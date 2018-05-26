助產師與產家之間，比一般的「醫病關係」有更深的情感聯繫

文：邱明秀 「明秀姐，請問我可以去游泳嗎？」 話筒那端傳來一陣熟悉，是雨華清脆有朝氣的嗓音。好一段時間沒見，打來也不陌生，一開口就詢問我可否游泳，身邊還不時傳來孩子的稚氣言語。 「身體最近的狀況如何？還有惡露嗎？停了多久？若惡露剛停，建議還是在岸上看著孩子，先不要下水喔。」我答道。雨華剛生完不久，請先檢查確認子宮完全復舊，不論如何謹慎點都是好的。 我曾陪著產家至財團法人法律扶助基金會處理孩子的「父親歸屬」事宜；曾帶著產婦進月子中心簽寫切結書，保證其狀況良好在生產三天內住進中心沒有問題；也曾提供想親餵母乳的媽媽一些具體建議。對那位拿晚熟成的稻榖比喻自己生產進度過慢的巧欣還有印象嗎？她也是被我拖著壓著拉著挽著，才勉勉強強進醫院產檢的。 產家在生產之外所需諮詢的林林總總實在不勝枚舉。大體而言，在能力所及處，我都會盡量協助他們，讓他們在這段人生的巨大轉變期內，能適應得更順暢無礙。 而宜芳則是在產後得了乳腺炎，我陪著度過了一段難熬的時期。 當時懷著第二胎的宜芳，其實生產過程相當順利，總產程僅費時九小時。我在她生產當天一早8：00接到電話，趕至她家為其內診時，就發現子宮頸口已開三公分。很快的，宜芳在下午時分就生下了她的寶寶。 雨華笑著答好，閒聊兩句後便掛上電話，出發遊玩去了。 聊著普通的瑣事，商量著看似不重大卻足以造成煩惱的猶豫，像這樣宛如母女間的家常對話，時常出現在我和產家中。因為曾有過最近距離的生產接觸，我和產家之間的關係比起一般的「醫病關係」更多了一些無形的情感聯繫。 產前或產後，產婦總是會提出各式各樣的問題來請教我，問題五花八門，眼花撩亂，除了婦嬰問題外，還加上家中其他成員的問題，好比姑嫂衝突，婆媳相處之道，夫妻溝通問題……有時連我自己都覺訝異且好笑：這樣的問題怎會問我？然而，如此被深深相信著是多不容易。因此不論如何，我皆會盡己所能回答她們的問題或提供諮詢管道。畢竟，為產婦所依賴，是具有某種使命感的。 事實上，助產一行並非如一般人所想，在生產完後的那一刻，就結束了所有工作。很多時候助產師肩負的重量，是比大家所認為的再多一些的。我猜，所謂「甜蜜的負荷」就是這麼回事吧。

原以為這個案就此完美結束，我卻在其產後第九天的週末早晨，接到了宜芳傳來的訊息：「老師，假日打擾了，不好意思。請問乳頭裂了有無建議的處理方法？此外，我現在輕燒38度。」

宜芳發燒了，且還認定38度為「輕燒」。產後發燒不可大意，我回覆她：發燒需謹慎處理，有可能是乳腺炎，先試著暢通乳腺—調整寶寶吸吮方式並繼續餵奶以排出乳汁。若無改善，再去給醫師看看，特別要注意別釀成乳房膿瘍。對了，記得要餵腫脹的那邊喔。

第二天我再關心宜芳的狀況，她告訴我，試著多幾次的疏通乳腺後，乳房腫脹感雖仍在，但燒退了。稍稍放下心的我，於是又安排時間前去探視。趁著一個空閒的午後，前往宜芳的住所探望，見到宜芳的精神好了不少，我才真正安心了。

其後十數日，我們仍保持著聯繫，我不時提醒她要量體溫，注意身體，保持體力。她倒也配合，時時向我彙報自己的身心狀況。

有人對我說：「這也不是妳的分內工作，做這麼多，有額外的報酬嗎？」

額外的報酬？我總笑答：有，也沒有。額外的金錢報酬當然是絕對沒有的，但無形的報酬卻滾湧如江水，譬如友誼，譬如信任。不過，做這些事可不是為了這些報酬的；畢竟為了得到友誼或信任去付出，反而什麼都得不到啊。

宜芳的狀況穩定下來了，本想事情終可告一段落。怎知過沒多久，產後第20天，宜芳傳來令我驚嚇的照片—她的一邊乳房已僵硬如石，紅腫化膿，看起來既疼又痛。

「我去針灸後，乳腺炎變嚴重了，只好吃退燒藥、抗生素。」她寫道。

至此之後，服用中西藥成了她的生活日常，前後為期約一個月的時間。我不是醫師，無法提供用藥指示，在此期間，唯一能給予的只有心靈支持。

我知道宜芳曾做過隆乳手術。以專家的說法而言，乳房整形和哺乳互不抵觸，現今科學亦無確鑿證據證明此二者有直接關聯，擁有人工乳房的產婦發生乳腺炎的機率看似並不會比較高。然而，乳房內的矽膠是否真的對哺乳、對乳腺阻塞一點影響也無，就不得而知了。

經過十多天的療程，宜芳終於擺脫了乳腺炎，尋回了許久未見的健康乳房。我也在一次次的接生空檔裡，關心她、鼓勵她，追蹤她的康復狀況，伴著她走了短短的一段人生路。

公私分明，是許多人對生活的期許—期許自己不把公事帶回家，期許自己將公與私領域切分乾淨。然而，當你的工作牽涉到客戶的私生活—例如像「助產」這樣的工作—時，要想將工作與生活分開，是絕無可能的。客戶和朋友間的界線早已模糊，而我，亦早已習慣於這樣的模糊。我之於產家，有時是助產師，有時是諮商心理師，有時像朋友，有時又似親人。

我的助產所內常會有當季的食物、水果，也常會有新舊產家進來寒暄聊天。他們或者是路過，或者是將這兒做為旅行途中的一站，或甚至是專程來訪。

花蓮這麼遠，何必這麼費時費力？我總會笑著問。

「明秀姐，我們就喜歡來您這喝茶、喝咖啡，不知為什麼，您這兒的茶和咖啡就是特別清甜、好喝。」唉呀，這麼可愛荒謬、令人哭笑不得的理由，能不接受嗎？

我時常覺得，陪伴產婦們歷經懷孕、落紅、陣痛、生產、育兒等種種過程，彷彿參與了一場「和平的戰爭」，其中沒有流血打鬥，沒有仇視對抗，有的是緊繃戒備、辛勤流汗、革命情感的建立，以及戰後的歡呼。因為有過這麼些「攜手面對」的過程，我和產婦們的親密感有時是外人難以理解的。

畢竟，我們曾一同經歷人生中那最重要的時刻，有些難捱卻充滿期待的特別的時刻，那麼深刻，那麼感動，那麼難忘，又那麼輝煌。

相關書摘 ▶台灣第一位助產師：孕婦就要生了，我還在外縣市！

書籍介紹

本文摘錄自《第一個擁抱：溫柔生產的順勢之愛》，凱特文化

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：邱明秀

陪伴產婦們歷經懷孕、落紅、陣痛、生產、育兒等種種過程，彷彿參與了一場「和平的戰爭」，其中沒有流血打鬥，沒有仇視對抗，有的是緊繃戒備、辛勤流汗、革命情感的建立，以及戰後的歡呼。因為有過這麼些「攜手面對」的過程，我和產婦們的親密感有時是外人難以理解的。畢竟，我們曾一同經歷人生中那最重要的時刻，有些難捱卻充滿期待的特別的時刻，那麼深刻，那麼感動，那麼難忘，又那麼輝煌。

每一位產婦的笑容，每一聲初生兒的啼哭，都是我充滿成就感的時刻。

這成就感不同於考試滿分或升等加薪，它和生命是如此貼近。

「是天生人，不是人生人。」對於懷孕的媽媽來說，孩子都是上天的禮物，在降臨世間的過程，母親就像懷抱著眾人的愛與祝福在生活著，而生活即是家的延伸，人的一生便依此圍繞著家。生命與死亡應該是一種寧靜的平衡，當我們習得將彌留的遺體送返原生家庭之人生最後一堂課，那麼、第一堂課呢？

對台灣第一位領有助產執照的邱明秀而言，生產應該是溫柔而順勢的，每個人、每個孩子都是獨一無二的，他們的到來也不該以相同準則看待，母親必須瞭解自己有多一種選擇：溫柔生產，以及相對於醫院生產的異同；而選擇沒有對錯，關鍵在於想法、意願與合宜度。

本書以邱明秀的助產經驗為經、現實的人情世故為緯，從故事中導引出每一次助產過程裡更重要的生命本質與每一種愛，從而提供讀者對生命有更寬闊面向的思考與關懷。

Photo Credit:凱特文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航