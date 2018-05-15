台灣人支持民主嗎？再探台灣民眾的政治態度

作者：張育誠（中山大學社會系學生，原發表於作者網誌上廁所看統計）

前幾天菜市場政治學根據台灣民主基金會的調查，發表了一篇〈七成台灣人願意為台灣而戰、支持民主、反對統一：台灣年輕世代的政治態度〉，媒體也熱烈報導討論此調查結果。而文中有張統計圖如下，其中20-39的年輕世代，近年來對於民主制度的同意度相當高，有85%認為這是個最好的制度。

與其他研究報告的落差

然而，看到這個結果令人有些驚訝，覺得這跟之前的認知落差實在太大，近年不少研究報告皆指出[1]，不僅台灣、連世界的民主態度都呈現衰退現象。其中，在2014年太陽花學運之際，葉高華老師在巷仔口社會學發表一篇〈搖搖欲墜的臺灣民主？從民主態度調查談起〉，就有類似的分析，結果如下列圖表。這篇文章有兩個小結：

台灣的民主態度這十年來正在衰退 且越年輕世代，反而覺得民主並非最好制度。

以上圖與表取自葉高華（2014），巷仔口社會學

對照之下，〈搖搖欲墜的台灣民主〉與〈台灣年輕世代的政治態度〉對於台灣人的民主態度，幾乎得出相反的結論（尤其是年輕世代）。這究竟是怎麼一回事？

兩個調查的題目差異

來看看題目。〈年輕世代的政治態度〉是取用台灣民主基金會的資料，它的問法如下：

有人說：「民主也許會有問題，但還是一個最好的制度。」請問您同不同意這種說法？ (01)非常不同意

(02)不同意

(03)同意

(04)非常同意

而〈搖搖欲墜的台灣民主〉則是取用台灣社會變遷基本調查[2]，它的問法如下：

我們想請教您一些對民主政治的看法。對於卡片上這三種說法，請問您比較同意哪一種？ (01)不管什麼情況下，民主政治都是最好的體制

(02)在有些情況下，獨裁的政治體制比民主政治好

(03)對我而言，任何一種政治體制都一樣

可見，這之間的差異很可能來自於調查的問法。台灣社會變遷調查的問題，直接提供了受訪者「其他制度的可能」；而且敘述「不管在什麼情況下」相較於「民主也許會有問題」語氣更為強烈。

就我來看台灣社會變遷調查的題目，一來減少了政治正確的回答（在沒有提供其他制度可能的情況下，人們很容易直覺得認為民主就是好）；二來強烈的語氣，排除了態度不堅定的人。就像葉高華在文中講的，社會變遷調查這道題目的用意是：「在最嚴苛的條件下，人們對於民主的信念是否能夠堅持。」

社會變遷調查的結果

本篇文章接續〈搖搖欲墜的台灣民主〉當中的討論，補充社會變遷調查在2015、2016的數據，再一次對於台灣的政治態度進行探討。

首先，是我們在封面看到的照片，我按照〈年輕世代的政治態度〉把年齡分為三層。該圖可以發現，以最嚴苛的標準測試民眾民主態度，台灣民主是逐漸在衰退的，且年輕世代衰退最為嚴重。

不過明眼人可能會注意到，在2000年的50歲，到了2015不都變成65歲了嗎？是的，這張圖不同調查年份年齡層的變化，可能大部分來自於「世代交替」。因此若是分析時間長達十幾年，用出生世代分類可能更為清楚。

這張圖是每十年為一個出生世代，所繪製的折線圖。可以發現在2005年以前，在不同世代之間，對於民主制度的態度不會差太多，同意者都佔了50%以上。

但是2005-2010年出現了很大的變化，1960-1990世代跟1930-1950世代，對民主的態度開始出現明顯差距，且越年輕越不會同意民主是最好的制度。這張圖讓我相當困惑，究竟在2005-2010年間發生了什麼事？（OS：難道又是要請扁維拉出來救援？）另外，同一個世代在2000-2016年之間，多呈現衰退的趨勢。

態度轉向的趨勢

那台灣民眾對於政治的態度，轉向了哪裡呢？是選擇「在有些情況下，獨裁的政治體制比民主政治好」，還是「對我而言，任何一種政治體制都一樣」？

從上圖來看，「都一樣」沒有太大的波動，倒是「有時獨裁好」逐年持續上升，到了2016甚至接近三成了！

調查有問題？抑或透露其他訊息？

看來台灣的民主可能不如〈年輕世代的政治態度〉一文講的如此樂觀。從社會變遷調查的結果來看，台灣與世界其他民主國家一樣，都呈現民主衰退的趨勢，且越是年輕世代越覺得民主不一定是最好的、或覺得權威有時比較好。

不過，兩份調查的問題本身就有差異，尤其是題目的差異讓年輕世代的結果截然相反。兩份調查的執行單位都是品質可靠的學術單位，所採用的問卷題目在過去也都是長久被學術界使用，[3]那麼在考量題目的條件嚴格程度不同之下，或許也能從另一個角度思考：年輕世代雖然普遍更支持民主制度（單一選項），但對於民主的態度，卻禁不起太嚴苛的考驗（明言替代選項）？

像是自由之家的報告，全球已經民主衰退十多年，在新興民主國家及非洲尤其明顯。 台灣社會變遷調查是中研院社會所每年執行的大型面訪調查，調查樣本數約2000上下，其抽樣具有母體代表性，其研究調查品質可以說是相當可靠。 過去，台灣選舉與民主化調查（TEDS）曾經在調查內同時使用兩題。參考：游清鑫、蕭怡靖，2007，〈以新選民的政治態度論台灣民主政治的未來。臺灣民主季刊〉，4(3)：109-151。他們的研究發現了不同群體之間態度的落差，年長者的民主支持較低，但各群體的民主支持度持續上升、彼此差距減小。然而，文中的資料已經是2002-2005年所做的調查。從本文的分析來看，世代差距主要是在2005年後拉開的。

本文經菜市場政治學授權刊登，原文發表於此，更多統計文章請參閱作者部落格：上廁所看統計

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航