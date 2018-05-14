聯合金門縣長提「年改釋憲」，花蓮縣長傅崐萁：「國家怎麼可能破產？」

公教年改將於7月1日上路，過去反年改團體就曾考慮以釋憲的方式退回年金改革法案。今（14）日，花蓮縣長傅崐萁和金門縣長吳成典共同舉辦記者會，宣示花蓮縣與金門縣將以地方政府的角度，針對年金改革申請釋憲。傅崑萁在記者會中表示，台灣外匯存底超過4,500億美元，近4年稅收合計超收台幣5000多億元，「國家怎麼可能破產？」

（中央社）今日，花蓮縣長傅崐萁、金門縣副縣長吳成典就在立法院召開「聯合聲請年改釋憲」記者會，表示將委請律師，以地方政府的角色提出釋憲。

傅崐萁表示，全世界的法律都是基於信賴保護原則，不溯及既往，這也是台灣最重要的基石，人民互信的基礎。若國家不值得信賴，還有誰願意為國家犧牲奉獻，對台灣未來的發展憂心。

傅崐萁表示，若由退休軍公教個別提起訴願、複審、行政訴訟至完成確定終局裁判程序，必定緩不濟急，因此由地方政府以行使職權，或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義而聲請釋憲，似乎是快速可行的辦法。

傅崐萁未明確說明聲請釋憲的確切時程，他僅表示，釋憲案已草擬好幾個月，近期就會提出。

吳成典表示，只有釋憲才是真正的轉型正義。國家要省錢，有很多管道，要從該結餘的地方結餘，但不能從軍公教身上動腦筋，金門縣全力支持釋憲，若連釋憲都不行，國家還有什麼正義可言。

律師團代表賴淳良表示，年金改革是社會政治重大改革，涉及公務員制度改革，退休老人照顧問題，與社會資源重新分配有關。社會資源如何有效運用是政府機關該做的事，但應受人民及憲法原則檢視，因此聲請釋憲，希望大法官會議能審慎檢視。

根據司法院大法官審理案件法規定，中央或地方機關，於其行使職權，適用憲法發生疑義，或因行使職權與其他機關之職權，發生適用憲法之爭議，或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義者，得聲請解釋憲法。

傅崐萁：台灣外匯存底高居世界第五，怎麼可能破產？

《經濟日報》報導，傅崐萁也在記者會中說，台灣經濟實力在世界前十名，這是軍公教與台灣人民共同打造，才會有龐大的外匯存底，高居世界第五名，看不出國家有任何破產之虞，政府卻摧毀國家骨幹。傅崐萁表示，他要為國家骨幹盡心力，當一個國家一流人才不進入政府，之後居然是三流人才幫我們服務，有事找不到警察，孩子去學校，是由三流的人來教育，因為這樣的情況，他要捍衛台灣，不能讓執政黨胡作非為。

《上報》報導，傅崐萁強調，我們國家外匯存底高達4,500多億美元，財政狀況也擠進世界前10強，政府近四年稅收合計超收逾5,000億元，看不出有破產之虞，民進黨竟想摧毀國家骨幹（公務人員）。「國家怎麼可能破產？」他指控執政黨是詐騙集團，他強調，民進黨不會執政就立刻下台，否則就是羞辱人民，更讓台灣淪為一等國家笑話，不能讓菲律賓人看不起台灣。

根據中央銀行的解釋，外匯存底是來自於國人賺的外匯，因需要換成新台幣在國內使用而來的，換言之，外匯屬於全體國民所共有，由央行代管與運用，運用方式也僅限國內換匯所需而使用以及存放國外孳生利息，而不是政府能直接運用在全國性經建計畫的財政資金。

花蓮縣長與金門縣長特別關注年金改革，或許是因為花蓮和金門的軍公教比例特別高。根據中華民國統計資訊網，花蓮縣公教人員佔全縣戶籍人口的1.76%，在全台灣中偏高，僅次於台東縣、澎湖縣和連江縣，也高於全台比例1.31%。金門縣公教人員比例則佔1.21%。

而分析台灣國防政策的《壯闊台灣》2015年曾報導，全台灣志願役比例最高的前三名，正是花蓮縣、台東縣跟金門縣。花蓮縣平均每1,000名符合招募資格的縣民中，就有21.5人當志願役，而金門縣則是每一千人中有18.9人。

《聯合報》報導，法界人士認為，由地方政府提出年改釋憲，很有可能不被受理。元亨法律事務所律師賴宇宸指出，縣府雖由人事處負責發放退休金的作業，但依據人事一條鞭原則，決定退休金核發內容的主管機關是銓敘部，並非花蓮縣府，若依《大法官審理案件法》第5條第1項「中央或地方機關，於其行使職權，適用憲法發生疑義」來聲請釋憲，很可能遭駁回。

他建議，如花蓮縣政府欲聲請，可依同法第9條，由主管機關層轉聲請；或者依第5條第1項的「因行使職權與其他機關之職權，發生適用憲法之爭議，或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義者」提出具體理由後聲請，較有機會被受理。

八百壯士、監察院都考慮過為年改提釋憲

《中國時報》報導，反年改團體全國公務人員協會理事長李來希認為，退休金是由當時的法律明文規定，基於「信賴保護原則」，年金計算與18%優存等不應回溯適用，希望能透過釋憲解套。

李來希5日曾表示，要申請釋憲，可採取三個途徑，第一是以個人名義進行民事、刑事訴訟，以及行政訴訟，但要打到最高法院和最高行政法院全都敗訴，最後再尋求釋憲。

第二個途徑最單純，就是由立法院1/3立委連署提案，目前立院有113席立委，必須取得38席立委連署，但國民黨立委僅35席，若能有親民黨和無盟共四席的支持，但親民黨並不積極加入連署。

第三個途徑是由地方政府提出申請，李來希表示，包括花蓮縣長傅崐萁，以及南投、金門、馬祖的地方首長，都願意支持釋憲案。

《ETtoday》報導，除了花蓮縣政府和金門縣政府，過去也有多個單位或個人想對年金改革提出釋憲。反軍人年改組織「八百壯士」副指揮官吳斯懷9日就曾表示，已經蒐集到親民黨團、國民黨團以及無黨籍立委高金素梅的連署同意書，拿到將先替公教提出釋憲，一旦軍版的三讀通過，他們也會接續提出軍版的釋憲。

《聯合報》報導，10日，負責調查年金改革的監察委員仉桂美、劉德勳、包宗和就在教育文化委員會提出，擬對年改提出申請釋憲。依據監察法規定，監委申請釋憲先要在案件所屬委員會通過，再送司法獄政委員會通過，最後通過院會，才能提出。

據了解，10日委員會討論熱烈，但部分委員質疑，監察權是事後權，年改要到7月1日才上路，目前尚未實施；其中如軍人年改的部分，連立法都還沒完成，因此不宜在此時就提出釋憲。一位提案委員表示，同僚的質疑有道理，因此暫緩提出，但會中也沒有委員公開宣稱本案不可釋憲，接下來仍然有機會。

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核稿編輯：楊之瑜