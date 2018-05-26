台灣第一位助產師：孕婦就要生了，我還在外縣市！

文：邱明秀 《創世記》28 ： 15 「我也與你同在……總不離棄你，直到我成全了向你所應許的。」 見到亞薇時，我著實嚇了一跳。蒼白的四肢、毫無血色的臉。她虛弱地望向我，無語中擠出一抹慘淡的笑，彷彿在說：我終於等到妳了。 我皺起眉頭，急急忙忙走向她，拿妥用具開始檢查其狀況。嗯，還好，脈搏穩定、血壓正常，除了那身像是撲上麵粉受過漂白的膚色，尚無大礙。 吁了一口氣，抹去額上的汗水，我繼續探頭查看亞薇的私處。而這一看便發現，孩子要出生了。她的外陰部因胎頭的下降已相當膨大，亞薇扭曲的表情亦清楚表明陣痛已十分頻繁。 戴上手套，我已準備好為亞薇接生，看著她仍舊慘白的雙頰，我要她深呼吸、再深呼吸，吹長氣放鬆肚臍以下肌肉，並將意志力集中在腹內的寶寶身上。她依言而行，在疼痛中試圖緩和自己的緊繃情緒和全身肌肉，正當亞薇瞇起眼，努力想著寶寶時，子宮頸口一下子全開了，在我的協助下，嬰兒的頭就這麼輕輕滑出了產道。 一瞬間，孩子平安地到來了。午後1：25，一名健康的男嬰降生，距我到達亞薇的家中，不過半小時的光景。 其實，對於該不該為亞薇接生，我一直都很猶豫。身高僅145公分的她，不只瘦小，更患有貧血，血色素低！萬一生產之時出什麼差錯，誰能負責？就是因為低血色素，亞薇在醫院生第一個孩子時不但手腳冰冷，還隨著陣痛的增強而漸失感知，最後在毫無意識下生出寶寶。根本不知道自己是怎麼生下這個孩子的！是她對當時情境的形容。因著這段記憶，她非常害怕再去醫院生孩子。

我覺得醫院好冷、好冷。她說，無辜中帶著委屈。

我實在不知如何是好，亞薇不願在醫院生產，但我對為亞薇接生，亦沒有百分百的把握。

從醫學上來說，血色素偏低的產婦在生產時確實有機會發生意識喪失的情況，這是由於陣痛時，血液大多流至子宮，好讓子宮有足夠力量推擠寶寶出生。因此，血色素若不足，就有可能造成腦部血液過少，進而失去意識。想當然爾，在生產時失去意識將會多麼危險！此外，可想而知，血色素不足的產婦也會特別怕冷，如同亞薇般，害怕醫院，害怕強力的空調。

這麼說來，面對亞薇的狀況，不幫忙，行嗎？

「亞薇血色素偏低，我怕由我接生風險太高；但她又極害怕在醫院生產。」我對亞薇的產檢醫師說。拿不定主意的我，轉而向醫院系統尋求協助和討論。

得知亞薇就住在醫院對街，醫師答道：「沒關係，妳接！有什麼事趕緊送過來就好。」

有了醫師的背書，我感到放心不少，就這樣答應了亞薇的請託。

亞薇生產當日，我正在他市接生，剛接完一個新降生的寶寶，就接到亞薇的訊息：「老師，我肚子痛了。」已生至第二胎的她，很快地判斷了自己即將生產。

「我人在外縣市，妳去醫院生好嗎？」我回答，要她進行我們的Plan B。由於我們無法精準控制生產的時辰，助產師有時難免分不開身。當趕不及接生的狀況發生時，助產師便會和產婦協調進行其他計畫。因此，在產前設計Plan A、B、C，是所有選擇居家生產的產家必做的事前規劃。

「沒關係，我等妳。我的寶寶也會等妳。」亞薇斬釘截鐵地表示。

無法說服亞薇，憂心她獨自在家生產的我只好火速收拾行裝趕搭火車，在隆隆車聲與陣陣陽光的陪伴下，前往亞薇的城市。抵達亞薇住處時，已經是下午1：00了。

就是在那時，我見到了渾身白得幾近透明的亞薇，和她嘴角掛起的勉強的笑。我皺了眉頭走向她，深怕再拖下去，陽光就要穿透那副身軀。

接下來的故事，大家都知道了。

幸好趕上了亞薇的生產，否則看她一副疲弱虛脫的模樣，要怎麼在丈夫陪伴下自個兒生孩子啊？我心裡那麼想著。

看著亞薇懷抱著她的第二個寶寶，合不攏嘴地逗弄著、安撫著，綻放出為人母的驕傲和喜悅，真是為她感到開心極了。接收到我的目光，亞薇抬起頭看了看我，笑了。

這次的笑，飽滿富足，溫暖紮實，充盈著愛。

前述案例中，亞薇在生產時雖狀態不佳，仍憑著自身的意志力等到我，並在我的陪伴與指導下，生下孩子，完成了居家生產的心願。事實上，母體狀態差於一般人時，不論是選擇醫院生產或居家生產，都需格外謹慎小心。不諱言的，家裡設備不如醫院，有著各式醫療器材及藥物，能隨時應付突如其來的意外。是以，若產家決定居家生產，便得和產檢醫師（或信任的醫師）聯繫得更為緊密。如同亞薇，我就是在獲得婦產科醫師的支持下，才敢踏入亞薇的家門，擔任她的助產師。

另外一些時候，是孕期間的檢查評估皆正常，生產當下卻遇上了母體欠安的意料外狀況。通常這種情形發生時，多得緊急送醫處理。這就是為何產家距醫院的遠近，成為能否居家生產的一項重要指標。

我遇過產程進行中發燒必須送醫的產婦，也遇過產程活動期間因頻繁陣痛忽然身體僵硬、失去意識、癲癇發作，得立即叫救護車的產婦（事後輾轉由產婦母親口中才得知其小時發作過癲癇）。遇到這些狀況時，即便我內心也著急不已，仍需保持冷靜，採取最有效的緊急處理方式，趕緊送醫、趕緊向醫師說明情況。

「母體既然如此難以預測，為何還要選擇『居家生產』？」這或許是很多人的不解之處。那是因為，台灣至今仍無完整規範將助產制度納入醫療體制內，追求自主生產的產婦無法在醫院內覓得所欲，便只好尋求助產師至家中協助生產。此時為讓生產風險降至最低，送醫，便需是備案計畫中的一部分；和醫療體系保持緊密聯繫，是相當重要且必要的。

回頭說來，若於孕期內就知母體欠安卻還是希望選擇居家生產，便更得時時注意情況；藉由均衡的飲食、適度的運動、愉快的心情等調整身體狀態，讓生產時能保持最好的體力。

只要多加注意、配套完整，居家生產依然可以是欠安母體的選項之一。就像亞薇，過低的血色素讓她在生產時格外辛苦，需要更堅定的意志支撐自己；可是，由於我們事前的充分溝通與準備，她還是待在溫暖的家中，有意識地將孩子帶到這世界，順利且無礙。

後來，亞薇又懷了第三胎，仍找我接生。這次她十分努力靠著飲食、運動及醫護專業想方設法提高自身的血色素，讓其維持在正常範圍，教我與其家人都更加放心。不但降低了生產的風險，更為胎兒創造了更安全的母體環境。當然，第三個孩子，同樣也是個可愛的娃娃。

見到亞薇健康的笑顏，我心中百感交集。遇到這麼拼命的母親，我又怎能拒絕給出協助與支持呢？

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書籍介紹

本文摘錄自《第一個擁抱：溫柔生產的順勢之愛》，凱特文化

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作者：邱明秀

陪伴產婦們歷經懷孕、落紅、陣痛、生產、育兒等種種過程，彷彿參與了一場「和平的戰爭」，其中沒有流血打鬥，沒有仇視對抗，有的是緊繃戒備、辛勤流汗、革命情感的建立，以及戰後的歡呼。因為有過這麼些「攜手面對」的過程，我和產婦們的親密感有時是外人難以理解的。畢竟，我們曾一同經歷人生中那最重要的時刻，有些難捱卻充滿期待的特別的時刻，那麼深刻，那麼感動，那麼難忘，又那麼輝煌。

每一位產婦的笑容，每一聲初生兒的啼哭，都是我充滿成就感的時刻。

這成就感不同於考試滿分或升等加薪，它和生命是如此貼近。

「是天生人，不是人生人。」對於懷孕的媽媽來說，孩子都是上天的禮物，在降臨世間的過程，母親就像懷抱著眾人的愛與祝福在生活著，而生活即是家的延伸，人的一生便依此圍繞著家。生命與死亡應該是一種寧靜的平衡，當我們習得將彌留的遺體送返原生家庭之人生最後一堂課，那麼、第一堂課呢？

對台灣第一位領有助產執照的邱明秀而言，生產應該是溫柔而順勢的，每個人、每個孩子都是獨一無二的，他們的到來也不該以相同準則看待，母親必須瞭解自己有多一種選擇：溫柔生產，以及相對於醫院生產的異同；而選擇沒有對錯，關鍵在於想法、意願與合宜度。

本書以邱明秀的助產經驗為經、現實的人情世故為緯，從故事中導引出每一次助產過程裡更重要的生命本質與每一種愛，從而提供讀者對生命有更寬闊面向的思考與關懷。

Photo Credit:凱特文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航