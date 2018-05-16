銀行行員少一塊錢都不能下班，那財政官員呢？

作者：覃仁山

最近在網路上看到很多有關政府財稅的新聞，也在YouTube等頻道上看到立法委員質詢行政院、財政部、金管會、國庫署等單位，質詢的過程發現政府官員都有一共同的問題點，就是說不清楚、講不明白，到底納稅人的錢花到哪裡去了？

這讓我想起有一天很晚去ATM領錢，正好碰到認識的行員剛要離開，我就問說怎麼這麼晚下班？她回答：

「今天有筆帳算錯了，所以我們要搞清楚到底是那裡有問題才可以下班，否則第二天開始的帳是對不起來的…」

最後她又補一句說，銀行每一天的帳「少一塊錢都不可以下班」。

依據新聞所爆4年超徵5200多億，政府官員不僅對錢花到哪去交代不清，統計數據也有很多假象。例如官方資料說台灣的經濟成長率為2.2%，但富比士雜誌卻揭露一個很不堪的事實，直陳墨西哥人均GDP不到1%，去年台灣人的平均月薪約台幣3萬7573元，只比墨西哥多350元。那到底2.2%是真是假？經查，原來很多公司把總公司的地址設在台灣，生產線及工廠已遷到國外，所以財報收入是列在台灣的GDP裡面，但是台灣人一毛錢都賺不到。

官員甚至在用錢及財政政策的邏輯也很有問題，像這樣經濟實質成長率可能只有1%狀況下，軍公教竟加薪3%，政府的歲入預算也不斷的增加？依據蘋果日報採訪資料顯示，財政部的稅改，一方面調降人民的綜所稅，另一方面又提高公司的營所稅，但整體歲入目標還是比上年度增加了28~65億。

而且最重要的一點，公司營所稅增加了3%（從17%增加至20%），這可是公司淨利的3%耶！我們知道現在銀行的最高定存利率也只不過1%上下，但政府用這種稅務工具一下子就把公司淨利的3%拿走，是土匪搶錢嗎？本來公司可以將3%用來給員工加薪、提高研發比例，甚至投資新的設備，現在就這樣被政府這樣搶走，想要前進的動能都沒了嘛；更何況公司如果生存不下去，請問員工還有工作可以做嗎？

截圖自立院質詢影片 財政部長許虞哲

當企業一家一家外移，政府還要徵這麼多稅，請問錢從哪裡來？是要用更多稅收工具來徵稅嗎？合法嗎？如果財政官員一直濫用逾越母法及憲法的解釋函令徵稅，人民再也不容忍其違法瀆職的行為，可以用刑法第129條違法徵收罪一狀告到法院，官員恐怕就準備吃官司了。

尤其政府很多錯誤政策，是用稅收去填這些財務大洞，例如新南向政策，台星通營業額僅8-20萬／月，竟是用納稅人血汗錢一千萬／月換來的，連續四個月四千萬，現在持續失血中；還有說不清楚講不明白的八年八千億的軌道計劃，以及拿人民存戶錢去搞的新南向ODA計劃，這些以百億、千億為單位的納稅錢，簡直就是肉包子打狗有去無回嘛，都要全民及後代子孫買單，請問犯錯的官員會負責賠給政府及人民嗎？會因為瀆職受到懲處嗎？沒有人在上下其手得到好處嗎？

在此我誠懇呼籲瞭解財金的專家們，到政府行政院主計處網站下載政府統計資料，看看這幾年來政府的財務數據，來幫忙全民找到更多官員說不清楚、講不明白掏空台灣的財務數字，救救自己及子孫的荷包，也救救我們自己的國家，讓官員沒有清清楚楚交代每一塊錢辛苦納稅錢的去向，都不可以下班，都不可以領薪水，因為那是他們領薪水該有的職責。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航