LinkedIn、Twitter、FB、IG、Snapchat，五大社群媒體教戰守則

你認為自己應該活躍於社群媒體上，卻不知道從何開始？應該發布什麼樣的內容、多久發布一次？「讚」或「轉推」哪個更有效？無論你是想擴展人脈網路，創立新公司還是尋找演出機會，本文詳盡地解釋了該如何對於時下最受群眾歡迎的社群平台進行專業設定，是您所必須瞭解的一手實用知識。

為什麼我們要使用社群媒體？

從企業到政府，社群媒體在今日已經是各行各業中人們溝通與工作合作的關鍵。要反映今日的社群媒體有多重要，從去年9月開始，美國國土安全部表示將蒐集所有想移民進美國的民眾社群資料作為審核的流程之一。

社群媒體能幫助你達到至少四件事：

發掘新點子和時下趨勢 更深入地連結現有觀眾和新觀眾 為現在的工作帶來更多關注和流量 建立、雕琢並加強你的個人品牌

當社群媒體日益普及──統計預估至少81％美國人擁有一個社群媒體帳號，也有更多例子表明了人們是怎麼因為他們的交際習慣而引發麻煩。

事實上，要將人們使用社群媒體的方式，與他工作上的專業素養完全區分開來是絕對不可能的。任何你在網路上說過的話都會被作為將來不利於己的證據。

有很多方法能讓你能保護個人隱私，並控制有誰能看到你特定的內容；然而這種警惕完全是你自己的義務。

因此，越認真看待你在社群媒體上的活動越好。社群媒體永遠都在隨著時間改變，因此我們得不斷地追蹤平台上的演進，並持續改善行銷方式以最佳化使用工具的效率（舉例來說Twitter和Snapchat在最近都發布了一些平台上的重大變革，我們會在下文中提到）

如果你並不是為了自己在獲取社群上的資料，要注意平台上發布的使用條款。越來越多的企業都在制定和修改他們的使用政策。

LinkedIn

圖片來源：＜How to Use Social Media in Your Career＞

無論是個人還是企業都絕不能忽略這個專業嚴肅的社群網站

LinkedIn擁有五億使用者，最典型的專業社群網站，許多人都沒有對它物盡其用。當我在教授學生社群網站的課程時，我問他們：「LinkedIn上有什麼？」幾乎所有人都舉起了手；但當我問道：「誰知道自己現在在LinkedIn上做了什麼？」幾乎所有人的手都放了下來。

大部分的人都將LinkedIn的求職功能看得理所當然，直到他們要換工作的時候才慌慌張張地開始使用它，但到了這個階段通常都已經太晚了。你最好在你還不需要用到它的時候學會如何使用它，因為LinkedIn最大的功能不是找工作，而是作為職涯管理工具。

擴展你的人脈和影響力

LinkedIn能查詢和連結到你所在產業中的專家們，由此提供各式各樣的管道來讓你擴展人脈。關鍵在於挖掘、接近並連繫你「本來就已經知道」、「想知道」與「應該要知道」的朋友們。你也應定期在LinkedIn上發布內容來展現專業知識。

學會使用LinkedIn官方的建議功能，來給予你過去共事過的人們推薦，同時接收他們對你的推薦。你唯一能推薦的對象，只有那些工作成果讓你願意為其背書的人們。我聽說過許多雇主看待LinkedIn上的推薦，和他們看待傳統方式的推薦一樣認真嚴肅。

因此如果有人來請你幫忙推薦，只要你有一點點的遲疑，就得趕緊找個溫和的方式拒絕為其背書。

建立並擴展業務

LinkedIn上提供了多樣化的方式來讓你佈署你的公司，單看你的業務而定。從新人到銷售領導招聘。就像在其他平台上一樣，你也可以看看LinkedIn上的廣告對你來說合不合乎成本。

在LinkedIn上頭，你可以創建一個公司頁面，並在其周圍建立線上社群，讓消費者與潛在消費者能更進一步追蹤你。若想進一步瞭解LinkedIn為企業所推出的服務，歡迎參考官方指引。

求職

對於個人使用者來說，找工作是LinkedIn上最重要的一項服務。你可以使用LinkedIn網站來追蹤特定人士、公司或職缺。

當你正在找一份新工作時，數字是相當重要的。因此花點時間來建立你的個人頁面，但確保你在做這件事情時是用聰明的方式來達成：對完全陌生的人們寄發一大堆的邀請，以期能與他們或他們所在的公司有連結管道，並不是一個好的策略。取而代之的是，盡量找到你和人們的合理連繫，比如你的母校，接著才寄發邀請並附上完整的說明訊息。

記在心裡

LinkedIn的免費版帳戶已經能達到許多功能了，但如果你希望試用看看付費版，LinkedIn提供了許多種價格方案，最低價格從每個月$29.99美金開始。要價不斐，然而若你剛好正在找工作，付費版方案帶來的功能也相當值得──他能讓你在還不認識某人的時候就能寄Email給對方，和招募者以新方式連繫起來。

Twitter

圖片來源：＜How to Use Social Media in Your Career＞

發一篇推文的字數限制有可能隨時間改變，然而Twitter仍保持快速連繫和分享想法的原始設計

Twitter擁有3.28億使用者，在近來更改了它最知名又最惡名昭彰的功能──140字的發文限制。藉由將字數限制兩倍提升到280字，能讓使用者有更多的空間來表達想法與點子。

但我們仍須將這樣的簡潔性記在腦海裡，並不需要在每一篇的推文中都寫好寫滿280字；策略性地一塊使用照片和影片，將能持續幫助你在貼文中脫穎而出。

Twitter比起其他平台能進行更多的對話。然而要注意瞭解轉推（retweets）回覆（replies）與直接訊息（direct messages）之間的差異。

轉推能讓你分享其他人的推文，並能選擇是否要留評論；選擇「引用推文」（quote tweet）代表你在某人的貼文上加了留言，若只是按下「轉推」則代表你只是想將它發給你的追蹤者看而不留下任何評論。

當你在使用的時候，最好都盡量使用引用推文功能，人們才能瞭解你為什麼要分享這則資訊。

回覆是公開顯示你想對某人推文的回覆，後面也能讓大家繼續看下面的對話。而直接訊息是讓你私訊某人；如果你想私訊某人的話，他必須要追蹤你，或他有在設定中調整能讓任何人私訊自己。群組對話則是方便你在大團體中溝通的方法。

Twitter能讓你擁有隱私帳戶（它們稱為”保護帳戶”），但如果你是為了公司業務使用Twitter，建議還是使用公開帳戶。

擴展你的人脈和影響力

Twitter的及時特徵意味著你能夠：

即時知道關於你有興趣領域的最新發展 分享、評論並參與全球性的對話，讓你增加新朋友

Twitter的live video工具能讓你分享影片、並與那些被貼出來的影片進行互動。Twitter Polls能讓你提供使用者至少4個選項以進行投票，並能即時看到投票結果。

你常常看到公司會在上面發起關於產品的特定投票，以收集消費者與潛在消費者的反饋。

建立並擴展業務

內容有趣、相關性高、更新頻率也高的推文能幫助你促進公司的能見度，特別是當你使用專業的方式來建立標籤（Hashtag）。當某些熱門的標籤和你目前的業務相關時，也要記得共襄盛舉。

不定時在發布產品或服務時使用標籤，關鍵在於：簡單、清晰、特別。這樣就能確保你的標籤不會被性質相似的競爭同業盜去使用。

Twitter的廣告平台能讓你選擇針對特定的受眾群體並觸及他們，讓受眾瞭解公司的業務，同時有機會成為公司Twitter的追蹤者並與你進行互動。可參考Twitter的官方指南，看看它是如何協助企業的線上業務。

在Twitter上，每個人都沉迷於獲得更多追蹤人數。但對於求職來說，你關注誰更重要。根據產業和主題（這些列表可以是公開或私人）建立有影響力的名單，使用者將能夠看到他們感興趣的內容和正在思考的點子，並藉此瞭解如何與他們建立連繫。當你所在產業的某個人提出一個問題、或表示自己需要協助時，就可以參與對話來展示自己的專業性。有許多Twitter對話到後面發展成面對面的會議。

記在心裡

維持正確的文法、拼音和發音規則，能幫助你的推文鶴立雞群並給群眾留下良好的印象。同樣有幫助的：清晰的自我介紹，解釋你是誰、現在在做什麼、頭像。

Facebook

圖片來源：＜How to Use Social Media in Your Career＞

擁有最多使用者的Facebook是全球性的焦點，同時受到了企業和你親戚的喜愛

Facebook在全球擁有20億使用者，在所有社群網站中最具有影響力。它能夠很方便地連結起你的家人、朋友、朋友的朋友。它維持了一個人這輩子中大部分的社群網路，同樣也很適合企業來拓展業務。

我們都看過Facebook在2016年的俄羅斯總統大選中所造成的影響，該平台無論在傳播正確或不正確的資訊上都扮演了關鍵的角色。

Facebook Live直播這個能讓你立即推播向全世界的工具也相當好用。對新聞記者而言，企業喜歡使用Live來分享一些幕後的內容，包括員工Q&A或其他活動。

就像大部分的社群平台，Facebook為使用者的內容提供了隱私設定，因此使用者能選擇哪些內容能被哪些人看到。隱私設定包括了能公開讓所有人看到的內容，或僅限朋友，或只有自訂的群組（同事、家人、高中同學等等）對於沒在理會這些設定的使用者來說，有時就會被他們的Facebook好友看到不該被看到的東西。

擴展你的人脈和影響力

Facebook可被用來：

連結你領域中具有影響力的人們 分享文章或內容來向大眾展示你的興趣 幫助其他人建立對你的印象

當然，你發布的貼文並不代表所有人都可以看到。Facebook演算法會決定哪些內容會被呈現給哪些特定的族群，加上你個人的隱私設定和一些因素，包括閱聽者與此貼文的相關性、Facebook對於這群人會不會評論或分享此貼文的預測，都會影響在某個時間點能看到這篇貼文的人。

建立並擴展業務

除了你的個人簡歷，創建企業的粉絲專頁能幫助對你公司業務或產品感興趣的人們。你可以和會定期拜訪你網站的使用者分享更新、進度報告或一些想法點子。

策略性使用Facebook Live能幫助你分析螢幕後面的觀眾。而Facebook穩定的廣告工具能幫助你鎖定特定條件下的潛在客群。

學習Facebook ads如何運作的對於現在的企業擬定數位行銷策略上非常重要，取決於如何將你的內容推播給特定觀眾。商家通常越操作就越發現在推廣貼文時會充滿了觸及人數的壓力。

對於想在Facebook上經營成功的企業，這關乎到社群與自己發布的內容間的連結性。就像在線下世界一樣，如果企業的產品或服務是人們所喜歡並想與之連結在一起的，他們也會希望在Facebook上能串起連結。想知道如何在Facebook上使用企業服務，歡迎參考其官方指南。

求職

利用Facebook來關注你感興趣的企業以獲得相關職缺的資訊。把你個人的社群網路拉到工作上，能幫助你辨別客戶或徵才的機會。另外，如果你的朋友和家人若能知道你現在正在找什麼，他們可能也會提供一些幫助。

記在心裡

Facebook有提供一項名為紀念帳號代理人的不尋常功能。它允許使用者指定某個人，在自己去世後時有權限接管自己的個人帳戶，而使用者無需在還活著時向該指定人士提供帳戶訪問的權限。無論從事什麼樣的工作或有什麼樣的人生目標，直到最後一刻為止，都應該遵循Facebook所提供的指引、申請紀念代理人。

Instagram

圖片來源：＜How to Use Social Media in Your Career＞

不僅僅是上傳漂亮的照片，Instagram越來越趨向商業化

圍繞著照片、影片和標題而建立的Instagram在目前的使用者人數已來到了8億，並越來越成為商業世界的一部份。

如果你和你的工作以吸引消費者視覺為導向的，Instagram應該成為你的商業工具包的一部分。任何面向消費者的公司，包括旅遊，美容等等，都可以在Instagram上表現出色，但我們也看到了像通用電氣和IBM這樣的老牌B2B公司使用Instagram。

熱愛Instagram的使用者會陶醉於優異的視覺效果，因此你可以使用自己的內容在這裡建立觀眾客群。

耐心和不斷實驗是其中的關鍵，因為很難直接找到合適的經營方式。例如，花時間查看流行的主題標籤來查看自己在Instagram上的發文是否合適；若想讓更多的人可以發現你。用@符號標記其他相關帳戶也是不錯。可以在DigitalTrends指南中找到更多建議。

建立並擴展業務

像Instagram限時動態這樣的功能，可以讓你使用多張照片和影片來講故事，這是在商業行銷策略中使用Instagram的一種方式。這些限時動態會持續24小時，這意味著時間限制應該是必須考慮到的決定因素。大多數情況下，商家最好創建可在多個平台上使用的照片，這些素材的保鮮期也會更長。

除此之外，還能探索Instagram的廣告選項，並了解它們如何與企業的整體戰略相適應。Instagram就是要刺激現有客戶和潛在客戶對你的產品或服務感到有興趣，因此務必去研究一下。要了解其商業潛力，可查看其官方指南。

求職

與其他眾多平台一樣，Instagram上的求職是關於探索並與相關公司或人士進行互動。可以使用Instagram了解特定公司及其文化，以及了解什麼會影響不同領域間的決策者。

記在心裡

你在Instagram上看到的很多東西都是企業聘請專業人員進行大量製作的，如果你是獨立開發和運營商，不太可能複製其規模和成功。

Snapchat

圖片來源：＜How to Use Social Media in Your Career＞

這個熱門的社群網站正在經歷重大變革

得益於2.5億的使用者和2017年3月盛大的IPO，Snapchat一度成為最熱門的社群網站。然而由於Instagram抄襲走了Snapchat一些關鍵的功能、加上Snapchat自己對版面重新設計了一次卻獲得使用者的一堆負評，導致Snapchat的熱潮在最近已冷卻下來。

Snapchat在付費廣告的建立上，為企業提供了各式工具和行銷技巧。Snapchat還推廣了一系列企業使用該平台的方式，並提供官方商業指南。

以上只是針對這五款常見的社群平台所採用的一般行銷準則。（還有很多其他針對小眾利基市場的社群平台）每個人在其職涯中使用社群媒體的經驗和成功方式都不同，它不僅僅是一門科學，更可說是一門藝術。不斷變化的演算法和技術（以及其他使用者的想法點子）都讓經營社群媒體始終處於變動狀態。

謹記得一句話：光只是使用各種平台，並在每天都想一堆事情來發文就已經十分令人精疲力竭了。有時候也可以選擇潛水並分析其他人或公司正在社群媒體上做的事情，也能重新讓自己評估哪種類型的發文最適合自己和自己的企業。

確保成功的最佳方式，是在發布貼文之前進行審慎思考，不斷評估所發佈內容和整體線上活動的關聯性。你不太可能有時間一口氣專注在上述所提到的全部社群網站上，因此你應該只挑選那些對自己或企業最有意義的平台，來發布自身主題領域的貼文並規劃發文時間軸。

想和讀者分享最後一個重點，我永遠記得當我在早期接觸到Facebook時，他們向使用者提供的建議：「現實生活中的常識也同樣適用於社群媒體上。」（What’s common sense in real life is common sense on social media.）

活動資訊

千禧世代，所有的行銷都是數位的。不論是傳統產業的數位轉型，還是新電商時期的品牌戰，所謂的數位行銷操作，並不是做做facebook貼文就可以達成的。組織裡的行銷方案是否具有完整的策略思維？

成功的數位策略，需要從社群﹑行動﹑網路﹑線下平台等，多元視角來規劃。課程邀請到美國行銷大師Sree Sreenivasan，從如何建立數位行銷團隊和社群行銷策略的實作範例切入，以自身豐富的數位行銷經歷帶來最新的行銷趨勢，並針對觀眾各自的領域和關注的議題，由Sree帶領實作練習，幫助每個人解決問題。

回歸到個人發展，現在許多企業當中，數位能力已經是很多職位的必要元素，策略性思考自我品牌在數位平台上的定位，個人數位經營更是目前被大幅低估的領域。以資深行銷人的經歷，Sree將以國際人才的觀點，分享從事數位行銷的人應該具備的心態與思維。

本文經Inside 硬塞的網路趨勢觀察授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航