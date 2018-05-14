《報導者》的HPV疫苗文章忽略了什麼？

在《報導者》的Facebook看到上面這則貼文，把受訪者的一句「怎麼可能全世界這些女孩，都在瞎掰同一件事？」拿了出來，雖然內文強調症狀跟疫苗的關係未知，但這句就強烈暗示兩者有關。

抽這句出來的更大問題，是製造不必要的對立。正如不應該把這些受病症折磨、懷疑HPV疫苗是成因的女性視作反疫苗分子，質疑疫苗跟症狀之間關係的人，也不應被說成是漠視她們的痛苦甚至認為她們說謊。無論疫苗是否成因，她們的痛苦是真實的。

不過也容我解釋一下，為什麼接受「HPV疫苗跟女孩症狀無關」不等如認為她們說謊。

自從「MMR疫苗引起自閉症」的流言傳出後，開始有家長特別注意，甚至有自閉症的家長回想其子女是否在接種疫苗後出現症狀。現在我們知道MMR並不會引起自閉症，然而即使兩者無關，統計上仍然會出現「接種疫苗後開始顯示自閉症症狀」的個案，假如這些家長都堅信其子女的自閉症乃疫苗所致，集合起來，我們就會見到幾百個面對相同情況的家長。

換言之，傳言會讓家長「自我選取」成為樣本，卻忽略了那些打了疫苗而沒自閉症、沒打疫苗而有自閉症等的個案。要了解疫苗跟自閉症有沒有關係，我們必須以整體數據比較，而非單看個別家長經歷 — — 這不是說他們的經歷不重要或虛構，而是不足以讓我們下判斷。這個情況中，家長沒有「瞎掰」子女的自閉症，然而症狀跟疫苗無關。

回到最重要的問題，HPV疫苗跟女孩的痛症有關嗎？閱讀《報導者》的文章，提到HPV疫苗與不良事件的研究只有「但也有醫界與學界拿出國際及日本的流行病學研究指出，一般女性罹患相關自體免疫或神經科疾病的比例，並未因施打疫苗顯著上升」一句。那麼有沒有人研究被指是HPV疫苗引起的慢性疲勞症候群（chronic fatigue syndrome, CFS，又稱myalgic encephalomyelitis, ME）與疫苗之間的關係呢？

2017年在期刊《疫苗》（Vaccine）刊登的一項研究[1]，比較了2009年至2014年間的挪威全國數據，總共包括超過82萬10至17歲的青少年（挪威自2009年起在全國兒童接種疫苗計劃加入HPV疫苗）。這段期間，有1392人被診斷出CFS/ME（另有199人於研究期間前已獲診斷，故排除在分析數據外），當中女性佔67.5%。作者觀察到兩性的CFS/ME病例均有增長，女性顯著較多。

這項研究又集中分析1997至2002年間出生的女孩，排除移民出國、死亡、已被診斷出CFS/ME等人後，樣本數超過17萬6千人，當中14萬5千人曾接種HPV疫苗，3萬1千人未有接種。比較兩組數據的結果是，接種HPV疫苗並未跟CFS/ME風險增加有關聯。

在更早的2015年，歐盟藥物局曾檢視據稱由HPV疫苗引起的複雜性區域疼痛綜合症（CRPS）及姿勢性直立心搏過速症候群（POTS）跟疫苗之關係，結論是目前沒有證據顯示這些症狀跟疫苗有關。[2]報告亦有提到上述兩種病的部分症狀或跟CFS有重疊，有些病人同時被診斷有POTS及CFS，因此檢視證據時亦有考慮到顯示HPV疫苗及CFS無關的研究。

為免寫得太長，我省略了略讀過的其他研究，因此必須提醒讀者，上述絕不是現時關於HPV疫苗及CFS之研究的完整圖像，更非最終定論。我想強調的是，醫學界並非對CFS等HPV疫苗「疑似後遺症」毫不理會。

CFS等病症的診斷、病因等問題，背後都涉及非常複雜和專業的討論（遠在我能力範圍之外），而且那些女孩的情況是否CFS或相關病症亦須進一步研究。我同意應重視這些病人的聲音，但記者至少要讓讀者知道以下三個問題的重要（即使未必有答案）︰

沒有接種疫苗的人會否出現類似症狀？ 如會，接種疫苗是否增加相關風險？ 如是，增加的風險是多少？

此外，我認為另一個更重要的問題是，在未有足夠證據確定症狀是否疫苗引起時，治療的責任誰屬？由誰作出賠償？在財力極不對等的情況下，要求病人舉證證明疫苗引起症狀並不合理，而且如果是罕見的後遺症，早期研究未必能發現。然而如果採用「寧枉勿縱」的方式對待疫苗，未有確切證據下仍須賠償，或會令藥廠不願研發疫苗。

這方面美國的「國家疫苗傷害賠償計劃」（NVICP）的做法或值得參考，即使容易被反疫苗人士曲解結果。詳情可參考這篇文章︰要了解疫苗安全 必須小心詮釋這兩項資料。

最後附上我寫過的相關文章︰

註︰

後記1

寫完文章後發現，專門發表隨機對照試驗的系統綜述（systematic review）的循證醫學組織考科藍（Cochrane），原來在上星期發表了關於HPV疫苗的報告。這篇文獻回顧分析了26個隨機對照實驗的資料，總共有73,428位參與者，對照組為安慰劇或其他（非針對HPV感染的）疫苗，除了確認疫苗有效外，亦未發現增加嚴重不良事件的風險。

當然必須注意的是，有關研究絕大部分由疫苗製造商贊助，唯一一個由公帑資助，但報告指兩者的結果並無差異，而且作者評估多數實驗設計的偏差風險為低（亦未有包含高偏差風險的研究）。此外，作者亦指出報告範圍限於檢視隨機對照實驗，因此不能發現罕見事件，需要在推出市場後監察，以及其他類型的研究（如追蹤性研究）去了解。

後記2

《報導者》另一篇文章提到︰「在美國，去（2017）年，一名接種HPV疫苗的少女，和Bella一樣打完疫苗後出現幼兒性多發性關節炎，是被認定具事實上因果關係並獲得救濟的法院判例。」

但所謂「具事實上因果關係」（caused-in-fact），其實要知道有關案件考慮的是「證據優勢」（preponderance of the evidence）。想進一步了解的話，強烈建議大家閱讀本人在今年2月寫的〈要了解疫苗安全 必須小心詮釋這兩項資料〉，特別是「『疫苗法庭』如何裁定？」那一部分。

原文見作者Medium。

核稿編輯︰王陽翎