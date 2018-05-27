想掌控人生，先學會有意識地支配自己的心靈

作者：基斯．卡麥隆．史密斯

有錢人習慣往好的方向思考，進入好循環

思考我還能怎麼做

是自我心靈的支配者，不被動做出回應

正向思考，結果越來越好

問自己想成為怎樣的人

薪水族經常朝壞的方面抱怨，陷入壞循環

抱怨為什麼事情總是這麼難

想法經常是被牽著鼻子走

負面思考，問題越來越糟

想的是自己要做什麼

表面看來這個概念並不重要，然而，我敢拍胸脯向你保證，這絕對會是對你人生有著深遠影響的原則。當你習慣於問自己怎麼樣可以越來越好時，你對人生的看法將產生出新的意義，而成功自然也就指日可待了。

有錢人和薪水族所思考問題的不同，因此形成了各自不同的人生未來，這也反映出一項普世原則，套用《聖經》的話來說就是：「凡祈求的就能得著。」無論你反問自己的是什麼，最終都將得到你內心所想的答案。

因此你應該多去思考如何讓自己可以向上提升的好問題，並且思考得越長遠，其產生的效果也就會越大。試著提出超越自己經驗水準的問題，你將會找到邁向成功所需要的答案，而這也有賴你努力去實現。

幾個強化自我的好問題

哪一種問題比較能提升自我呢？是「我怎麼樣能夠在今年內讓自己的收入加倍？」還是「我如何賺到足夠的錢，好繳清這個月的帳單？」

你是否看出其中的差異呢？回答大問題所需的心靈能量與回答小問題其實是一樣的，因此我們應該盡其可能地去思量能擴展自己心靈的好問題，況且無論你提出什麼樣的問題，最終都會找到答案。

讓我們再來看看其他的一些例子，你要思考的是「我如何能一邊從事自己喜愛的工作，而又能在一年之內替自己賺進一百萬美元？」，還是「我如何讓老闆幫我加薪？」

當你遇上挫折時，你想的是「此刻，生命試圖要告訴我的是什麼道理？」，還是「我為什麼這麼倒楣，為什麼衰事老是落到我頭上來？」

夫妻之間的關係，你會思考「我該如何與另一半建立更深刻的關係？」，又或者你總是抱怨「為什麼我跟另一半相處會這麼的痛苦？」

當你和小孩有所衝突時，你選擇思考「我今天該做什麼，才能讓子女感受到我對他們的愛？」，還是「為什麼我的孩子總是無法體會我的用心？」

在你希望擁有健康的身體與良好的身材時，你會想「什麼方式既有趣，又能讓我保持強健體魄？」，或者是「為什麼減肥就是這麼的困難？」

當你想要累積財富或投資時，你會尋思「我該向誰請益，怎麼做才能夠讓投資報酬率至少維持兩成五以上？」，還是你總是怨嘆「為什麼存錢累積財富就是這麼地不容易？」

你免不了會遇上心神不定的時候，而此時你想的是「我該如何來讓心靈保持平靜？」，又或者你總是想「為什麼我的壓力老是很大？」

你怎麼想問題決定了你的感受

提升自我能力的好問題，指的是去思考我還能怎麼做，反之，如果你所想的盡是「無論我怎麼做都是沒有用的」或者「為什麼事情總是這麼困難」，那麼你只會讓自己變得越來越糟。

往好的問題去思考，這將會使你感受到正面的力量，要是你滿腦子所想的盡是消極的爛問題，只會更加沮喪與挫折。你應該嘗試著改變，多去思考如何能讓自己越來越好的問題，進一步引導自己擁有正面積極的感受。

絕大多數的有錢人都善於管理自己的情緒，他們之所以能夠如此控制自我，正是因為在遇上麻煩事時，他們總能習慣於思考該怎麼做才能讓自己越來越好。

當養成這種思考習慣以後，你將成為一個擁有力量且心靈平和的人，並且能夠把潛能充分的發揮出來，這也是為何你怎麼樣去思考問題，將決定你的人生會得到什麼結果。倘若你覺得自己的潛力並未發揮得淋漓盡致，其中可能的原因就出自於，你一直想的都是會讓自己每況愈下的爛問題，這個結論聽起來很簡單，卻是不爭的事實。

也因此，有錢人之所以富有，就在於他們懂得如何去思考正確積極的好問題，進而讓自己成長；而薪水階級卻只會埋怨、消極以對，於是也讓自己永遠地貧困下去。

支配你的心靈

絕大多數薪水階級未曾察覺或意識到，自己每隔一段時間就會重複同樣的問題，每次當我和他們交談時就會察覺到這一點。不過，令我驚訝的是，我可以透過提問的方式主導與他們的對話，使他們的思路朝我希望的方向發展。

我向來痛恨跟樂於聊是非八卦的人相處，直到我發現了如何思考問題的力量。現在我不再介意與這樣的人交談，因為我可以藉由提問的方式，輕易地讓談話內容變得更積極與正面。

有錢人知道該怎麼思考問題，並也清楚自己的想法，他們持續努力支配自己的心靈，引領自己走上成功之途，我們可以用《聖經》裡所說的話來總結這項普世原則：「他的內心怎樣思量，他的為人就會是怎麼樣。」

薪水階級的問題在於他們從來不知道要為自己好好打算，卻自以為凡事都設想得很周到，實際上，他們的想法全被別人牽著鼻子走。你可以從習慣9：「有錢人談觀念；薪水族聊是非」當中得到證明，他們的心靈永遠都只能依附於別人的說法與做法。

有錢人的心靈深具創造性，不會消極地遇事再做回應，他們所想的是如何提升自我，是自我心靈的支配者。

唯有讓自己思考可以自我提升的好問題，你才能夠完全支配自我心靈，才能夠為自己創造出成功之路。

內在想法決定人的外在作為，有錢人懂得有意識地支配自己的心靈，他們會問自己好的問題，藉此學會往正確的方向思考。要想掌控自己的人生，第一步你就必須學會掌控自己的內在對話，如果你想在金錢事業獲得更大的成功，你必須時時刻刻留意你自己怎麼思考問題。

相關書摘 ►薪水族計較一個月領多少，有錢人在乎的是一年可以賺多少

書籍介紹

《有錢人的習慣，和你不一樣：10個生活習慣，註定你是低薪族，或者變有錢（暢銷修訂版）》，方言文化出版

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作者：基斯．卡麥隆．史密斯

譯者：黃煜文

史密斯更注意到一般人只追求「即時行樂」，雙手把辛苦賺得的「積極收入」，送到有錢人口袋裡。「人們習慣高估一年內能做到的事，卻低估十年後可達到的成就」──有錢人深知這個道理，所以他們放棄暫時享樂，全力追求「做自己喜歡的事來賺取無窮的財富」。

了解有錢人與你不同的10個習慣，必然讓你猶如大夢初醒，徹底明白為何終日辛勤工作卻繳不清每月帳單、為何總是感到人生不自由。反覆閱讀本書，你會開始改造生活，終能逐步實踐自己的夢想。

Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航