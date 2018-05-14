行政院「低薪政策」：基本時薪「有可能」從140元升到150元

行政院今（14）日舉辦低薪政策記者會，表示國人薪資其實創歷史新高，只是有四項原因讓民眾「無感」，記者會中，行政院也提出搶救低薪的短期政策，包括為派遣勞工、公部門勞工加薪至三萬，提高代課老師鐘點費，將基本時薪提高到150元等。

行政院今天上午舉辦「我國薪資現況、低薪研究及其對策」記者會，行政院長賴清德、副院長施俊吉、勞動部次長施克和等，都出席記者會。

行政院：薪資成長「無感」，是因為外勞拉低薪資、高等教育氾濫

記者會一開始由行政院副院長施俊吉報告我國薪資現況。《自由時報》報導，施俊吉指出，我國去年平均總薪資已達4萬9,989元，創下歷史新高，就算以中位數薪資來看，2016年也達到4萬612元，根據統計顯示2018年第1季實質總薪資達每月5萬9,852元，續創歷年新高。

但為何民眾認為過去薪資沒有成長？施俊吉列出幾點可能因素：

全球化：透過國際貿易，各國工資水準趨於一致，由於我國與中國雙邊貿易使雙方實質薪資差距縮小，自2001年起台灣薪資與中國薪資逐漸趨同，與其他各國差距拉大。 學歷貶值：由於高等教育氾濫，當學歷喪失作為求職者能力辨識指標的功能，雇主無法從學歷鑑別求職者能力時，各行各業皆採最低薪資聘用新人。 外勞拉低統計數字：施俊吉指出，2016年的外勞人數有62.5萬人，由於外勞僅領法定最低工資，計算時拉低全國薪資。 「非薪資報酬」增加：資方有加薪，但勞方無感，由於就業保險、勞退新制，以及數度調升的勞健保費，使企業付給員工「非薪資報酬」增加，但勞方卻感受不到。

施俊吉強調，若將外勞以及雇主有加薪部分但勞工無感的因素考量，2017年的總薪資報酬本國籍達5萬8,931元，施俊吉強調從本國籍總薪資報酬來看，2017年的薪資已顯著成長。

短期低薪政策：幫派遣勞工、公部門加薪

《中央社》報導，賴清德在會中表示，解決低薪對策分為短期跟中長期措施。中長期五大政策包括增加投資、加速產業升級、降低受薪階級負擔、提升人力素質、縮小學用落差等。台灣當前經濟最重要的問題還是投資不振，總統蔡英文提出前瞻跟五加二產業創新，當公私協力、增加投資機會，自然工作機會增加，低薪問題可望解決。

而解決低薪的短期工作方面，則有五大政策，包括：

公部門主動加薪 薪資列入政府採購及頒發獎項加分項目 鼓勵企業加薪 薪資透明化 提高時薪

公部門主動加薪

主動解決低薪方面，行政院先統計了10個工作類別，包括上市櫃公司、公部門、國營事業、外包派遣人員、長照居家服務人員、托育人員、記者等，其中每月總薪資低於3萬元的，共計4.7萬人。

行政院副院長施俊吉指出，若未來將這4.7萬人薪資補足至3萬元，初估總費用約需19億，「但上市櫃公司應是企業去負擔，而不是政府去負擔」，因此，如果只算公務機關、國營事業、政府投資事業、政府捐助法人和派遣人員這五類的加薪，大約需要9.6億元預算。

但施俊吉強調，「這數字不代表馬上要把這些薪資提高到三萬，如果你把簡單工作的薪資提高到三萬，原來工作比較複雜、起薪在三萬的，他不就水漲船高，這對整個薪資結構、薪資階級都會產生根本性的變化。」因此，希望能在政府「可及」的部分「漸進式」的提高到三萬元。

賴清德表示，對於幾萬人工作性質是什麼，要怎麼來調，才不至於連動去影響到其他部分，這部分會來研究規劃。籌編明年預算時會將第一批調薪人員所需的經費列入，因此第一波調薪明年就可實施。

此外，公部門也可以提高兼任教師鐘點費，國小兼任代課鐘點費可由現行260元提高為320元，受惠教師約1.5萬人，初估總經費增加7億元。

薪資列入政府採購及頒發獎項加分項目

行政院表示，政府每年約有18萬件採購案，未來將研議評選廠商的加分機制，如果員工薪資都達3萬元的投標廠商，將給予加分優惠，藉採購案帶動民間加薪。

鼓勵企業加薪

鼓勵企業加薪部分，行政院只呼籲企業，透過適當的激勵方案，改善勞工待遇，也能有效帶動勞動生產力的成長。

薪資透明化

薪資透明化部分，目前也有立委提議，薪資未達4萬，則應該明示金額，不得寫「面議」，消除勞動市場的資訊不對等。此外，金管會也將要求上市櫃公司應將員工平均薪資等資料，納入企業責任報告書（CSR）揭露事項。

提高時薪

由於過往月薪制的基本工資的調整最大受惠者是外勞，為了讓基本工資調整嘉惠到本勞，施俊吉也說，希望「基本時薪」與「基本月薪」脫鉤。

針對本勞，將先從提高時薪著手，施俊吉表示，目前基本時薪是140元，「下一個目標很可能是150元」，若要更高，可能還要一段時間才能逐步達成。勞動部次長施克和表示，調高基本時薪，行政部門中已充分討論，按往例，今年7月將召開基本工資審議委員會，若通過提高時薪，可望在明年1月實施。

此外，目前基本時薪是140元，但最低工資是月薪2萬2,000元，換算成時薪是125元，為了防止雇主挑便宜的方式給薪水，勞動部將在今年第三季開會，未來若勞工工作時數偏低，則規定雇主不可用月薪換成時薪的方式支付，而工作時數若過高，就規定雇主必須使用有勞健保的月薪制。

此外，也有記者問到幾項蔡英文上任前承諾的勞權相關法規，勞動部次長施克和表示，《中高齡就業專法》法制作業相對成熟，短期內可以做出預告，《最低工資法》草案，預計在年底前把勞動部草案送到院會。但《派遣勞工專法》與《部分工時勞工保護》都還在研擬中。

但《中國時報》報導，全國產業總工會秘書長戴國榮表示，基本工資的時薪從140元調升至150元，雖然對解決低薪有幫助，但從事臨時工這類非典型就業領取時薪者，人數大約100萬人左右，但大多數的勞工都是領月薪，政府若想真正幫助勞工，應該將基本工資的月薪調至2萬8,000元，才能真正改善低薪問題。

《聯合報》報導，接下來兩天，行政院也將密集舉行記者會，15日舉行移民政策記者會，提出新經濟移民法草案，以引進外國中階技術人力，留用在台求學的僑外生，鬆綁長期在台工作的藍領人力。這項新經濟移民法草案，行政院預計在立法院下會期送審。

16日，行政院將宣布私立幼兒園公共化補助方式，將依各地物價和城鄉差距補助不同金額，參與私幼公共化幼兒園教師的起薪，需調高至2萬9,000元以上。育兒津貼方面，行政院放寬請領條件，現行育兒津貼發放對象，是父母至少一方因育兒需要沒就業，綜所稅稅率未達20%，每名兒童每個月可補助2500元，預計放寬綜所稅稅率在20%以下的雙薪或單親家庭可請領，第三胎調高補助到每月3500元。

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核稿編輯：楊之瑜