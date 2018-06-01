魏斯安德森手工打造《犬之島》：一個製作壽司的片段要耗時八個月

文：王姵蓁（DCFS編輯部）

有「置中狂人」之稱的導演Wes Anderson，其作品風格奇幻又幽默，深受影迷喜愛。Wes Anderson的最新停格動畫（Stop Motion）長片《犬之島》（Isle of Dogs），被受邀柏林影展作為開幕片，並在最終獲得最佳導演銀熊獎。

除了Wes Anderson招牌的對稱構圖之外，導演對電影細膩又嚴謹的要求，亦是讓《犬之島》獲得盛讚的主因之一。電影中，日式傳統與現代文化風格並存的巨崎市（Megasaki），與漫天塵土的犬之島，取材於日本文化。而各式木偶與精緻道具，其實全是由美術部門，親手打造出來的。

▼《犬之島》（Isle of Dogs）預告片

揉合傳統與現代，堆砌日本的「近未來」想像

圖片來源：IMDb, Curbed, Dezeen, Variety, Londonist

「我們不是將日本呈現在電影中，而是拍了一部因為熱愛日本電影，而產生的Wes Anderson電影。」 ——製作人Jeremy Dawson

就像《歡迎來到布達佩斯大飯店》裡的東歐、《天才一族》中的紐約，《犬之島》的場景看似設定在日本，但製作人Jeremy Dawson表示，場景純屬虛構，只是以日本電影文化為本，並參照許多傳統文化，打造故事中的兩個主舞台：巨崎市和犬之島（電影中稱垃圾島，Trash Island）。

各式美學交融，巨崎市參照建築派別「代謝派」

美術指導Paul Harrod透露，《犬之島》中，巨崎市的城市景觀，取材於日本建築「代謝派」風格，特別是建築大師丹下健三的作品，再結合現代高樓大廈樣貌，而打造的城市。

美國知名建築師Frank Lloyd Wright的作品，也成為靈感來源。《犬之島》中，重要場景之一的小林市長宅邸，正是被Wright在1923年時，設計的東京帝國酒店而影響。因為該建築巧妙融合了傳統日式，以及二十世紀現代主義風格，供團隊作為設計參考。另外，Wright喜愛使用水平線和橫向層次的設計，在電影寬螢幕比例的畫面中，更能完整展現出建築物的氣派。

頹敗的廢墟景觀，垃圾島因浮世繪印象所生

圖片來源：IMDb, Curbed, Dezeen, Variety, Londonist

《犬之島》的藝術風格，深受1950年代日本影響，那是一個後工業時代，介於50至70年代之間，水泥建築變得流行，但不久後，工業產物過剩，並且逐漸消逝，這便是垃圾島的背景。

另一方面，垃圾島也借鑒於日本江戶時代的浮世繪（Ukiyo-e）。浮世繪起源於十七世紀，是刻畫人間景象、色彩鮮明的一種繪畫藝術。美術指導Paul Harrod表示，他們將垃圾「藝術化」，即便垃圾島呈現破敗、凋零的景象，島上的垃圾卻依舊充滿美感。

巧奪天工的手藝──《犬之島》美術的心血結晶

圖片來源：IMDb, Curbed, Dezeen, Variety, Londonist

「電影中的一切，我們都盡可能地運用素材，實作出來。」 ——美術指導Paul Harrod

從開始打造佈景、木偶到拍攝完畢，前後共花了將近兩年半的時間。全部工作人員有上百人之多，而光是製作木偶的部門，就佔了60個人。

由於拍攝定格動畫，需製作出縮小版模型，美術組打造一切設計，即使是小小的擺盤裝飾，同樣要從畫草稿開始，從無到有重頭製作。圖像設計師Erica Dorn也提到，「不過，就算我們不拍模型，依照Wes Anderson的個性，他也會希望我們自己做出，符合他電影世界中的特別服裝、道具。」

木偶部門精細分工，完成浩大工程

《犬之島》全片有將近900角色，有幾千張人臉要製作，全部都是手工製，完全沒有使用3D列印。在製作木偶的部門中，術業有專攻，又細分為許多項目：雕塑、模具、骨架、毛髮等等組別，每個人各司其職，完成數量驚人的木偶。

負責整個木偶部門的Andy Gent透露繁複的製作過程，首先用塑膠黏土（Plastacine）雕塑，再依照黏土製作模具，接著安置骨架，並把矽利康（Silicone，矽氧樹脂）做成木偶的皮膚。矽利康覆蓋在木偶身上後，便能開始畫上細節，像是傷痕、肌肉線條或疤等。完成上色後，把一根根頭髮安插進木偶頭上，就大功告成了。

「有機」手法和各式素材，追求真實

圖片來源：IMDb, Curbed, Dezeen, Variety, Londonist

一般來說，縮小的場景模型，會以木材、顏料來製作，但《犬之島》有許多垃圾場景，佈景團隊使用更加「有機」的方法，像是以真正的垃圾碎片製成。

團隊也會在生活週遭留意，尋找特別又有趣的素材，例如：一小塊塑膠、一片金屬，甚至家裡後院會找到的垃圾，都可能派上用場。片中某些看似特別的製作手法，如棉花模擬的雲朵和煙團、用保鮮膜包覆壓克力板，做成的水窪，其實在停格動畫中，是常見的技法。

由於停格動畫，是以相機一幀一幀地捕捉靜態畫面後，再後製連貫而成。因此，透過人工緩慢移動木偶和道具完成動作，非常耗費時間與體力。如電影中製作壽司的片段，便耗時八個月才完成。

Wes Anderson的美學再次讓人驚艷，《犬之島》融合東西方、傳統與現代文化，打造出「魏氏」世界，想像近未來的日本景象，每個細節都十分考究。而停格動畫中，不可或缺的便是實體道具，唯有各部門如此細膩的分工，才能完成《犬之島》中，繁複又精美的佈景和木偶。

「我們致力於讓金屬、橡膠等，這些無生命的素材活過來。」 ──動畫導演Mark Waring

參考資料：FoxSearchLight、Dezeen、TIME、Insider

圖片來源：IMDb、Curbed、Dezeen、Variety、Londonist

本文經影製所DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航