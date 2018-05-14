對答如流的Google Duplex通過了「圖靈測試」嗎？

日前的Google I/O大會上，Google展示了其新技術Duplex模擬真人對話的能力，播出的錄音中Duplex打電話到髮廊預約時間，對答流暢，引起廣泛注意。有些媒體報導甚至指Duplex已經通過「圖靈測試」（Turing Test）——一項被部分人視為判斷機器具有智慧的指標。

甚麼是圖靈測試？

圖靈測試可謂歷史悠久，在1950年由電腦科學之父圖靈（Alan Turing）提出，源於他在哲學期刊《心靈》（Mind）刊登的重要論文〈計算機械與智慧〉（Computing Machinery and Intelligence）。在這篇論文中，圖靈探討「機器能否思考」這個問題。他認為與其討論「機器」和「思考」的定義來解答問題，倒不如以另一個相關但較少歧義的問題代替。

首先圖靈介紹一個「模仿遊戲」——2014年以圖靈為主題的電影，正是以此命名——參與者有三人︰男人（A）、女人（B）以及詢問者（C），詢問者跟其餘兩人分處不同房間並跟兩人透過文字對話，兩人分別以「X」或「Y」的名字跟詢問者溝通，遊戲結束時，C必須判斷X、Y兩人中哪人是A、哪人是B（即判斷其性別，此處假設了兩人的生理性別跟其自我認同一樣）。

然而A、B兩人在遊戲中的目標相反，B須協助詢問者找出正確答案，而A的目標就是瞞騙C——換言之，B要令C知道自己是女人，而A則要讓C誤以為他是女人。圖靈提到，為免遊戲受A、B的聲音、字跡影響，他們最好透過打字機溝通——現在有通訊軟體，自然方便得多。

回到「機器能否思考」的問題，圖靈提出讓機器代入A的角色，B、C則繼續是人類，這個「機器模仿遊戲」由模仿異性改為模仿人類。圖靈認為，如果A能夠騙過C，讓這位詢問者誤以為它是人類，就可視作能夠思考的指標。後來這個遊戲就被稱為「圖靈測試」，是人工智慧領域中的一項著名測試。

測試的各項參數

必須注意的是，圖靈測試其實並非一個標誌着「智慧」的單一門檻，這個測試中各項細節改變均會導致不同結果，例如詢問者的知識和文化背景、參與程式想要模仿甚麼人、詢問時間長短等等。

此外，假如程式能完美模仿另一位參與者，而詢問者須在有限時間內猜出其身分，那麼就有一半機會猜中，這卻不是程式本身的問題。因此測試結果要有意義的話，需要多做幾次測試或者多幾名詢問者，再看程式被辨認出來的機會。

在論文中圖靈預計，50年內（即2000年前）有可能出現普通詢問者問了5分鐘問題後，只有少於7成機會正確辨認身分的程式——最終沒有實現。

考慮到圖靈測試的各項細節，單憑Google發放的一段錄音，我們不能太快斷言Duplex通過了圖靈測試。Google母公司Alphabet的董事會主席軒尼斯（John Hennessy）比較謹慎，只說Duplex「在預約的領域方面通過了圖靈測試」，強調它未通過一般的圖靈測試。

而據Google的說法，Duplex有自我監控的能力，當發現自己無法應付對話時會交給人類處理，由此判斷，Duplex還不算通過圖靈測試。

一些聊天程式

圖靈測試不應視為「一個」測試，而是一系列不同難度的測試。所以當有人說「有程式通過圖靈測試」時，我們必須問那程式在模仿甚麼人、測試時間多長、評審人數等。

2014年，雷丁大學（University of Reading）宣稱在其舉辦的「2014圖靈測試」中，電腦程式Eugene Goostman通過了圖靈測試——不少媒體紛紛報導此事，甚至連最初新聞稿中稱該程式為「超級電腦」也照抄無誤（雷丁大學其後修正了這個錯誤）。

仔細看的話，Eugene Goostman模仿一個13歲烏克蘭男孩，評審有30人，測試時間為5分鐘，對話語言為英文，當中有10位在測試後誤以為Eugene Goostman是人類。雷丁大學採用30%的界線，相信源於圖靈的預測——但圖靈那段文字其實是估計2000年人工智慧發展水平，而非提出通過圖靈測試的標準。再者，程式設定為母語非英語的男孩，某程度上取巧避開了部分對話不自然的問題。

早於1964年，電腦程式ELIZA已利用配對模式（pattern matching）及替換等方式，模仿一名心理治療師。雖然ELIZA可算是最早的聊天機械人，但它其實沒有任何理解內容的演算法，只是尋找關鍵字再輸出回應。即使遠比現時的演算法簡單，仍有人誤以為ELIZA是人類。

到了1972年，模仿偏執型思覺失調症病患的聊天程式PARRY，曾跟8名精神科醫師對話，控制組是3位相同症狀的病患。這些對話的記錄再給了33名精神科醫師閱讀，測試結果發現，他們判斷哪位是程式的準確度不比隨機挑選好。在進一步的測試中，另外100位隨機選取的精神科醫師閱讀對話記錄，並判斷誰是病人誰是程式，40個回應當中有21人對19人錯，同樣大約在一半左右。

假如不看細節，這些程式也許都被視為「通過圖靈測試」。然而它們只是模仿特定對象，能夠談論的議題有限，跟圖靈論文中未有限制討論範圍、詢問者為一般人的設定有別。

我們應關心Duplex的技術發展

圖靈測試提出時，人工智慧甚至電腦的發展本身仍在非常早期的階段，後來有人開始質疑，這個測試應否視作人工智慧的判準。有部分質疑者認為圖靈測試太過狹窄，以此作智慧的判準，會導致我們只承認能夠跟我們對話的東西有智慧。另外亦有人認為圖靈測試過於寬鬆，通過測試不等如有智慧。

這些爭議固然有意義，但在此還是先留給人工智慧領域的相關專家，目前而言，所謂的「強人工智慧」或「通用人工智慧」尚未出現，相信短期內也不會出現（當然這預測有可能錯）。

不過，Google Duplex的確非常逼真，而且看來不會局限於預約訂位，就算暫時只有示範錄音，能夠正式推出相信是時間問題。將來Duplex及類似技術相信能勝任不少跟人類談話的工作，有不少值得令人關注的地方。

例如，跟人類對話的人工智慧，應否揭露它是個程式而非真人？就像社交網站上有不少聊天機械人不斷貼文、留言，待技術成熟後不難想像很快會被濫用，例如大量宣傳電話滋擾，甚至更逼真的詐騙，一切都變得自動化。現時不少人會把沒顯示號碼的來電自動視為騷擾電話，未來我們會不會預設把所有來電者當成人工智慧？

研究人工智慧倫理的學者拜臣（Joanna Bryson）認為，Google明顯有義務透露人工智慧參與對話的資訊。Google發言人回應質疑時表示，該公司將會在Duplex技術內置披露其為人工智慧的功能，會確保系統會被恰當辨認出來，強調公開透明非常重要。

拜臣相信有關技術需要受監管，畢竟「Google或會做正確的事，但並非所有人都會」。不過他認為，Google展示這項技術本身非常重要，因為肯定不只一家公司正在發展及打算使用這項技術，而Google的示範能夠讓大眾知道相關技術發展進度。

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核稿編輯：王陽翎