如何閱讀血常規檢查報告（下）︰白血球的幾個指數

上回談到血常規報告,又稱全血細胞計數(complete blood count)報告中的紅血球指標代表甚麼,今回讓我們看看白血球分類計數(differential count)的幾個指數又有甚麼意思。

白血球是免疫細胞,是守護身體的軍隊,它分為5種,分別是嗜中性白血球(neutrophils)、淋巴性白血球(lymphocytes)、單核白血球(monocyte)、嗜酸性白血球(eosinophils)及嗜鹼性白血球(basophils)。有一個口訣可以幫助大家記得這5種細胞的名稱:"Never Let Mother Eat Babies"。這5個字的開首字母正好對應5種白血球英名名稱的開首字母。

照片由作者提供

先看看以下一張周邊血液抹片,帶有紫藍色細胞核的血細胞就是白血球,它們是免疫系統的重要部分。其實白血球本身不是紫藍色,而是偏白的。紫藍色的細胞核只是染料製造出來的效果。白血球有細胞核,紅血球及血小板沒有,這是自動血液细胞分析儀偵測白血球的原理。

圖片由作者提供 正常的周邊血液抹片。

正如上一篇文章所講,現時九成以上的血常規報告是由自動血液细胞分析儀所進行的。自動血液细胞分析儀會先利用試劑把紅血球溶掉,除了上次介紹過的電阻抗及光學方法外,自動血液细胞分析儀也會利用一些巧妙的方法去進一步幫助機器分析細胞,例如利用螢光染料(不同的細胞有不同程度的上色)或差別溶解(differential lysis)(用溶劑把嗜鹼性白血球外的細胞模溶解,以量度嗜鹼性白血球的數量)等。

嗜中性白血球是血液裡面數量最多的白血球,負責進行吞噬作用(phyagocytosis),把入侵者(主要是細菌及真菌)吞掉。如果我們身體的免疫系統是一支軍隊的話,那麼嗜中性白血球就是士前卒,負責守衛第一道防線。

嗜中性白血球數量會在感染及發炎時升高。某些藥物,例如類固醇會把嗜中性白血球從血管周邊地方迫入血液中,所以也會令到血液中的這些細胞數量上升。另外,某些血液癌症,如慢性骨隨性白血病(chronic myeloid leukaemia,CML)及較為罕見的慢性嗜中性粒細胞性白血病(chronic neutrophilic leukaemia)都會有嗜中性白血球數量增加的情況。

淋巴性白血球是血液中數量第二多的白血球,分為B細胞、T細胞及NK細胞。B細胞及T細胞都是後天性免疫系統(adaptive immune system)的一部分。B細胞是免疫大軍中的「炮兵」,當它在淋巴組織中分化成漿細胞(plasma cells)後,就可以製造免疫球蛋白(immunoglobulins),又稱為抗體(antibodies),對抗入侵者。T細胞又再分為細胞毒性T細胞(cytotoxic T cells)及輔助型T細胞(helper T cells)。顧名思義,细胞毒性T細胞負責擊殺被病毒感染的細胞或者癌細胞,輔助型T細胞則負責協助其他免疫細胞。NK細胞作用與細胞毒性T細胞類似,不過它使用的機制不同,是屬於先天性免疫系統(innate immune system)的一部分。

史丹福當年尚是醫學生的時候,血科教授曾經說過,成年人的淋巴性白血球數量增高,可能性只有兩個,就是慢性淋巴性白血病(chronic lymphocytic leukaemia, CLL)及淋巴癌。不少醫學生所知的病毒感染及結核菌感染都是錯誤的答案,有些要求較高的教授聽到這些答案的話可能會指著學生痛罵"You should throw yourself into the rubbish bin"。

圖片由作者提供 一位慢性淋巴性白血病病人的周邊血液抹片,大家可以見到淋巴性白血球數量上升。

如果小孩或青少年出現淋巴性白血球數量增高,那麼情況就有所不同了。這時我們便應該考慮傳染性單核白血球增多症(infectious mononucleosis)等的病毒感染。另一種罕見但惡名昭彰地會令淋巴性白血球數量上升的感染是百日咳(pertussis)。雖然百日咳由細菌引起,但有別於其他細菌感染,它影響的是淋巴性白血球而不是嗜中性白血球。

單核白血球與嗜中性白血球一樣都會負責進行吞噬作用,它更會走到身體組織中分化成巨噬細胞(macrophages)家族,把戰線從血液帶到身體組織中,繼續作戰。單核白血球數量會在感染時上升,也會在慢性髓單核細胞白血病(chronic myelomonocytic leukaemia,CMML)等血液癌症中上升。值得一提的是,毛細胞白血病(hairy cell leukaemia)的病人常出現單核白血球數量低的情況,非常特別,是作出診斷的其中一個重要線索。

嗜酸性白血球的主要作用是製造敏感反應及對抗寄生蟲感染。病人的嗜酸性白血球數量增多,可能的原因分為繼發性及原發性。繼發性原因包括過敏反應(哮喘、濕疹、藥物過敏)、寄生蟲感染、皮膚病、自身免疫系統疾病等;原發性原因指骨髓造血細胞不正常地增生,製造過量的嗜酸性粒白血球,如FDGFRA、FDGFRB或FGFR1基因變異引起的血液癌症,又或者是慢性骨隨性白血病(CML)、慢性髓單核細胞白血病(CMML)等。

圖片由作者提供 一位慢性骨髓性白血病病人的周邊血液抹片,大家可以見到嗜鹼性白血球數量上升。

一般來說,如果遇到嗜酸性白血球增多的病人,醫生會先根據病人的病歷去安排檢查以排除繼發性原因,例如以糞便檢查去排除寄生蟲感染。假如病人嗜酸性白血球長期增高,又找不到繼發性原因,那醫生可能就需要做骨髓檢查及基因檢查去找尋原發性的病因。

嗜酸性白血球太多的話,會入侵心臟、肺部、腸臟等器官,做成破壞。而使用類固醇可以幫助降低嗜酸性白血球數量。嗜鹼性白血球是血液入面數量最少的白血球,基本上只有一個原因會令嗜鹼性白血球增高,就是慢性骨隨性白血病(CML),

其他書本上記載的原因都太罕見了。血常規報告雖然是最基本的,也是醫院中最常進行的血液檢查,但內裡也隱藏了不少奧妙的學問,史丹福有空再跟大家分享吧。

