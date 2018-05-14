Google如何在電子健康紀錄中「尋寶」？

深度學習演算法（Deep learning）在最近幾年突飛猛進，早已成為我們生活無聲無息的一部份。無論是Google翻譯、Snapchat的智慧面部裝飾、抑或是辨認人臉的監控鏡頭，一切都建基於深度學習。

今天Everest想介紹日常少見的應用場景︰公共醫療。Google最近在期刊《自然》（Nature）發表了〈Scalable and accurate deep learning with electronic health record〉一文，展示了深度學習為醫療系統開源節流、提高效率的潛力。簡單而言，Google 利用19萬名（美國）病人的病歷訓練深度學習模型，讓電腦尋找病歷中的規律，然後利用剩餘2萬人的病歷證明模型可靠，例如估算病人是否需要多次入院。

希望聽過簡報後，你也會明白這篇論文的意義。深度學習的技術細節，反而不太重要。下回再分享！

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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責任編輯︰鄭家榆

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