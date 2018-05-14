【插畫】為什麼會有「兩岸一家親」的說法？

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和世界上每一個國家和平相處，不是很基本很正常嗎？為什麼要特別去強調和誰誰誰一家親？我們會說台法一家、或是台英一家親嗎？這好像是多此一舉。

即使是中華民國對僅存的邦交國也不至於如此，台灣的盟友國家，也就台美友好、台日友好即可。有需要「台美一家親、台日一家親」？如果這樣說，還會被有些人罵是皇民日奴美帝走狗。可見這種說法本身就充滿了政治立場意識形態。台日、台泰、台菲、台印就不算兩岸？世界上會有其他兩國因為隔著一條海峽，距離很近，就不稱兩國而稱兩岸？世界上有那個國家會叫另一個國家「大陸」？全世界，大概就只有中華人民共和國和中華民國在玩這一套曖昧文字遊戲。

台灣沒有企圖侵略併吞中國，也沒有在國際場合打壓中國，要求中國用中華北京的名字參加國際賽事和組織。要講和平、和諧，應該去跟不斷針對台灣軍演的中國講。不要老是譴責被威脅的台灣，檢討被害者。

就是因為中國總是想要併吞台灣，根本就不親，所以才老是要喊兩岸一家親。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航