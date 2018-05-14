馬來西亞政黨若不打破種族宗教色彩，「變天」不過是換另一個巫統上台而已

文：洪耀南（台灣世代智庫執行長、台灣自由選舉觀察協會祕書長）

馬來西亞政治終於變天了，選後三天（5月11日）也是巫統72週年黨慶，當天有巫統青年團成員要求領導層集體請辭以示負責。回鍋首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）公開呼籲，原國陣成員只要非納吉（Najib Razak）黨羽、沒有官司，也可加入希望聯盟（PH）。

馬來西亞是君主立憲國家，國王由九個擁有屬地的蘇丹（世襲制度）互相選舉產生，任期是五年。行政權力中央與地方（13個州）都是內閣制，國會下議院議員有222席與州議員（各州不同席次比例）都是採取單一選區一票制直選產生，相對多數者勝出，任期最多五年，由過半席次政黨或聯盟組閣，中央與地方同時舉行改選。

英國殖民末期到獨立建國

馬來西亞最早成立的政黨是巫統，成立於1946年5月11日，二戰後民族主義高漲，要結合馬來人共同反抗英國所成立，成立「馬來民族統一組織」（United Malays National Organization）。因為馬來（Malays）最早被翻譯成巫來由，所以馬來華人稱馬來人為巫人，所以該組織就被稱為巫統，巫統就是種族、宗教的政黨。

同年在馬來西亞的印度人也成立「馬來印度國大黨」（Malaysian Indian Congress）目的是爭取印度脫離英國殖民。1949年成立是以華人為主的馬華公會（MCA），成立主要是對抗馬共。另外還有為了反抗英國在1946年成立「馬來亞聯合邦」而成立的伊斯蘭黨（PAS），因其憲法保障馬來人的統治權。

1951年英國殖民後期，開始讓馬來西亞民主化。為了因應1955年舉行第一次聯邦立法議會選舉，1954年三大政黨成立聯合陣線（巫統、馬華公會、國大黨）並取得大勝，而伊斯蘭黨成為微弱的反對黨。三大政黨代表三大族群彼此合作與妥協，終於在1957年脫離英國殖民獨立馬來亞聯邦、1963年改名為馬來西亞聯邦、而1965年新加坡被趕出聯邦。

政黨激化種族

1965年成立人民行動黨（PAP）想打破種族政黨的對立，卻沒想到同年新加坡被逐出馬來西亞聯邦之後，原留在馬來西亞的部分改民主行動黨（DAP）並投入1969年大選。

1959年馬華總會長林蒼祐因為不滿與巫統席次談判問題而退黨，1962年成立民主聯合黨，1968年解散民主聯合黨，成立民政黨（GERAKAN），也並投入1969年大選。

1969年大選類似2013年一樣，執政聯盟得票只有48.41％，但席次有過半，民主行動黨與民政黨首次參戰就取得很好的成績，華人上街慶祝也引發馬來人的不安，爆發513種族衝突事件，馬國宣佈戒嚴。馬來西亞獨立後的第一任首相東姑・阿布都拉曼（Tunku Abdul Rahman）宣布退休，由納吉的父親拉薩（Abdul Razak Hussein）繼任，隨即政黨出現重組，民政黨、伊斯蘭黨及進步黨（PPP）加入聯合陣線，並改名為「國民陣線」（National Front，BN）。

馬哈迪的國陣獨大

馬哈迪執政時期，國陣成員擴大到十多個，東馬的地區政黨也加入國陣行列，如土保黨、人聯黨、進步黨、沙自民黨、沙人民團結黨、沙民族、沙團結黨、民進黨、沙人民黨等，穩定且超過三分之二席次是馬哈迪長期執政的基礎。反對黨只剩下民主行動黨與伊斯蘭黨。

反對黨結盟

1997年爆發亞洲金融風暴，副首相安華（Anwar Ibrahim）接受國際貨幣基金組織（IMF）建議，撙節支出、提高利率等措施與馬哈迪相左，馬哈迪展開政治鬥爭，安華1998被革職，其妻旺阿茲莎（Wan Azizah）成立國家公正黨，1999年並與民主行動黨、伊斯蘭黨組織「替代陣線」，也取得不錯的成績。

但到2004年，公正黨改名人民公正黨，加上華人對伊斯蘭黨的政教合一有疑慮，導致民主行動黨退出替代陣線，而反對陣營席次大減。記取2004年的教訓，2008年反對黨重新組成「人民聯盟」（Peoples Front）並取得空前大勝，席次82席，得票率47.43％，國陣史上最大挫敗，只剩下140席，得票率50.6％。

不僅反對聯盟要求時任首相阿都拉・巴達威（Abdullah Ahmad Badawi）下台，在巫統內部要求下台聲浪不斷，馬哈迪也公開批評並第二度退出巫統，2009年換上馬哈迪恩人的兒子納吉接任。

人民透過社會組織力量不斷發出要求改革政治，2013年大選達到另一次高峰，納吉搞出一馬公司，貪污舞弊繪聲繪影，但最後國陣定調是「華人海嘯」，反對聯盟「人民聯盟」首次得票超過50％，但席次依舊敗北。

政黨輪替

2015年，伊斯蘭黨執意執行伊斯蘭黨刑法，招致民主行動黨不滿，兩黨矛盾加劇，伊斯蘭黨宣布與民主行動黨斷交，民主行動黨直接宣佈人民聯盟解散，部分伊斯蘭黨開明派出走成立國家誠信黨。人民公正黨也宣布人民聯盟瓦解了，不久成立新的「希望聯盟」。

當《華爾街日報》揭發納吉有疑似收賄行為，馬哈迪公開要求納吉下台，馬哈迪說提拔納吉是他一生中犯下最大錯誤，他要糾正這個錯誤，90歲的馬哈迪第三度退出巫統，成立土著團結黨，並加入希望聯盟，2018年大選，由馬哈迪帶領希望聯盟，取的過半數席次，成功終結61年來都由巫統帶領的統治。

取得政權的希望聯盟，馬哈迪重導他上次執政手法，東馬地方政黨一一倒戈，巴民統（Upko）、自民黨（LDP）、沙巴人民團結黨（PBRS）、沙巴團結黨（PBS）也陸續宣佈退出國陣，另組新的政治平台「團結聯盟」，國陣形同解體。團結聯盟是否加入希望聯盟？後續可以觀察，畢竟馬哈迪說了，只要是國陣成員，非納吉黨羽也沒有官司，都歡迎加入希望聯盟，為未來擴大成員埋下伏筆。

馬來西亞是多黨制的國家，其政黨特色因有種族政黨、有宗教政黨、有地區性政黨，如果不能打破這種特色，雖然巫統下野，但只是換另一個巫統（土著團結黨）上台而已，拉下舊國陣換上新國陣上場，希望聯盟成員矛盾恐怕會隨執政而爆發，對馬來西亞的民主還有很漫長的道路。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航