你知道英國女王姓什麼嗎？

最近的英國王室，一直是媒體報導的焦點，從威廉王子的小喬治新添了一個胞弟，到哈利王子與梅根（Meghan Markle）的婚禮，就連爆出洗錢資料的天堂文件（Paradise Papers），都具有英國女王海外資產的證據。

那麼多的新聞，感覺王室與我們好像沒有什麼距離，但如果問你一個最基本的問題：你知道英國女王姓什麼，你知道答案嗎？

先不管以為她叫柴契爾的媒體，有人可能會說是「伊莉莎白（Elizabeth）」，但這其實是她的名字，比較了解歷史的人會猜「溫莎（Windsor）」但這其實也不全對，要知道英國女王姓什麼，可得要從王室的起源說起。

其實在1917年之前，英國王室是沒有姓的，在當時，國王的名號只會跟著朝代的更替而改變，例如14世紀的亨利四世，他和人介紹自己的時候會說是「蘭卡斯特家族的亨利四世（Henry IV and the Lancastrians）」，而蘭卡斯特就是一個封地的名字，在當時，這些封地的領主都要定期向國王或皇后（也就是所謂的中央）奉獻效忠，隨著歷史演進（孩子一代一代的生），爵位主要由大到小分為公爵（duke或duchess）、侯爵（marquess或marchioness）、伯爵（earl或countess）以及子爵（viscount或viscountess）。

如果把那套制度用在今天，身為草民的作者本人可能會叫做東門里的TJ，那位饒舌歌手，就可以成為皇后區的仲珊，如果剛好讓他成為皇后區的女爵（因為皇后只有一個，而且應該不住在皇后區），她的小孩也可以繼承那個爵位，封地的名字，也會繼續留在他的名號裡。

這當然是玩笑話，但這裡得補充一點，因為英國傳統的皇室制度在女性繼承的部分有非常嚴格的規矩，依據各朝代不同，基本上得要無男性子嗣，而且沒有兄弟姊妹才有機會傳到女兒手上，這導致女性繼承爵位的狀況極少，也是為什麼現在英國還有至少16個「空著」的爵位，其中大多就是因為後繼無人。

►當中國只有一個武則天，歐洲這麼多女王卻因為「生不出兒子」

在中古時代的時候如果威廉王子繼承了劍橋公爵（Duke of Cambridge）的位子，他就可以得到劍橋地區的領地，但時至今日，封地的領主已經不用對女王納糧，領地裡的人（除了繳稅之外）也不必直接供養這些爵爵們，威廉王子想在母校伊頓公學（Eton College）附近喝杯啤酒還是得要付錢，但這樣以封地來稱呼皇室成員的方式仍然實行於英國，其歷史傳承的意義，更大於實際的效益。

然而，這一套「封地當姓」的做法，在1917年發生了巨大的轉變，當時和威廉他孫子同名的英王喬治五世（King George V），雖然他爸爸愛德華七世（Edward VII）的家族名稱叫做Saxe-Coburg-Gotha，但正逢當時第一次世界大戰國內普遍「排德」的影響，他宣布改姓「溫莎」（Windsor），今日倫敦附近的著名景點溫莎城堡（Windsor Castle）也是在那個時候改名的。

同時，他也宣布了維多利亞女王之後的所有子嗣，都要改姓溫莎，不為什麼，因為他是國王，他說了算。

Photo Credit: Public Domain 喬治國王說要有姓，然後就有姓了

這件事本來可以就此告終，但在1960年的時候，現任的女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）熊熊想到，希望自己的嫡系要有自己的姓，於是就把她從希臘「娶」來的老公菲利浦親王（Prince Philips）的姓蒙巴頓（Mountbatten）給加在原本的溫莎前面，變成Mountbatten-Windsor，從此之後，當女王的嫡系成員需要姓氏（例如結婚）時，Mountbatten-Windsor就成為他們的姓，但平常時候，他們還是以封地做為稱呼，例如一般人稱呼菲利浦親王，還是叫他愛丁堡公爵（Prince Philip, Duke of Edinburgh）。

回到開頭的問題，英國女王現在（加上他們中間名）的完整名字會是Elizabeth Alexandra Mary Mountbatten-Windsor，威廉王子是William Arthur Philip Louis Cambridge Mountbatten-Windsor，小喬治則叫做George Alexander Louis Cambridge Mountbatten-Windsor，除非有一天伊莉莎白或之後的國王，又想把這個規則改掉。

Photo credit: Reuters / 達志影像 英國王室會不會跳過查爾斯王子，讓威廉直接成為下一個國王呢？

這些名字雖然聽起來有些荒謬，但背後代表的其實就是一個民族豐富的文化演進和歷史，也讓全世界的人對英國感到無比的好奇。

或許這就是為什麼即使英國人一年要花8,200萬英鎊（約33億台幣）支付皇室的開銷，但各項民調中，支持留存皇室的人總還是佔有大多數，正如同一句英國人流傳已久用來評論皇室存廢的金句：你不會為了省電，而把電視給賣掉呀。

延伸閱讀

核稿編輯：翁世航