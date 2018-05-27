薪水族計較一個月領多少，有錢人在乎的是一年可以賺多少

作者：基斯．卡麥隆．史密斯

有錢人在乎一年可賺多少

以年為單位來思考金錢

相信只要有心，誰都可以賺到更多錢

為追求「金錢自由度」而忍人所不能

只要跨出第一步，絕不輕易打退堂鼓

薪水族計較一個月領多少

以日、星期、月為單位來思考金錢

認為賺多少是命中注定

只追求一時的享樂與眼前的滿足

遇到壓力、挫折立即退縮

我們可以把社會上的人分成五種類型：赤貧的人、窮人、中產階級、有錢人，與億萬富豪，而每一種類型的人都有著各自獨特不同的金錢觀。很窮的人是以「天」為單位來思考金錢，窮人是以「星期」，中產階級就會以「月」，有錢人則是用「年」，而最有錢的巨富則是以「十年」為單位。

從這五種類型的人的金錢觀中，我們還可以歸結出三個主要的生存目的。對於赤貧的人與窮人來說，他們的主要目的是「求溫飽」；對於中產階級來說，主要目的是「能滿足」；而對於有錢人與億萬富豪來說，主要目的則是「要自由」。

赤貧的人與窮人只希望在生活上能夠溫飽，中產階級則是追求生活中的一時滿足，在他們的內心當中總是缺乏雄心壯志，咸認為天底下的錢就是這麼多，而人一輩子要賺多少也是命中注定的。但是有錢人與巨富知道事實並非如此，他們相信任何人都可以賺取更多的財富，只要有心就絕對可以辦到。

你對錢財抱持什麼樣的看法，就會與你賺多少錢有著密不可分的關係。如果你抱持的是消極心態，那麼就會覺得能存活下來就已是阿彌陀佛了，又或者賺到的錢只剛好夠你過著還算差強人意的舒服日子，然而倘若抱持的是積極進取的心態，那你就會進一步地想要追求生活上最大的自由。聖經說：「尋找，就會尋見。」這句話套用在財務管理也同樣真切，你追求什麼樣的人生目標，就會得到什麼樣的人生。如果只是尋求三餐的溫飽，那麼你應該不至於餓死；倘若你追求的只是一時的滿足與舒適，那麼你的生活條件應該也不會太差；要是你追求人生當中毫無顧慮的絕對自由與自主，你也必然可以如願以償。

人無遠慮，必有近憂。凡事想得長遠一些，無形之中就會產生出力量來，如果你能養成長遠思考的習慣，則這股力量將協助你邁向富足之路。

接著，且讓我們在此分別探討這五種類型人的金錢觀。

赤貧的人是以天為單位來思考金錢，如同你所知那些按日領薪的粗工與街頭的流浪漢那樣，而一般說來，他們的年收入都遠低於一萬美元。

窮人則是以星期來打算他們的錢財，他們是靠著支領週薪來維生，卻常因為要做到家計的收支平衡而左支右絀。就我的了解，窮人一年大概可以賺個兩萬五千美元左右。

對於中產階級而言，基本上是以月為單位來考量金錢，每個月的帳單，例如房貸、車貸、信用卡帳單以及其他的固定支出都是他們所關心的，而他們的年收入應該可以賺到十萬美元。

有錢人則以一年來作為思考金錢的週期，他們一開始就很清楚自己的財務負擔，也會學習金融的相關知識與各項投資的竅門，對一個有錢人來說，一年當中至少可以賺上十萬到五十萬美元。

億萬富豪則是以十年為單位來思考自己的錢財，他們構思事業經營的藍圖，期望做到永續經營的目標，這些人不僅懂得合法避稅的巧門，確保每一分錢都會用在自己身上，並學習如何將資產留給下一代，避免自己辛苦一輩子得來的成果被課徵而縮水。基本上，億萬富豪一年所賺的收入遠超過五十萬美元以上，而絕大多數都至少賺到一百萬美元。

將你的思考往未來延伸

當你對於未來的思考點越往後延伸，你也將會變得更加富有，在我所認識的億萬富翁朋友當中，絕大多數人的腦袋瓜裡總是藏有一份至少為期十年的事業藍圖。

在初次嘗試以年為單位來思考金錢之後，我的收入確實開始大幅增加。我經常是像這樣地在心中盤算：「該做些什麼才能讓今年收入倍增？又該怎麼處理才能合法地少繳一點稅？」當見識到那些亦師亦友的成功者，看著他們是如何地在生活上秉持長遠思考的原則，這帶給我相當大的啟發，激勵著我效仿他們以更長遠的眼光來思考將來。現在在我心中也有著一套關於未來二十年的事業藍圖，而且每隔一段時間就會重新思索自己在五年、十年、甚至二十年後想過怎麼樣的生活，以此訂定出一套實現夢想的計畫。

你期盼自己十年後要過什麼樣的生活呢？好好思考這個問題，並著手開始妥善地規畫一番。再者，你必須了解的一件事是，長期思考需要的是耐心，耐心往往是有錢人最重要的人生資產，而窮人或是中產階級一輩子最大的負債莫過於缺乏這樣的耐心。

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書籍介紹

《有錢人的習慣，和你不一樣：10個生活習慣，註定你是低薪族，或者變有錢（暢銷修訂版）》，方言文化出版

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作者：基斯．卡麥隆．史密斯

譯者：黃煜文

史密斯更注意到一般人只追求「即時行樂」，雙手把辛苦賺得的「積極收入」，送到有錢人口袋裡。「人們習慣高估一年內能做到的事，卻低估十年後可達到的成就」──有錢人深知這個道理，所以他們放棄暫時享樂，全力追求「做自己喜歡的事來賺取無窮的財富」。

了解有錢人與你不同的10個習慣，必然讓你猶如大夢初醒，徹底明白為何終日辛勤工作卻繳不清每月帳單、為何總是感到人生不自由。反覆閱讀本書，你會開始改造生活，終能逐步實踐自己的夢想。

Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航