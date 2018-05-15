【插畫】不跟別人比較，都不知道要怎麼活了

樂高 Tommy 湯米

華人世界的一大特色，就是愛比較，比工作、比婚姻、比豪宅的地段、比開哪一台名車，就連林書豪都說，不要再比較了！

如果比較是為了改變現況倒也就罷，但我們卻經常看到某個政策或是某樣設計推出之後，人們開始拿美國日本歐洲的例子來比較，凸顯台灣人做得多差勁，但發洩過後，現有的錯誤沒有更正，下一次也總還會發生一樣的問題。

其實很多的比較，都是出於「自卑感」，為的怕顯得自己不足只好砲火對外，好像說贏了別人，就能顯得自己比較厲害，好像是為比較而比較。與其這樣，我們應該從自己做起，吸取外部的經驗，把每一件自己經手的事情做到最好，而且下次要比這次更加出色，這樣的社會自然會進步，不好的事物自然會逐漸淘汰。

愛比較的陋習，就將他留在長輩的世代吧！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航