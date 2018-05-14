《法醫女王》——法醫日劇新經典

執筆之時，得知今年初的話題日劇《UNNATURAL》（《法醫女王》／《非自然死亡》）眾望所歸，贏得了第96回日劇學院賞的6個獎項，包括：

最優秀作品：《UNNATURAL》

最佳女主角：石原里美

最佳男配角：井浦新

最佳主題曲：「Lemon」米津玄師

最佳劇本：野木亞紀子

最佳導演：塚原あゆ子、竹村謙太郎、村尾嘉昭

這套2018年TBS冬季「金10」日劇（逢星期五晚10時播出）的確是一套近年難得一見的佳作，在日本以外的中港台地區也引起了熱潮，就連一些沒有追劇習慣的朋友竟然也有追看，其人氣直迫《陸王》。

我查看中國內地的影評網站「豆瓣」，有103,707人對這套劇評過分，平均分高達9.2分！粗略翻查網站資料，就只有「超級神劇」《東京愛的故事》（9.4分）比《UNNATURAL》更高分，而《深夜食堂》第一季和《半澤直樹》也分別獲評為9.2分和9.1分。簡單來說，《UNNATURAL》的功臣分別有兩個，分別是編劇野木亞紀子和女主角石原里美。

photo credit: Unnatural, TBS

打破法醫劇的老問題

在眾多的推理劇集之中，我一直都不太喜歡法醫題材的劇集，因為在角色調查案件的過程中，往往涉及太多專門的醫學和理科知識，一般觀眾根本難以同步參與推理過程，甚至難以代入法醫主角當中，觀眾只能夠作為旁觀者去觀看這班法醫精英如何抽絲剝繭，缺乏趣味。

因此，在印象之中，我就只看過2009年《Voice～亡者之聲～》這套法醫劇，編劇是《求婚大作戰》金子茂樹，主要演員包括瑛太、生田斗真，還有石原里美！

至於由朝日電視台製作、比《相棒》更長壽的經典法醫劇《科調所的女法研》，由1999年推出至今已經17季，但我一集也沒有看過，實在慚愧。

《UNNATURAL》其實也有上段提到「觀眾難以一起推理」的老問題，但編劇野木亞紀子成功創造出一些新的優點去淡化那些缺點，例如在故事中加入了不同的議題，例如：日本屍體解剖比率偏低、女性遭受性別歧視、勞工剝削、網路霸凌、檢察官和刑警衍敷查案等等，大大增加了劇集的深度。故事內容豐富，完整度極高，已經不是一般的法醫推理劇了。

另外，「不自然死因追查研究所」的成員各有特別的性格特徵和背景。女主角的設定不算太特別，最令人觸動的反而是法醫中堂系（井浦新 飾）的劇情線。雖然他態度惡劣、說話刻薄，但也有感性、不為人知的另一面。他曾經在研究所經歷過一宗大事件，獨自面對一個未解決的心結，十分人性化。另外，菜鳥醫大生久部六郎（窪田正孝 飾）對人生感到迷惘，同時也是一名卧底記者，10集的故事也見證著他的成長，這個角色也寫得很精彩。

奪「最佳劇本」實至名歸

野木亞紀子曾經擔任過《忘卻偵探系列》、《重版出來！》、《月薪嬌妻》、《圖書館戰爭》、《請叫我英雄》這些精彩影視作品的編劇，但它們其實都是改編自輕小說和漫畫的作品，而今次的《UNNATURAL》截然不同，是一部原創的作品，真真正正反映了野木亞紀子的編劇功力，奪得「最佳劇本」獎項實至名歸，相信將會建立出一個「野木亞紀子」的品牌。

photo credit: Unnatural, TBS

關於石原里美。我相信她已經成為了新一代的日劇女皇，特別是對香港觀眾來說，她的人氣異常地高，寫真集在香港大賣。2003年出道的她，起初星途一般，直至2012年的《多金社長小資女》和2014年的《失戀巧克力師》開始，她才蛻變成迷倒眾生的「小妖精」，隨後的《朝5晚9》、《校閱女孩》素質穩定，成功將她推上「日劇女皇」的級數。

《UNNATURAL》的女主角三澄美琴跟上次《校閱女孩》的河野悅子有點相似，兩個角色都是對工作認真、知性、獨立、自主、堅強、偶有柔弱一面的現代女性，十分適合石原里美飾演。相比起劇本，她這次的演出不算令人驚喜，但勝在表現穩定，成功將她的人氣（或「仙氣」）注入到劇集當中，吸引觀眾追看。

最後，不得不提的是，劇集的主題曲「Lemon」與故事內容簡直是天作之合，歌詞有意思之餘，成功帶動劇集的氣氛，錦上添花，成功創造出一套完美的日劇，期待將來會再拍第二季！

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責任編輯：周雪君

核稿編輯：王陽翎