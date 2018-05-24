頭痛原因有哪些？痛到哪種程度就應該就醫？

頭痛或頭暈是幾乎每個人都曾經歷過的問題，發作起來真的讓人很不舒服。以最常見的一種頭痛類型「張力型頭痛」來說，一些研究指出，一年的盛行率甚至可以高達8成。也就是說，全台灣一年可能有超過2,000萬人都曾發生過頭痛的問題，而且這個問題還有逐年上升的趨勢。在研究中也發現，女性朋友發生頭痛的機率（88％）比起男性（69％）要高出許多。

頭痛在多數的狀況下，是不會有大問題的。但在一些少數的狀況下，頭痛可能與中風、腦膜炎、腫瘤、顱內動脈瘤等可能致死的疾病有關。所以在媒體報導中，你常會看見一些像是「頭痛勿輕忽，XX歲年輕人頭痛後竟死亡」這類的標題。大家看了這類的新聞可能會很緊張，但這類問題畢竟是少數，而且通常會伴隨特殊的症狀。今天團隊醫師將藉由這篇文章，完整讓你了解常見的頭痛原因有哪些？什麼狀況下可以嘗試自我緩解？什麼時候應該考慮就醫？甚至是應該立刻就醫？以後自己或身邊的人發生類似的狀況，就有個判斷的依據囉。

頭痛原因有哪些？有什麼症狀表現？

要了解頭痛，我們得先了解痛覺是怎麼產生的。一般來說，當棒子意外擊中頭部，人體皮膚表層的疼痛接收器就會收到被敲打的訊息，經過許多神經細胞的傳遞，最後將訊息傳至大腦感覺皮質，就會產生疼痛的感覺。但頭痛跟這種棒子敲到頭的狀況不太一樣，事實上可能有更複雜的機制，至今科學研究仍沒辦法完整解釋。

除了「被棒子敲到」這樣的頭痛以外，頭痛基本上分為兩大類：一種是找不到特殊疾病所引起的頭痛，我們稱為「原發性頭痛」（primary headache）；另一種是因為明確的其他疾病所導致的頭痛，我們稱之為「次發性頭痛」（secondary headache）。

目前我們還找不到明確的機制，可以完整解釋原發性頭痛是如何產生的，但有部分研究推測，原發性頭痛可能與頭頸部的肌肉酸痛、腦內血管或神經細胞出現異常有關。

頭痛發作的原因有很多，大部分不是由其他疾病所導致的，這類頭痛醫學上通稱為原發性頭痛（primary headache）。根據頭痛表現及發作位置的不同，可分為張力性頭痛、偏頭痛、叢發性頭痛三大類型：

張力性頭痛：為最常見的頭痛類型。症狀表現比較輕微，患者的頭部兩側常有像被繃帶緊緊綑綁的疼痛感。活動身體時，症狀通常不會加劇。 偏頭痛：七成的偏頭痛患者會感覺頭部單側有鈍鈍的疼痛[7]，常因為活動頭部、強烈光線及聲響而使頭痛加劇。一般會伴隨噁心嘔吐、畏光、視覺異常等症狀。 叢發性頭痛：急劇的疼痛一開始會從眼眶或太陽穴的位置發作，接著再轉移到頭部一側。該頭痛程度較前二者嚴重，沒辦法靠休息來緩解，通常會伴隨臉色蒼白、臉部盜汗、鼻塞或眼睛流淚等症狀。

此外，如果是由中風、腦膜炎、顱內動脈瘤、一氧化碳中毒等疾病引起的頭痛症狀，我們稱之為次發性頭痛（secondary headache）。這類型的頭痛不是單純緩解症狀就行了，若不及時處理疾病病兆，可能會出現危及生命的併發症。

Photo Credit：MedPartner美的好朋友

看到這裡，你也許會擔心自己的頭痛，會不會是可能產生致命風險的次發性頭痛。不過別太擔心，因為大部分的頭痛屬於症狀較輕微的原發性頭痛，通常可以用以下介紹的多種方式加以緩解。如果真的很擔心是次發性頭痛，在文章末段我們有整理了注意事項，可以自行比對。

頭痛有什麼緩解方法？可以吃藥解決嗎？

上述三種原發性頭痛類型當中，張力性頭痛是最常見的一種，可在長時間內反覆發作，嚴重打亂日常生活的節奏。張力性頭痛可能由肌肉酸痛、腦內血管及神經細胞異常，以及長期壓力所引起的。不過我們可以依照各個不同可能的誘發原因，來做出相對應的緩解方法。

肌肉緊繃酸痛

長期姿勢不良，或頭頸部同一姿勢維持過久，這些情況可能會導致肌肉容易緊繃及酸痛，進而引發頭痛症狀。可藉由調整姿勢、按摩肌肉、熱敷的方式加以緩解。

調整姿勢：身體處於坐姿的狀態下，應避免頭部過度前傾（不要當低頭族）、彎腰駝背，以及長時間維持同一個姿勢，活動一下頭部及雙肩來遠離肌肉僵硬及疼痛的問題。 按摩肌肉：用不會產生疼痛的力道來按摩頭部後側、頸部及肩部來紓解緊繃的肌肉。 熱敷：利用瀝乾後的熱毛巾來熱敷，或按壓肌肉痠痛的部位。

腦內血管及神經細胞異常

攝取過量的咖啡因及酒精會使腦內血管及神經細胞出現異常，可能會讓大腦對頭部的感覺變得更敏感、微小的痛覺被放大，進而引發了頭痛的症狀。

減少咖啡因的飲用：少量的咖啡因可以使血管收縮以達到止痛的效果，但飲用過量咖啡因（每天超過2杯咖啡）的話[9]，容易產生咖啡因戒斷的症狀，其中包括了頭痛、容易疲倦、精神難以集中等等。 遠離酒精飲料：酒精可能會影響腦內神經傳導的正常運作，進而引發頭痛、失眠、噁心嘔吐等症狀。

長期壓力

長期壓力可能引發頭痛外，還會增加罹患胃食道逆流及胃潰瘍的機會。建議可以透過冥想、心理諮商或適時放假休息等方式，以舒緩生活所帶來的壓力，守護自己的身心健康。

在藥局購買止痛藥該注意的事

除了上述提到的緩解方法，在一般藥局購買止痛藥也是緩解頭痛的方法之一。選擇止痛藥的第一步驟是先查看藥物所含的成分，頭痛患者可以先選擇不含咖啡因成份且副作用相對較少的乙醯胺酚（ acetaminophen ，常見商品名：普拿疼），除非醫師或藥師有特別建議可嘗試其他種類或複方的止痛藥。[3]此外，每一種止痛藥的成分在劑量上有所不同，購買這類成藥時請務必向藥師確認藥物有什麼副作用？符不符合自己當前的症狀？服藥時需遵循藥盒上的指示來用藥，不要因症狀尚未改善而擅自增加藥物劑量，這樣不只容易產生藥物的副作用，而且可能對肝、腎功能造成負面影響，反而危害自己的健康。

如果是一般原發性頭痛，依上述方式緩解頭痛，照理說是不用去看醫生的。但相反的，頭痛伴隨某些症狀時，是必須特別注意的，萬一不小心耽誤的話，可能會出現嚴重的併發症。為了防範未然，接下來我們要教你如何分辨什麼症狀可考慮就醫檢查，以及什麼症狀需要立即就醫。

頭痛什麼時候要看醫生？

較輕微的頭痛，大部分可以透過改善生活習慣，或服用成藥的方式來緩解。但如果出現以下症狀時，可考慮就醫，讓醫師評估後，進行適合的檢查：

頭痛加劇難以緩解

持續發高燒（體溫超過攝氏38度，需評估病毒或細菌感染的風險）

耳鳴（需要評估是否因為過敏或鼻竇炎所導致）

視覺異常變化（可能是腫瘤、偏頭痛或青光眼等疾病造成）

要特別提醒的是，需要開立哪些檢查，醫師會針對你的症狀以及理學檢查結果，進行綜合評估。不是每個人都需要腦部斷層或核磁共振。在不需要這些檢查時，硬要做檢查，不只是醫療資源的浪費，也同時讓自己暴露於過多的放射線風險中。

但有些頭痛可能會產生嚴重併發症，甚至是致命的，這種狀況下就不可不慎。某些疾病如中風、急性腦膜炎、顱內動脈瘤，都可能出現頭痛的症狀，但同時也常併發其他症狀，因此我們必須學會辨識這些頭痛以外的症狀特色，才能避免嚴重的風險。當出現以下疾病症狀時，患者就有必要立即就醫：

中風：臉部表情不對稱（微笑時嘴角一側較低，嘴歪）、單側手臂無法舉起、說話突然變得不清不楚

顱內動脈瘤破裂：劇烈頭痛、噁心嘔吐、頸部僵硬、視力模糊、意識不清

急性腦膜炎：初期可能會出現頭痛、頸部僵硬、發燒的症狀

癲癇發作：四肢不由自主抽動、意識狀態改變

Photo Credit：MedPartner美的好朋友

幾乎每個人一生當中，都會經歷過頭痛所帶來的困擾。頭痛如果不去設法緩解，單靠意志力忍耐，其實是沒有必要的。因此，透過改善生活習慣、保持身心愉快，在真的需要時正確使用藥物等方式來緩解頭痛，可以讓頭痛這個問題對生活的影響降到最低。也別忘了牢記上面幾個必須「立刻就醫」的症狀，也許在某一天，會幫助到自己，或者是救了身邊的人一命也說不定。如果這篇文章對你有幫助的話，請在文章下方幫我們給個讚，並分享給周遭的親朋好友吧！

參考資料

本文經MedPartner美的好朋友授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航