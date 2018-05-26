想跟人「真正」握到手，你得先把手變成核彈並引爆

作者：柯迪・卡西迪、保羅・道爾蒂

跟別人「真正」握到手時會怎樣？

握手很不衛生。手是疾病傳染的主要途徑，正因如此，美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control）大力提倡以碰拳取代握手。不過，光是從傳染病的角度，不足以說明握手多麼危險。

這是因為你在跟人握手時，受到「原子斥力」的影響，並未真正碰到對方的手，即使用力握也一樣。若你下次握手時真的碰到對方的手，後果將不堪設想。

構成你手掌（以及其他所有東西）的每個原子，都有圍繞原子核的負電子。這些電子彼此互斥，就像冰箱磁鐵的同極相斥一樣。但和冰箱磁鐵不同的是，電子真的不喜歡觸碰彼此。

電子互斥的力量之大，導致你這輩子根本無法真正碰到任何東西。現在，你的臀部並未真正碰到椅子，而是飄在上面。以鐵鎚敲擊釘子時，鎚與釘也沒有真正碰觸彼此。

要讓兩個原子接觸，你需要的壓力是超過一隻手、鐵鎚或屁股能提供的。

在大自然中，這種壓力會出現在恆星中央。太陽就是靠著氫原子核互相碰撞而發熱，這過程稱為核融合。

在地球上要能產生這種壓力，必須透過爆炸。

想要和朋友握手、真正碰到對方的原子，你得先把手變成核彈並引爆。（備註：這很危險，請確保有大人在旁監督。）

但是對你、你朋友，還有你所在的城市來說，很不幸地，人體皮膚最常見的分子就是氫，而氫原子核融合時，會釋放出巨大的能量。

為了讓你們兩人的手真正握起來，必須引爆中型的氫彈。（註）

註釋：稍微講解一下技術細節：我們在這裡稍微便宜行事。核子彈內部產生的壓力與熱無法持續夠久，讓氫融合起來。要製作氫彈，物理學家使用的是在核分裂反應爐產生的氫同位素（重氫與超重氫），之後將這些同位素放進核子彈。要讓你和你朋友的手真正握到，就得把你們兩人放進核分裂反應器，或是讓你們在恆星內部握手。不過這兩種方法的幕後工作都太複雜，我們為了方便起見，就省略了這步驟。

方圓二十哩（三十二公里）的一切，都將遭到三度輻射灼傷與神經損傷。方圓六哩內（九．六公里）的房屋全遭炸毀、三哩（四．八公里）內的人還會碰上足以毀壞摩天大樓的氣爆、兩哩（三．二公里）內的人會被巨大火球包圍。

對你和你的朋友來說，一切結束得很快。你們看到的第一件事情，也是最後一件。這是因為炸彈光芒會把人弄瞎，一點也不誇張。這光芒會灼傷你們的視網膜，就像過曝的照片，之後讓你的眼球與視神經汽化。

伴隨閃光而來的，是名符其實的電磁輻射大雜燴。若想知道這對你有什麼影響，先想像一下你走進微波爐，你的水分子會受到刺激，越動越快，越來越熱。之後你的水分變成蒸氣後擴散。水在壓力下擴張時，就像你的血管受到壓力而爆炸。你會噴得微波爐裡面到處都是。不過，微波爐只提供一點點低功率的電磁輻射，氫彈則是給你完整的光子輻射大餐：紅外線、可見光、紫外線、X射線與伽馬射線。

光子會把你已汽化的身體轟炸掉，毀壞把你的分子結合起來的原子鍵，將你分解成原子構件。

之後，還有更嚴重的事。

你的分子彼此不再連結，但仍會像撞球一樣聚集。之後光子像撞球的母球一樣衝過來，撞擊你的原子，把你分散到和高中體育館一樣大的區域中。

接下來則是粒子。這些是移動緩慢的中子與電子，你該擔心的就是中子。它們會跟著你一個個原子跑，並改變原子核性質，讓你的遺骸產生輻射性。

核子彈移動得最緩慢的影響，就是超音速震波。這震動的威力會高速推開你變質、有輻射、離子化電漿的身體，劇烈地將你的原子，與曾經是你的那坨滾燙擴張的電漿雲全部攪和在一起。後來，你會被撒回地球上，成為10,000,000,000,000, 000,000,000,000,000個分開的原子。大概是這個數字。

相關書摘 ►「踩踏事故」的死亡科學：人類不可能疊得比六層還多

書籍介紹

《然後你就死了：被隕石擊中、被鯨魚吃掉、被磁鐵吸住等45種離奇死法的科學詳解》，臉譜出版

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作者：柯迪・卡西迪、保羅・道爾蒂

譯者：呂奕欣

被關進棺木中活埋，可以存活多久？

為什麼大白鯊咬掉你整條腿，會比扯掉一塊肉好？

如果非得困在某個封閉空間：電梯、飛機輪艙、冷凍庫，要如何選擇，才能死得比較不慘？

一直賴床也會死？要吃多少餅乾才會死？多久不睡覺會小命不保？

這本書可能摧毀你、書店，甚至整座城市？

舊金山著名探索博物館資深駐館科學家保羅・道爾蒂與作家柯迪・卡西迪聯手探究四十五種離奇死法，這些情境有的看似異想天開、有的確有其事，作者採用某些勇者的親身經驗（或驗屍報告），例如乘坐木桶滑下尼加拉大瀑布、把手伸進分子加速器，或讓蜜蜂螫咬睪丸。有些情況缺乏第一手資料，例如跳進黑洞或挖個從美國通到中國的地洞鑽進去，因此參酌軍事、醫學、天文物理學報告及假說，或者某些好奇教授的研究（像是香蕉皮到底有多滑）。除了目睹五花八門的精彩死法，也能習得千奇百怪的冷知識（例如，遭蜂群攻擊時，寧願沒穿褲也不能沒戴面罩；如果必須在核爆末日後生存，每天必須吃一百四十四隻蟑螂才能存活），更可獲取寶貴的求生法則（例如，進行時光旅行時，首選年代是三億七千萬年前；沒穿太空裝就離開登月小艇時，千萬別大吸一口氣憋著）。作者旁徵博引，從物理學、天文學、解剖學等多元角度描繪各種死法、剖析致命情境的前因後果，內容兼具知識性與娛樂性，宛如暢銷科普書《如果這樣，會怎樣？》融合《絕境求生手冊》，令人時而捧腹大笑，時而膽顫心驚。

Photo Credit：臉譜出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航