

醫學小辭典：抑癌基因 人體每個健康細胞都內建好幾個煞車器，能制止細胞過度生長、分裂增殖，這群煞車器就是「抑癌基因」。假如這些基因發生突變或因為環境因素（例如塑化劑、重金屬）導致異常，細胞就會脫離「生長→分裂→老化死亡」的常軌，變成癌細胞。

該團隊發表在2018年1月《自然遺傳學（Nature Genetics）》最新報告指出，脂肪引發跟PML缺失相似的效果，引爆腫瘤變臉。潘鐸菲把實驗小鼠口糧從低脂成分換成「接近西式飲食的高油脂飼料」，一試之下，小鼠身上腫瘤長得既快又向攝護腺外跑。接著，團隊追問一個關鍵問題：假如攔截脂肪累積在體內，能不能阻止攝護腺癌轉移？

初步試驗顯示「可以」，他們使用一種叫做脂肪抑制素（fatostatin）的藥物阻斷身體合成脂肪分子，結果發現小鼠癌細胞不但轉移機率下降，腫瘤體積也縮小。研究團隊正準備找病人進行臨床試驗。

哥倫比亞大學癌症中心教授阿蓓特宣（Cory Abate-Shen）未參加研究，她稱讚，「這發現真的很重要……轉移性攝護腺癌是致命的，現在沒藥可治癒。」她另一手拋出個熱議的問題──糖。現代人糖吃太多，高糖同樣使人身上長脂肪，攝護腺癌會不會因而變得容易轉移？如果會，背後是否還有更複雜的機制？

潘鐸菲表示，他們還想更進一步，弄清楚是哪一些種類的膳食脂肪可能加劇攝護腺癌，「你不能只是告訴人『別碰肥肉』。」他們也問自己：「低脂飲食能不能幫攝護腺癌病人？」並希望改變接下來治療攝護腺癌的方式。

活動資訊

若你正面臨癌症威脅，若你是癌友照護者，若你已結束癌症療程準備展開新生，《康健》癌症論壇邀集台灣治癌權威專家分享最新趨勢，幫助大家用更正面的心態、方法，找到身心平衡的癌後生活方式！

活動名稱：康健癌症趨勢論壇─癌症救治新轉機

活動日期：2018年5月27日

活動地點：台北文創大樓六樓演講廳

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本文經康健雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航