認為鴉片戰爭與鴉片無關？那是英美史學權威自己想出來的

文：黃宇和

1997香港回歸以後，筆者比較關心的問題之一，正是如何解釋兩次鴉片戰爭。港英時代的教科書，把兩次鴉片戰爭解釋成為貿易戰爭。現在，要改解釋做鴉片戰爭，有些老師吃驚之餘，認為是改寫歷史，有損言論自由。

首先，我們必須搞清楚兩個不同的名詞。一個是史實；一個是對史實的解釋，即觀點。史實，是不容改寫的。觀點，可以有多種：因為對史實的解釋，見仁見智。

林則徐燒鴉片，是史實。稱為鴉片戰爭，是寓解釋於命名，就是把該場發生在1839到1842年之間的中英戰爭解釋成為一場為了鴉片煙而打起來的戰爭。

英國要打開中國這廣大市場，是史實。英國攻打了中國，也是史實。但是，英國攻打中國是不是完全為了打開中國這廣大市場，甚至是不是主要是為了打開中國市場，就變成是解釋的問題，而再不是史實的問題了。

中國史學界的觀點及商榷意見

對於在1839-1842年發生的第一次中英軍事衝突，中國史學界的看法是比較一致的，通稱為是一場鴉片戰爭。至於在1856-60年發生的第二次中英軍事衝突，則以1949年為分水嶺。之前，稱為英法聯軍：之後一段很長時候，台灣沿用這名詞，而中國則改稱為第二次鴉片戰爭。改名的原因，是因為馬克思（Karl Marx）曾說過，第二次中英戰爭是第一次戰爭的延續：既然是延續，那麼順理成章就應該稱為第二次鴉片戰爭。

中方命名為鴉片戰爭的依據，是英國商人為了獲取暴利，喪心病狂地把英國在印度建立起來的殖民地所產的鴉片，偷運到中國販賣，荼毒中華。道光皇帝禁煙不果，命林則徐到廣東打擊煙販。林則徐沒收了英商大量鴉片，並用石灰將其銷毀—正是著名的林則徐銷煙事件。英帝國主義不甘損失，決定打擊報復。清軍戰敗，割地賠款。中華民族蒙羞受恥之餘，被逼進入半殖民地的歷史階段。

這個命名邏輯，大致是嚴密的。按照這個邏輯，英方要負起戰爭的責任。但是，這個說法卻遭到一些西方名流和學術權威的否定和反對。

首先否定的，是當時英國的外相巴麥尊子爵（Viscount Palmerston）。林則徐虎門銷煙以後，英國政府準備對華用兵。反對黨在國會提出質詢，巴麥尊外相就在1840年4月9日向國會解釋說，林則徐銷毀外國鴉片純粹是為了保護中國本土鴉片種植商的利益。他並指責林則徐是受了這些華商的賄賂才為他們出頭的。准此，他認為中方要負起戰爭的責任。

稍懂中國歷史的人，都知道巴麥尊之言是不符合歷史事實的。當時中國並沒有一個種植鴉片的商業集團；也沒有明目張膽，違法大量種植鴉片的案件。清廷弛禁，讓農民合法種植鴉片，還是1860年以後的事情。當年清廷在第二次鴉片戰爭中再次戰敗，於雙方討論商稅時，中方同意向鴉片抽稅，無形中是同意了鴉片合法化。

左右合法化了，後來清朝的外交大員曾紀澤就建議以毒攻毒，在中國本土大量種植鴉片，讓土煙與洋煙競爭。短期來說，可以減少洋煙的銷路，即減少白銀的外流。長遠來說，廉價的土煙可以把昂貴的洋煙排除出中國市場。這是沒辦法當中的辦法，最終當然是鴉片泛濫神州大地，煙鬼遍野。到了20世紀上半葉，軍閥混戰時代，無良軍閥以土鴉片作薪水發給士兵的悲慘局面，追源禍始，不能不說英帝國主義是罪魁禍首。

回顧巴麥尊子爵說出那樣的話，筆者想他不是在故意說謊。只是在不懂中國情況的同時，按照他自己的世界觀，說出一些企圖沖淡甚至抵銷反戰呼聲之言論。他的世界觀是什麼？他自少愛讀亞當．斯密（Adam Smith）的書，對其學說甚為心折。准此，認為每個社會都是由各種利益不同的集團所組成，並互相傾軋，以博取最大利益。

按照這種理論，巴麥尊就推論林則徐之反對洋煙，動機肯定為了保護土煙。巴麥尊是給反對黨逼得緊了，才做出這種推論。當時反對聲音最高，最咄咄逼人的，莫過於格萊斯頓（William Gladstone）。格氏說，鴉片煙，讓生靈塗炭：英國人販賣鴉片而為國家蒙上的恥辱，是古之所無今亦罕有。正是在這種情況下，巴麥尊盤算，如果要抵銷欠德之控，最好的辦法莫過於把中國人說成是也在拚命地種植鴉片以牟利，荼毒自己同胞也在所不惜：只因為洋煙給土煙構成威脅，才群起反對。他希望如此這般便可以頂住格萊斯頓的攻擊。

當筆者在1968年底讀到巴麥尊外相的高論時，深感他污衊中華民族，所以憤慨極了。但是，到了40年後的2008年，中國出現毒奶製品事件。筆者馬上為之語塞。涉案人員，為了牟取暴利，荼毒數以萬計自己同胞的嬰兒在所不惜！事前事後，誰在包庇他們？過去已經有不少英國歷史學者，既不瞭解1857年中國的實際情況，又迷信巴麥尊以其外相之尊，一定是言之有物，故拾其涎沫而誇誇其談。現在中國的毒奶粉案件發生了，他們寧不更是振振有詞？害得筆者在這個問題上，再也無心戀戰。

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西方國家的名流中，另一位矢口否認鴉片戰爭是為了中方禁煙而打起來的，是美國的第六任總統亞當斯（John Quincy Adams）。當鴉片戰爭爆發時，他已卸去總統之職。但是他仍然到處演說，為英國人解脫。他說：「戰爭為什麼爆發？因為要叩頭，因為那狂妄自大的中國強迫世界各民族必須先向其叩頭才容許通商。」如此這般，又把戰爭的責任推到中國人的頭上。

為什麼這位退任總統搞這麼一套？竊以為大致有兩種原因。第一，美國商人在鴉片走私的生意上，數量僅次於英商。追源禍始，美商難辭其咎，雖已卸任的總統也不見得很光彩，故刻意為自己暨同胞辯護。第二，英美兩國，同文同種：有位美國歷史學家就曾經很尖銳地指出：「美國從來不會因為同情弱少民族而破壞英美兩國的團結。」總統之言，在當時既為美商解脫，又為英國幫腔，一舉兩得，後來更發展成為英美學術界解釋鴉片戰爭的一大學派：「為外交平等而戰論」，繼續把戰爭的責任推到中國人的頭上。

當時在澳門傳教和辦報的一些美國傳教士，讀了他們退休總統的偉論以後，覺得奇文應該共欣賞，便決定在《澳門月報》中擇要刊登，並加按語說：「我們不同意該演講者撇開鴉片不談的做法：因為，毫無疑問，鴉片是導致這場戰爭最直接的原因。」

為什麼美國傳教士跟自己的總統唱反調？第一，一般來說，傳教士慈悲為懷，目睹鴉片毒害平民，於心不忍。當時西方反鴉片最激烈的族群都是傳教士團體。美國的國會圖書館和英國的大英博物館就藏了不少他們反對鴉片煙的宣傳品。第二，他們認為在中國人眼中，西方人一手拿了鴉片毒害他們，另一手又拿了《聖經》向他們傳道，自相矛盾之處，顯而易見，結果難免對傳教士的誠意表示懷疑，讓傳教事業裹足不前。中國士紳甚至群起反對。傳教士哪能不怪鴉片煙販？第三，煙販為了暴利而不擇手段的作法，傳教士本來就很反感。現在總統竟然公開為他們開脫，熟可忍熟不可忍，於是就在報紙上公開反駁他了。

該傳教士繼續在按語中寫道：「我們只同意他所說的，引起戰爭的原因包括有中方的自大，自欺欺人，與無知。」在這裡，傳教士同時又批評中方了：指責中方狂妄無知。中方狂妄無知故屬實情，而中方對傳教士嚴加限制，只讓他們在澳門這小地方立足，絕對不容許他們到內地傳教，也讓傳教士們怨聲載道。不料後來的西方歷史學家又借題發揮，把這片言隻字發展成為另一個解析鴉片戰爭—文化衝突論。並藉此把戰爭的責任，又一次推到中國人的頭上。

史學界當中認為鴉片跟第一次中英戰爭是沒有關係的，也多是英美的學術權威：在英國方面，見諸文字最早的有薩俊教授（A. J. Sargent）、最近的有伯特教授（D. C. M. Platt）等。薩俊的論據是，按理，如果該場戰爭是為鴉片煙而打起來的，那麼，結束戰事的《南京條約》肯定要提到如何處理鴉片的事情。但是，《南京條約》裡邊跟本沒有提到鴉片。准此，他認為1839-1842年那場中英戰爭與鴉片無關。薩俊教授在憑常理推測而已。

不料到了半個世紀之後，1968年劍橋大學講師伯特博士的名著，所持觀點如出一轍。伯特博士因而後來也被牛津大學遴選為拉丁美洲史講座教授。當他抵達牛津時，筆者在牛津已經博士畢業留校，於是頻頻向他請教。向他請教的問題之一，正是他認為1839-1842年那場中英戰爭與鴉片無關的觀點。他在其大作中沒有注明出處，他說是他自己想出來的。問題是，伯特教授與之前的薩俊教授，兩位都不是專門研究中國歷史的學者，只是憑常理推測而已。

在我看過的原始文獻當中，有幾件值得注意。第一件是《南京條約》簽訂前一個多月，英國全權公使璞鼎查（Sir Henry Pottinger）寫給中國政府的照會。照會說：「按英國內閣的意思，若要兩國長久相安，最佳辦法，是把鴉片貿易合法化。」交涉期間，中方代表無論如何也不答應。璞鼎查不得已，在《南京條約》簽訂前幾天再照會中方說，條約草稿已定，鴉片的問題，容後再跟關稅一道洽商。翌年換約時，璞鼎查再度公函催促中方把鴉片貿易合法化。同樣遭到拒絕。在這些嚴肅的文獻面前，上述兩位先生的立論方法，就顯得近乎玩文字遊戲了。

美國的費彼德教授（Peter Ward Fay）是搞中國近代歷史的。寫了一本書，書名是《鴉片戰爭》。該書出版後第二年，他把他的大作昇華為一篇論文，在一個大型國際漢學研討會上宣讀。後來又把其大文刊登在美國出版的《清史問題》。他大文的題目很有意思：「鴉片戰爭是不是一場正義的戰爭？」論點更是一鳴驚人：他說，「中方毀了英方的財物，英方出兵報復及要求賠償。所以，英方是打了一場正義的戰爭。」當時筆者在場聽了，覺得這位先生也是在玩文字遊戲，不好纏。纏上了，真個有如「秀才遇著兵，有理說不清。」他所說的所謂財物，正是鴉片。清政府執行國法，銷毀了販毒私梟的毒品；英政府為私梟出頭而派兵攻打中國，哪來正義？

費先生不懂英國歷史，更不瞭解英國國情。所以，在這個問題上，為英方幫了倒忙。英國是一個法治社會，最重視法律。所以，巴麥尊外相公開警告英商要遵守中國法律；並三番四次地要求中方把鴉片貿易合法化，以便英商可以繼續發大財而又不觸犯中國法律。英商觸犯了中國律例—走私鴉片，費先生卻為其所走私的鴉片含糊其辭說成是財物，就有「妨礙司法公正」（perversion of justice）之嫌。

另一方面，當時的英國是英帝國主義，以繼承羅馬帝國自居。甚至自認為是羅馬人的後代。而羅馬帝國有一句名言：「我是羅馬人」（Civis Romanus sum），就是「誰也不能碰我」的意思。羅馬時代，任何羅馬帝國的公民，到了外國，無論發生了什麼事情，只要該公民說出了「我是羅馬人」，當地政府就絕對不能動他分毫。否則，羅馬帝國就會出兵懲罰該政府。霸道可知。

英帝國繼承這種心態，豪氣干雲。讓巴麥尊外相也誇下海口說：「英民在外，無論怎樣不爭氣，一旦遇到危險，我們馬上就會派出一條兵艦到他那裡。」法律有一個程序，抓到證據才能逮人。林則徐儘管有很可靠的情報說英商們販毒，但他不在人贓並獲的情況下，把英商們圍困在廣州十三行逼其交出鴉片，就變成法律上說的「違法拘禁」（false imprisonment）。這就給了巴麥尊出兵保護僑民的法律籍口。

從道德的角度看鴉片問題，英國人自知理虧，所以從來不從道德的角度跟人辯論。但從法律的角度看，他們就覺得理直氣壯。費彼德似乎頭腦不太清楚，偏偏要從道德的角度為英方辯護，說英方出兵是「正義」的，結果把英國人搞得尷尬不堪。難怪當時在場的英國學者不吭一聲，一下子全場寂靜得十分怕人。

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書籍介紹

本文摘錄自《從海角到天涯：我的研究歷程》，聯經出版

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作者：黃宇和

從鴉片戰爭、林則徐、葉名琛到孫中山、太平天國研究

知名學者黃宇和的中國近現代國際關係之探索與研究歷程

英國皇家歷史學院、澳洲國家社會科學院、澳洲國家人文科學院三院院士，國際知名中國近代史學者黃宇和，在《從海角到天涯：我的研究歷程》中，回顧其50年學術生涯，苦心孤詣於葉名琛、鴉片戰爭、太平天國、孫中山，以及中國近現代國際關係的探索與研究歷程。

從鑽研史料到地毯式的實地踏查，黃宇和勇於突破治學侷限，並致力把嚴謹的歷史著作，用優美的文學方式表達出來；他所展示的研究成果，已臻陳寅恪所謂「真瞭解者，必神遊冥想，與立説之古人處於同一境界」。

黃宇和坎坷多舛的人生經歷，反映了東方與西方「文明交戰」之縮影，把自己大半生的憂患寫出來，也以事實佐證生於憂患，終結碩果。

Photo Credit:聯經出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航